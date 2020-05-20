«Есть павильоны, которые сдают на три месяца бесплатно»: как в Минске договариваются владельцы зданий и арендаторы

Мы узнали, что происходит на самых известных торговых площадях и в популярных зданиях, а также поговорили с экспертом о том, что случится с белорусами, если бизнес начнет повально закрываться.

Павильоны сдают бесплатно

Некоторые арендодатели в Минске готовы сейчас сдавать площади бесплатно. Так поступают в торговом центре «Московско-венский».

- У нас у каждого павильона свой собственник, мы товарищество собственников, - поясняет его председатель. - Многие собственники сами из торгашей, они занимаются бизнесом на других площадях, прекрасно понимают, что сейчас потерять арендатора - это хуже всего. Многие сделали существенные скидки арендаторам. Есть павильоны, которые сдают на три месяца бесплатно. Я знаю, что в других местах часть арендаторов на лето съезжали с площадей, устраивали себе каникулы. А у нас за 11 лет никогда арендаторы не съезжали летом, потому что к ним всегда был адекватный подход. Сейчас у нас есть штук шесть свободных павильонов, для нас это много, потому что обычно у нас все площади заняты.

«В товар вложены деньги, его надо продать»

В торговом центре «Импульс», который выглядит по нынешним временам весьма многолюдно, аренду снизили в среднем на 30 - 40% в зависимости от места.

- Чем ближе места к центру, тем меньше скидка. В дальних местах вообще до 50% скидка. Скинули ставку месяц назад, конечно, стало комфортнее работать, но ведь покупателей в таком количестве, как раньше, пока нет. Поэтому некоторые сейчас даже умудряются делить один бокс на двоих. На данный момент не так и легко наторговать деньги на аренду, - говорит одна из предпринимателей. - На втором и третьем этажах предприниматели уже сами выходят торговать, потому что нечем платить зарплату продавцу.

По словам собеседницы, несмотря на скидку, за последнее время закрылось достаточно много павильонов: на первом этаже работают почти все, на втором закрыты через один, а на третьем работает один через три закрытых.

- Границы закрыты, новый товар не закупить. Мне повезло, что сориентировалась перед закрытием границ и сделала запасы товара. Правда, оборота в торговле почти нет, но люди работают, потому что у них нет выхода, в товар же вложены деньги, и его надо реализовать, - говорит предприниматель.

Предприниматели рассказывают, что сейчас покупателей почти нет

«Мы стараемся сохранить арендаторов»

В самом крупном операторе нежилой недвижимости страны, Главном хозяйственном управлении Управления делами президента Республики Беларусь, «Комсомолке» пояснили, что вопрос отсрочек и снижения ставки арендных платежей здесь решается индивидуально. На уступки идут только при соблюдении двух условий: отсутствии задолженности и предоставлении финансово-экономического обоснования. Заявления о снижении ставки рассматривает специальная комиссия.

- С момента вступления указа в силу в адрес ГХУ поступило более 500 обращений о предоставлении отсрочки. Никто не остается без внимания. Как правило, ставку снижают от 10 до 30%, - пояснили в ГХУ. - Кроме того, поступают обращения на полное расторжение договоров. Мы стараемся сохранить арендаторов. Даже если кто-то не подпадает под действие указа №143, предлагаем рассмотреть возможность снижения ставки аренды, чтобы люди не закрывались и не уходили.

Между тем собеседник поясняет, что размеры скидок ограниченны, так как государственная организация отчисляет 25% прибыли в республиканский бюджет.

Предпринимателям Экспобела удалось добиться временной скидки на арендуФото: Святослав ЗОРКИЙ

За скидку пришлось побороться

Некоторым предпринимателям пришлось практически в буквальном смысле отвоевывать скидки по аренде. Так, ипэшники «Экспобела» добивались снижения арендной платы почти месяц. Они дважды проводили массовые встречи, которые собирали более сотни человек, и засыпали администрацию обращениями с просьбой снизить аренду. На одной из встреч им даже сказали: «Не нравится - закрывайтесь».

Но это не сломило желания предпринимателей добиться своего, поэтому они снова отнесли в администрацию стопку заявлений с просьбой снизить аренду. В заявлениях они также написали, что, если этого не сделают, ипэшники будут вынуждены уехать. Буквально на днях им наконец-то пришел положительный ответ: 50%-ную скидку сделали на три месяца.

- Основная масса предпринимателей рада, потому что так будет легче работать, - рассказывает Ольга, предприниматель рынка «Экспобел». - Хотя, может, они заманивают скидкой специально, чтобы мы остались. Ведь у нас как раз к этому времени подойдет срок перезаключения договоров, а в них снова ставку поднимут. Но, конечно, это будет неразумно, потому что сейчас люди больше ходят в торговые центры, такой бойкой торговли на рынке, как раньше, сейчас нет. Да и других рынков много.

По словам собеседницы, даже несмотря на снижение аренды, часть предпринимателей все же свернули дело, так как из-за закрытых границ новый товар закупить невозможно, а покупателей на рынке почти нет.

Арендаторам площадей завода "Горизонт" пока не удается получить существенную скидку по арендеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Скидке быть или не быть?

Не всем арендаторам удается добиться снижения арендной платы. Так, например, на площадях завода «Горизонт» владельцы квест-румов, коворкингов и студий танцев уже почти месяц не могут добиться снижения арендной ставки. Аренда здесь - от 5 до 12 евро за квадратный метр. А арендуемые площади немаленькие, например, один из квест-румов занимает площадь 350 квадратных метров.

Арендаторы обращались не только к самим арендодателям - организации «Горизонт-Белинвест-Девелопер», но и ведомственное министерство и даже Администрацию президента. Проводили массовые встречи, в том числе с участием представителей арендодателя по видеосвязи, отправляли в разные инстанции десятки обращений и даже организовали местный союз арендаторов для защиты своих интересов, но пока все это так и не принесло результата.

- Разговор был эмоциональный. Нас заверяли, что они находятся едва ли не в такой же плачевной ситуации, как и мы, - рассказывает один из арендаторов Юрий Алейник. - Сказали, что о снижении аренды на 50 - 70% речи идти не может. Несколько раз мы спрашивали, на какое снижение можем рассчитывать, но ответа так и не было. Добавили, что готовы разговаривать с каждым арендатором индивидуально, но так нам говорят уже два месяца.

«Комсомолке» арендодатели объяснили, почему стремятся рассматривать обращения индивидуально.

- Мы рассматриваем поступающие от арендаторов заявления о предоставлении льготных условий по оплате арендной платы, при этом решения принимаются в каждом случае индивидуально, с учетом условий договора аренды и специфики деятельности субъекта хозяйствования, - сказала «Комсомолке» Мария Глазко, начальник отдела организационно-правовой работы, и.о. директора ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопер».

В организации подчеркнули, что уже идут на уступки арендаторам, например, соглашаются на расторжение договоров в одностороннем порядке, хотя это не предусмотрено условиями договора, а также не применяют никаких штрафных санкций. Говорят, что готовы рассматривать обращения о предоставлении рассрочек и отсрочек при условии предоставления со стороны арендатора дополнительных гарантий по возврату долга (поручительство, залог).

- Однако на сегодняшний день ни одного заявления с желанием обеспечить свою задолженность от арендаторов пока не поступило, - сказала Мария Глазко.

Он пояснила, что единственное, на что они сами могут рассчитывать по указу №143 - это получение рассрочки и отсрочки налогового кредита. Однако ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопер» считает такие меры нецелесообразными, так как это не отменяет обязательств по оплате, а лишь переносит их срок на IV квартал 2020 года - еще более тяжелый по финансовой нагрузке отопительный сезон.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Бизнес закроется - придет безработица

Если мы думаем, что проблемы аренды касаются только самих предпринимателей и никак не касаются врачей, учителей, продавцов, пенсионеров, то вынуждены вас разочаровать. Александр Калинин, председатель Белорусского союза предпринимателей, поясняет, что сложности предпринимателей - это большая проблема для страны.

- Ситуация решается в индивидуальном порядке, сейчас идут переговоры о снижении ставок. Если переговоры будут безуспешными, то в стране вырастет безработица, так как какая-то часть бизнеса закроется и уволит наемных сотрудников, - поясняет Александр Калинин.

Сколько именно человек может лишиться работы, эксперт сказать не может, так как количество сотрудников, работающих на арендных площадях, нигде не объявляется.

- Такой статистики просто не существует, поэтому, сколько людей могут потерять работу, сказать сложно. Тем более что все зависит от того, как долго еще продлится пандемия, - говорит эксперт. - Минздрав заявляет, что мы вышли на плато, ситуация достигла пика и стабилизировалась. Возможно, уже в конце мая начнется размораживание деловой активности и бизнес снова начнет набирать обороты.

КСТАТИ

500 000 человек - именно столько сотрудников работает в малом и среднем бизнесе, наиболее пострадавшем от последствий пандемии: это сотрудники ресторанов, гостиниц, агроусадеб, международных маршрутных такси и так далее. Такую цифру ранее сообщил «Комсомолке» Владимир Карягин, глава Республиканской конфедерации предпринимательства.

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