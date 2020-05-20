«Чтобы собрать нужное число подписей, нужна команда минимум в 3000 человек». Кто из 15 потенциальных кандидатов сможет собрать 100 тысяч?

20 мая Центральная избирательная комиссия (ЦИК) закончила рассматривать документы о регистрации инициативных групп потенциальных кандидатов в президенты. На шестые выборы, которые пройдут 9 августа, подалось рекордное количество желающих - 55 человек. Из них осталось 15.

С 21 мая и до 19 июня включительно им нужно собрать для регистрации кандидатом в президенты минимум 100 тысяч подписей.

Анна Канопацкая.Фото: Павел МАРТИНЧИК

За действующего президента Александра Лукашенко (его группа зарегистрирована под №1) будут собирать подписи больше 11 тысяч человек, за депутата парламента Олега Гайдукевича - около 4 тысяч. А вот гомельский фермер Юрий Ганцевич и пенсионер из Объединенной гражданской партии (ОГП) Владимир Непомнящих получили регистрацию инициативных групп с командами в чуть больше 100 человек.

ЗА КОГО БУДУТ СОБИРАТЬ ПОДПИСИ*?

- Виктор Бабарико, бывший банкир

- Юрий Ганцевич, фермер

- Олег Гайдукевич, депутат

- Юрий Губаревич, председатель движения «За Свободу»

- Андрей Дмитриев, сопредседатель ОО «Говори правду»

- Анна Канопацкая, бывший депутат

- Наталья Кисель, замдиректора ЧТУП

- Ольга Ковалькова, бухгалтер, политик

- Николай Козлов, и. о. председателя ОГП

- Александр Лукашенко, действующий президент

- Владимир Непомнящих, член ОГП

- Александр Таболич, лидер музыкальной группы Znich

- Светлана Тихановская, преподаватель иностранного языка

- Валерий Цепкало, экс-руководитель ПВТ

- Сергей Черечень, председатель партии БСДГ

*по алфавиту

ЦИК сравнил себя с медиками в чумном бараке

19 мая ЦИК поставил рекорд по отказам. К кампании решили не допускать «кандидатов протеста» оппозиционного политика Николая Статкевича, а их было около 30. Отказали и ему самому - по причине непогашенной судимости, и его супруге.

Кстати, во время прошлых выборов в 2015 году на этом этапе Статкевич еще был в тюрьме за участие в событиях после выборов 2010 года, когда он был кандидатом в президенты. Политик вышел на свободу лишь накануне дня голосования.

По словам руководителя ЦИК Лидии Ермошиной, у команды политика Николая Статкевича типичная ошибка: в списки включались люди, которые не знали о том, что они попали в эти списки. Члены ЦИК выясняли это телефонным обзвоном. Но не всех сотен людей, а нескольких человек. Для отказа этого достаточно.

Олег Гайдукевич.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рассказала Лидия Михайловна и о том, как тяжело было работать. Даже обвинила сторонников Статкевича в попытке заразить ее коронавирусом.

- Принимали все меры, чтобы ввергнуть в коллапс работу ЦИК, - рассказала Лидия Ермошина. - Физические условия этой недели были таковы, что можно сравнивать с работой медиков в том самом чумном бараке. Настолько они были физически тяжелыми. Ощущение, что данная группа просто специально это делала, чтобы полностью парализовать работу ЦИК и сорвать выборы. В составе этой группы был человек, у которого положительный тест на коронавирус. И ей это известно. Она несколько раз приезжала сюда, требовала, чтобы документы принимали в кабинете. Наверное, ей хотелось плюнуть в мою приемную, чтоб уж заразить навсегда. Эти дни были для нас очень сложны.

Тем не менее, один из протестных «кандидатов Статкевича» получил регистрацию инициативной группы. Как сообщил политик на своей странице в Фейсбуке, этого достаточно.

«Добавлю ложку дегтя немножко в мед»

Бывший банкир Виктор Бабарико получил регистрацию с группой в 8905 человек. Напомним, на прошлой неделе он покинул банк, который возглавлял 20 лет, и пока значится временно не работающим.

Виктор Бабарико.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Хочу сказать огромное спасибо членам избирательной комиссии. Прекрасно понимаю ту степень ответственности и непредвзятости, которую вы проявили, - сказал Виктор Бабарико членам ЦИК.

- Сейчас задам вас вопрос, ложку дегтя немножко в этот мед, - ответила на это Лидия Ермошина. - Почему вы так часто вносили изменения в свою инициативную группу? Вчера два сотрудника аппарата Центральной комиссии работали на вас: постоянно принимали документы, вносили правки. Удостоверения печатает типография, и это, естественно, ставит их на уши.

- Подавая документы и внося всего лишь две правки, мы, естественно, извинились. Мы большие перфекционисты, провели очень хорошую работу по вычистке 10 тысяч наших кандидатов. Да, группа очень большая, но и срок очень ограниченный. Если бы было чуть больше времени, постарались облегчить жизнь членам ЦИК.

Самый молодой потенциальный кандидат - Сергей Черечень

Регистрируя группу под №8 председателя партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечня обратили внимание на его возраст. По закону претендовать на президентский пост можно с 35 лет.

Сергей Черечень.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Только 8 мая (день, когда назначили выборы - ред.) исполнилось 35 лет. Успел вскочить в последний вагон, - сказала секретарь ЦИК Елена Дмухайло. За политика отправятся собирать подписи 1237 человек.

В инициативной группе сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева 2402 человека. Он высказался о 100 тысячах подписей.

- Я был начальником штаба у двух кандидатов в президенты - Владимира Некляева в 2010 году и Татьяны Короткевич в 2015 году. И протопал все это ногами, - сказал политик. - Считаю, что 100 тысяч подписей - это несоразмерно количеству людей, которые обладают избирательным правом. Хотя бы в связи с эпидемией в стране было бы логично снизить до 70 тысяч. Но это не последние выборы. Я обязательно внесу наше предложение о том, чтобы сократить количество подписей, нужных для того, чтобы стать кандидатом в президенты, до 1% от количества избирателей. Нам кажется, это пойдет на пользу политической жизни.

Андрей Дмитриев.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Также он предложил оборудовать избирательные участки камерами наблюдения по примеру России, раз из-за коронавируса доступ наблюдателей будет ограничен.

- 100 тысяч подписей - это конституционная норма, которая может быть изменена только на референдуме, - ответила Лидия Ермошина. Хотя лично сама она согласна с тем, что стоит ограничивать количество подписей 1% от числа избирателей. По поводу камер ответа не прозвучало.

Группы зарегистрировали, но подписи собирать не будут

С командами примерно в 120 человек получили регистрацию инициативные группы сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольги Ковальковой, председателя движения «За Свободу» Юрия Губаревича, и. о. председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова. Они вместе приносили документы в ЦИК, на регистрацию в комиссию пришла только Ковалькова. Напомним, весной политики проводили праймериз и выбирали единого кандидата от оппозиции, потом отказались от этой идеи. И решили участвовать в кампании «За Беларусь без диктатуры».

- Мы не будем собирать 100 тысяч подписей, - рассказала Ольга Ковалькова журналистам, покидая ЦИК. - Мы будем проводить информационные пикеты в крупных городах. Наше требование - отставка Лукашенко, он не имеет права участвовать в выборах. Уже заранее известен итог этих выборов. Будем информировать население о ситуации с коронавирусом. И говорить о тех реформах, которые нужны Беларуси.

«Сами захотели или спарринг-партнер?»

Подписи за Тихоновского все же будут собирать. Но не за блогера, а за его супругу Светлану. Напомним, блогер отбывал 15-суточный арест и не смог подписать заявление лично. По доверенности желание участвовать в выборах оформила его жена, 15 мая она получила отказ. Но в последний час работы ЦИК отнесла документы на регистрацию инициативной группы лично на себя.

- 15 мая было отказано в регистрации инициативной группы Сергея Тихановского, - напомнила Лидия Ермошина. - К концу этого же дня вы принесли заявление о регистрации инициативной группы в поддержку выдвижения кандидатом в президенты вас. В эту группу вошли те же люди, что и в группу вашего мужа?

- Есть такие, - ответила Тихановская.

- Все они дали согласие именно собирать подписи за вас?

- Да.

- Понятно, - сказала Лидия Ермошина. - У вас есть действительно у самой намерение выдвигаться кандидатом в президенты? Или вы просто спарринг-партнер?

- Мечтала об этом всю жизнь, - ответила Тихановская. И заверила, что собирается проводить активную президентскую кампанию.

К слову, в среду стало известно, что осужденный накануне еще на 30 суток блогер был отпущен на свободу. В инициативной группе Светланы он значится руководителем.

«И номер 13, и имя какое!»

Мастер татуировки и лидер музыкальной группы Znich Александр Таболич не скрывал, что ради интереса в последний момент рискнул подать документы. Его вдохновило то, что он тоже Александр Григорьевич. Группа сбора подписей минимальная - 116 человек. Зато под заметным номером 13.

- Не повезло вам, - отметила Лидия Ермошина, взглянув на номер 13. - А может быть, наоборот, повезло. Я люблю число 13, у меня оно всегда счастливое. Даже удостоверение мое первое в этой должности было под №13. Александр Григорьевич... Кстати, а зовут-то вас как! Александр Григорьевич, хотите что-то сказать?

- Вельмі прыемна, што сярод кааліцыі бізнесмэнаў, айцішнікаў вы абіраеце яшчэ такую плынь, як творчая інтэлігенцыя, якой зараз вельмі мала, - ответил музыкант.

КСТАТИ

Побит рекорд по количеству заявлений, но не по числу потенциальных кандидатов

55 заявлений о регистрации инициативных групп - это абсолютный рекорд всех президентских кампаний в Беларуси. Но вот рекордного количества потенциальных кандидатов не получилось. Их 15. На выборах 2001 года подписи собирали 23 потенциальных кандидата, а в кампании 2010 года - 17.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА

«Чтобы собрать нужное число подписей, необходима команда минимум в 3000 человек»

- Вопреки всем прогнозам, начало выборов оказалось интересным, - считает политолог Валерий Карбалевич. – Неожиданно то, что главными субъектами кампании стали люди, которые, можно сказать, представляют третью силу между властью и оппозицией. Это и блогер Тихановский, и Виктор Бабарико, и частично Валерий Цепкало, хотя у него такая маленькая инициативная группа, что всерьез говорить о его претензиях сложно. Думаю, что эта неожиданность стала результатом того, что население и, возможно, часть номенклатуры не видят перспектив действующей власти. Выборы - даже в том виде, в каком они обычно проходят в Беларуси - это маленький шанс на перемены.

- Чего можно ожидать дальше?

- По моим оценкам, для того, чтобы собрать 100 тысяч подписей, надо, чтобы в инициативной группе было не менее 3000 человек. Я исхожу из опыта кампаний 2001 и 2006 годов – они более репрезентативны. 3 тысячи членов инициативной группы – эта та команда, которая реально может собрать 100 тысяч подписей даже в условиях пандемии, когда люди будут неохотно пускать чужих людей в свою квартиру. Если подходить с этим критерием, то свыше 3 тысяч имеют три кандидата: Александр Лукашенко, Виктор Бабарико и Олег Гайдукевич. Около 2,5 тысяч есть Андрея Дмитриева. Остальные претенденты вряд ли соберут необходимое количество подписей.