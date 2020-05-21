Коронавирус в Беларуси, последние новости на 21 мая 2020 года: прирост заболевших стал меньше, а страна получит $1,7 млн от США на борьбу с коронавирусом

По данным, собранным Университетом Джонса Хопкинса, 20 мая в мире было зарегистрированное больше 4 миллионов 922 тысяч COVID-19. Больше всего в США (1 млн 528 тыс), России (308 тыс), Бразилии (271 тыс), Великобритании (250 тыс).

В Беларуси по последним опубликованным данным Минздрава диагностирован коронавирус у 32 426 человек. То есть за сутки в нашей стране 918 новых пациентов с положительным тестом. Это наименьший показатель за последние семь дней (ранее было от 922 до 969 случаев). Выздоровели и выписаны домой 11 415 человек.

Всего за все время распространения инфекции в Беларуси умерли 179 пациентов (+4 за сутки) с выявленным коронавирусом и рядом хронических заболеваний. Всего проведено 387 673 тестов.

В Витебске рассказали хронологию борьбы с пандемией коронавируса

Впервые за три месяца на Витебщине врачи с осторожностью стали говорить о снижении заболеваемости

Сейчас они говорят о снижении заболеваемости в регионе. С 5 мая больницы Витебщины, которая три месяца на передовой борьбы, поэтапно проходят дезинфекцию и возвращаются к плановой работе.

- Болезнь быстро не уйдет. Нам надо научиться жить вместе с болезнью, научиться работать вместе с болезнью. Болеть народ будет, его надо лечить. Только организованно, только планомерно мы можем защитить не только людей, но и промышленность, сельское хозяйство Витебской области и в целом страну, - сказал Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома

Глава Витебского облздрава о ситуации с коронавирусом в Докшицах: «Из-за массовых мероприятий получилось очень большое инфицирование»

- Всем доводилась информация. Но опять же поймите, всегда человек думает, что его никак не зацепит данная конкретная ситуация, что COVID-19 не будет в районе. То же самое случилось с Докшицами. Там как раз из-за массовых мероприятий получилось очень большое инфицирование потенциальных пациентов, которые начали массово поступать (в больницы. - Ред.). И с конца марта в Докшицах начало нарастать количество как коронавирусной инфекции, так и пневмоний, - сказал в эфире передачи телекомпании «Витебск» начальник Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий.

Главный врач Докшицкой центральной районной больницы Сергей Кубор рассказал, что сейчас есть устойчивое снижение простудных болезней и пневмоний. Так, в Бегомльской районной больнице вводят обычный режим работы терапевтического отделения, а также в Докшицкой райбольнице три отделения будут работать по своему профилю. Но статистику по положительным тестам на COVID-19 он не озвучил.

В Свято-Елисаветинском монастыре сняли карантин

В монастыре 130 сестер, из них у 60 человек подтвердился коронавирус. С 29 апреля по 15 мая монастырь закрыли на карантин. С 20 мая открылись церковные лавки, а богослужения смогут посещать прихожане.

- Коронавирус вызвал у меня пневмонию, - рассказывает матушка Мария. - Я достаточно тяжело переболела. Как я лечилась? Кроме приема назначенных антибиотиков, лежала на животе по 16 часов в день, пила два литра воды... Когда пошла на поправку, я стала понемногу делать самые простые дыхательные упражнения. Мне сказали, что я очень послушная (в смысле, послушно выполняла все предписания врачей), поэтому быстро выздоровела. Эта болезнь действительно очень неприятная и непонятная. Как я поняла, после 40 лет коронавирус переносится тяжело, а после 60 лет еще тяжелее. Спасибо врачам! Врачи нас навещали почти что через день, наблюдали за нами. Мы молимся и за врачей, и за болеющих.

«Температуры не было, но необычно начала болеть голова. Хотелось ее оторвать и покатить»

Известная белорусская гимнастка Екатерина Галкина переболела коронавирусом и рассказала, как это было:

- Примерила корону и поняла, что не идет она мне... Коронавирус убежал от меня, как подлый трус! Какие симптомы у меня были? Поначалу самые обычные: знобило и ломало. Через пару дней как-то необычно начала болеть голова. Хотелось ее оторвать и покатить. Температуры у меня не было! Через 5 дней пропало обоняние, что и дало понять, что это оно и есть. Обоняние появляется после этого вируса очень нескоро... доходит до 2 - 3 месяцев. Поэтому в ресторанах пока я буду самым неприхотливым гостем, - написала Галкина в своем Инстаграме.

Первыми для белорусских туристов могут открыться Албания и Черногория

Казалось, что в 2020 году белорусам можно и не мечтать о поездке на море. Но, похоже, не все так печально. Эксперт рассказала про самолеты, отели, цену путевок и санатории и куда лучше ехать.

Кратко самое главное:

- Албания готова принимать туристов без справок на COVID-19;

- но есть целый протокол возможных ограничений и нововведений, который, может занимать порядка 49 страниц;

- масочный режим в аэропортах, самолетах и других зонах скопления людей;

- отмена шведского стола - блюда будут разносить официанты под заказ;

- шезлонги на пляжах будут размещены на более удаленном расстоянии друг от друга;

- 30% белорусских санаториев приостановили работу;

Предварительная информация (на 20 мая) когда страны будут открывать границы для белорусских туристов: Турция – с 15 июня, Хорватия – середина июня, Исландия - с 15 июня, Греция - с 1 июля, Кипр - с 1 июля, Грузия - с 1 июля, Болгария - с 1 июля, Тунис - с 10 июня.

Подробнее можно прочитать тут.

«Чем выше доход семьи, тем проще детям перейти на дистанционку»

Больше тысячи белорусских семей рассказали об обучении онлайн. Белорусское дистанционное образование родители школьников оценили на 4,2 балла из 10. 80% родителей контролируют, чем дети занимаются в интернете. Практически каждый третий родитель из тех, чьи дети учатся на удаленке, считает, что у дистанционного обучения больше плюсов, чем минусов. Среди недостатков больше половины называют сложность контролировать качество усвоения материала и отсутствие живого общения с другими учениками. А вот наиболее частая преграда перехода на дистанционное обучение - отсутствие рабочего места или компьютера.

«75 лет жили мирно - и вдруг снова война!»

Наш корреспондент съездил в Уваровичи, где было много разговоров о коронавирусе в психоневрологическом интернате. В больнице на рабочем месте умер водитель скорой, но COVID-19 у него не было.

В местной больнице тоже тихо. Слышим, как пациент - мужчина пенсионного возраста - разговаривает с медсестрами:

- Так можно выпить немного? Сам Лукашенко говорил, что не повредит!

- Можно, но в меру, - отшучиваются женщины.

1,7 млн долларов Беларуси получится от США для борьбы с коронавирусом

На борьбу с коронавирусом США выделят Беларуси $1,7 млн. Средства будут направлены на подготовку лабораторий, усиление эпидемиологического надзора.

Деньги направят через Агентство США по международному развитию и Госдепартамент. Как сообщил Госдепартамент США, Украина получит $15,5 млн, Узбекистан - $3,9 млн, Азербайджан - $3,6 млн, Грузия - $2,7 млн, Армения - $2,3 млн, Туркменистан - $920 тыс., Кыргызстан - $900 тыс.

Кредитные каникулы предоставляют одному из 20 - 50 клиентов

Как бизнес переживает пандемию коронавируса в Беларуси? 1,6 тысячи белорусских предприятий получили кредитные каникулы, но кто и на каких условиях – тайна.

- У каждого банка своя политика и сугубо индивидуальные условия, но они держатся за своих клиентов, - объясняет глава Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин. - Национальный банк помог им расширить возможности не только кредитовать, но и предоставлять кредитные каникулы для своих клиентов. Банки над этим действительно работают, движение есть, но назвать это массовым явлением пока нельзя - каникулы предоставляют одному из 20 или даже из 50 обратившихся за отсрочкой клиентов. И банк можно понять - он не имеет право потерять деньги. В нашей конфедерации есть случаи, когда предприятия получили кредитные каникулы, например, производственные предприятия и владельцы офисных торговых центров. Сейчас идет совместная работа многих органов: если местные власти снизят налог на землю данным ТЦ, то это усилит гарантию выплаты по кредитам, а ТЦ сможет снизить арендную плату арендаторам. Это взаимосвязанная цепочка.

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