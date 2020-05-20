Так вышла или не вышла Беларусь на плато по коронавирусу? Отвечает ВОЗ

Фразу «вышли на плато» - это применительно к распространению коронавирусной инфекции - мы слышим часто. Но что обозначает этот термин? Судя по цитатам различных экспертов, существует несколько определений понятия «плато». По одной из версий, плато - это когда количество новых выявленных случаев существенно не растет. По другой версии, плато - это когда ежедневное количество выявленных случаев примерно совпадает с ежедневным количеством выздоровевших. Третий вариант применения этого слова - постоянный процент новых выявленных случаев (вне зависимости от количества проведенных тестов). Судя по всему, именно этого определения плато придерживается наш Минздрав. А что понимают под термином «плато» во Всемирной организации здравоохранения?

- Специального определения у Всемирной организации здравоохранения для термина «плато» не существует, - рассказал «Комсомолке» официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев. - Это скорее визуальное описание (описательная эпидемиология) эпидемической кривой на том уровне, где рост или снижение новых случаев незначительно или полностью отсутствует. Мы ссылаемся на эпидемическую кривую, статистическую диаграмму, используемую для визуализации количества новых случаев за определенный период во время вспышки заболевания. Пандемия развивается по-разному в каждой стране. Важно внимательно следить за количеством новых случаев. Если страна проводит достаточное количество тестов и наблюдается устойчивое снижение количества новых случаев, то у властей может быть некоторая уверенность, что пик пройден. Смертные случаи будут отставать примерно на неделю, поэтому уменьшатся, соответственно, позже. Однако важно сохранять качественный дозорный эпиднадзор для того, чтобы продолжать следить за развитием ситуации.

Судя по официальным данным Минздрава, количество новых выявленных случаев действительно не растет с конца апреля, держась на отметке между 900 и 1000 заразившихся. Однако число заразившихся в Беларуси растет значительно быстрее, чем количество тех, кто выздоровел.

Напомним, число умерших из-за коронавируса в Беларуси на 20 мая 2020 года составило 179.

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