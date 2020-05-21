«Раньше обсуждали платья, а теперь – какие маски надеть на последний звонок»: как в 2020 году пройдет прощание со школой и выпускные

19 мая минским школьникам сказали, что выпускные в этом году из-за ситуации с коронавирусом отменяются.

- 10 июня минским школьникам вручат аттестаты в торжественной обстановке во второй половине дня, - прокомментировал первый зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич. - Единственное, от чего мы отказываемся – это проведение развлекательных мероприятий после этого. Торжественность момента окончания школы сохраняется.

На следующий день появилась информация от Минобразования, которая касается школьников по всей стране.

«Министерство образования из мероприятий по завершению учебного года рекомендует организовать вручение аттестатов об общем среднем образовании в торжественной обстановке 10 - 11 июня. Решение о формате проведения мероприятия в каждом конкретном учреждении образования принимается руководителем учреждения общего среднего образования с участием родительского комитета и по согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом по подчиненности», - говорится в письме.

«Комсомолка» поинтересовалась у выпускников, родителей и педагогов, что они думают насчет такого прощания со школой и как планируют его провести.

«Знаю, что многие дети договорились группами на «подпольный» выпускной»

- У нас в классе были дети, которые не хотели идти на выпускной еще до этого решения. Моя дочка как раз из таких, - рассказывает мама одиннадцатиклассницы Виктория. - Около половины стали отказываться от праздника до официальной отмены. В классе 21 человек, из них человек шесть были категорически против, еще 3 - 4 колебались.

Но единого мнения в классе, говорит Виктория, не было.

- Конечно, для тех, кто ждал и готовился, случилась трагедия. Платья выбирали, репетировали вальс. Кстати, если раньше мы выбирали выпускные ленточки, то сейчас дети обсуждают, какие маски надеть на последний звонок.

В компании, которая занимается организацией выпускных, говорят, что отказались от праздника немногие: «Рестораны ведь работают». Виктория тоже говорит об альтернативных вариантах.

- Знаю, что многие дети договорились группами на «подпольный» выпускной - в кафе или на дискотеку. Без учителей и родителей, - делится мама выпускницы и вспоминает свои школьные годы: - Это для нас выпускной вечер был очень важен. Сейчас для многих он стал атавизмом. Как это говорят - моветон? Сейчас вообще стоит вопрос о поступлении и экзаменах. В 11 классе проблема выпускного отошла на самый последний план. Многие хотели поступать за границу, а этот вариант отпадает. Ребятам, которые нацелены на поступление, выпускной вообще не нужен. Они сейчас нервничают из-за вступительной кампании.

Виктория рассказывает, что в классе хотят сделать выпускные альбомы.

- С этим большая проблема. Вместе детей боятся собирать. А ради пяти человек фотограф вряд ли пойдет. Все в подвешенном состоянии. Пока знаем, что последний звонок будет на улице. Из класса 1 - 2 родителя. Также планируется трансляция в реальном времени, которую смогут смотреть остальные родители. Могут ждать за школой. И вроде бы будет висеть большой экран. Все пришедшие - в масках и перчатках.

«Девчатам сложнее: и платья заказывали, и на прически записывались»

- Мои ребята, с которыми я работала еще с 5 класса, собираются отметить импровизированный выпускной после ЦТ, - делится классный руководитель из Минска Ольга.

О том, как готовились к выпускному, рассказывает и мама одиннадцатиклассника Анна Грановская.

- Подготовка к выпускному велась поэтапно: осенью заказали платья советского образца на последний звонок. Присматривались к ведущим. Зимой пригласили несколько кандидатур, чтобы познакомиться и выбрать того, кто сможет реализовать наши задумки. Очень много было фишек, которые бы сделали торжество по-настоящему интересным, чтобы все не сводилось к организации стола. На собрании по выпускному были и ребята, и родители во главе с классным руководителем, которая, к слову, со всей душой относилась к нашим задумкам и поддерживала.

Сначала выпускники планировали заказать готовые блюда и обслуживание в кейтеринге.

- Но оказалось, что это запретили (и кафе тоже), так как якобы у компаний должна быть особая лицензия. И наши родители решили сами приготовить шведский стол. Уверена, получилось бы не хуже. Обсудили сценарий, проголосовали за тему выпускного, продумали, какой будет фотозона. Стали собирать в единую папку на Гугл-диске детские фотографии и материалы, чтобы смонтировать визитку - ответное слово. У нас очень хороший класс и учителя, и выпускной стал бы логичным завершением школьной жизни…

В марте стало ясно, говорит Анна, что окончание года не будет обычным.

- Не будет выпускного, если только последний звонок на улице, и почти такое же быстрое действо по вручению аттестатов. Поэтому мы мудро в мыслях простились с идеей выпускного и сосредоточились на подготовке к экзаменам и ЦТ. Никто не планировал форс-мажор. Но так случилось.

К отмене выпускного отнеслись философски.

- Сложнее, наверное, девчатам: и наряды заказывали, и прически бронировали… Парням в этом смысле проще: кроссовки сменил на туфли и уже все - красавчик! - рассуждает Анна Грановская. - Я думаю, трагедии нет. Главное, чтобы все были живы и здоровы, связь между ребятами не теряется. Всегда можно собраться, договориться. И чтобы сказать «спасибо» любимым учителям, необязательно выжидать выпускной. Сейчас каждый день начинаешь ценить.

КСТАТИ

Выпускные экзамены в школах пройдут с 1 по 9 июня

Девятиклассники напишут диктанты по белорусскому и русскому языкам и контрольную работу по математике 2, 4 и 9 июня. Одиннадцатиклассники будут писать изложение по белорусскому или русскому языку, контрольную по математике и сдадут устные экзамены по истории Беларуси и иностранному языку 1, 3 и 5 июня. Конкретное расписание составляет каждая школа самостоятельно.

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