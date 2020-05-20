«Тянули до последнего и не выдавали расчетники». В мае медики снова остались без обещанных надбавок и написали письмо президенту

«За четверо суток работы в одиночной бригаде - 24 рубля»

В мае медики получили расчетники с зарплатами за апрель, и многие не увидели там надбавок, обещанных по указу о материальном стимулировании работников (он же - указ №131). Но если месяц назад все жаловались на это анонимно, то сейчас терпение многих медработников лопнуло. Так, врачи скорой помощи в Бобруйске на днях написали письмо президенту по поводу странного начисления им надбавок и сорвали съемку государственного телеканала, который приехал снимать репортаж. Удивительная для других сплоченность сотрудников скорой им самим кажется чем-то совершенно обыденным.

- У нас нет лидера, коллектив дружный: мы часто проводит время вместе, отмечаем праздники на природе… Наша работа сама по себе подразумевает постоянный стресс, а тут у всех просели зарплаты, и напряжение нарастало. Любые проблемы у нас обычно быстро решались, но в последнее время руководство самоустранилось, - рассказывают бобруйские медики. – Нам предлагали посидеть и посмотреть, что там у остальных с надбавками, потом тянули до последнего и не выдавали расчетники. А потом оказалось, что положенных надбавок большинство и не увидело. Может, думали, закроют ведомости - и никто никуда уже обращаться не будет. Мы сразу поставили администрацию скорой помощи в известность о том, что написали письмо президенту, под которым подписалось около 200 сотрудников. Обратной связи нам пока не дали, но вчера приезжала какая-то комиссия из Могилева, встретилась с начальством, и через пару часов уехала. А сегодня к 12 часам нас всех вызвали на собрание и письменно предложили отказаться от того, что мы написали письмо президенту. Пока часть медиков была на этом собрании, еще часть осталась на улице – опасались большого скопления людей в актовом зале. И сразу не заметили то, что телеканал БТ о нас уже сюжет начал снимать! Мы, медики, прямо рядом стояли, но никто с камерой к нам даже не подошел. Люди стали возмущаться, что на камеру руководство одно говорит, а не деле происходит другое. Так они сразу камеры выключили и ретировались. А когда мы все разошлись - приехали опять, и досняли свой сюжет.

В нашу редакцию также пришло немало сообщений от медиков из разных городов. Всех интересует практически одно и то же: почему одним за работу с коронавирусными больными платят ровные суммы, приведенные в указе, а другим эти суммы делят пропорционально сменам или контактам с зараженными?

- Доплаты за работу с коронавирусом за апрель нам начислили, но непонятно как считали, - рассказывает фельдшер скорой. - Кому-то по часам, а кому-то ровно то, что написано в указе: средним медработникам - 2000 рублей, а врачам - 3000 рублей. Мне выплатили просто по факту отработанного времени с ковидными пациентами. При этом некоторые привычные надбавки урезали: например, за четверо суток работы в одиночной бригаде - всего лишь 24 рубля. Если от общей суммы вычесть выплаты за ковид, то полученная зарплата выходит меньше обычной. Если за 1,5 ставки обычно я получал 1100 рублей, то в мае за минусом надбавок выходит всего 676 рублей.

Некоторые стали получать надбавки за COVID-19, но говорят, что раньше получали столько же без надбавок.

- За апрель надбавки получили только те бригады скорой, что перевозили подтвержденных больных и контакты 1-го уровня, - говорит врач скорой помощи из Гродно. - Я в мае не получила никаких надбавок. Руководство сначала сказало, что по указу получат все, а с выходом разъяснения сказали: надбавки только тем, кто перевозил подтвержденных пациентов. В профсоюзе и Минздраве нам подтвердили: надбавки положены только тем, кто работает с подтвержденными больными. Но нам обещали, что когда санстанция пришлет списки подтвержденных в апреле больных, за это начислят надбавки с майской зарплатой.

Понятно, что внедрение любой новой системы неизбежно повлечет вопросы применения на практике. Главное, чтобы ответственные за нововведение госорганы реагировали на них оперативно. Периодически Министерство здравоохранения дает скупые комментарии по начислению надбавок, но назвать их своевременными сложно, - говорят специалисты по начислению заработной платы.

- Знаете, мы всем отделом с начала года сидим на корвалоле с этими надбавками, - эмоционально рассказывает Валентина, бухгалтер одной из поликлиник. - Сначала изменение схемы начисления зарплат бюджетникам, потом коронавирус… Выходят сырые указы, в которых все очень размыто, а разъяснения к ним - в лучшем случае в конце месяца, когда расчетники уже должны быть сформированы. А виновата потом бухгалтерия, которая неправильно считает! Вот, например, мы в апреле начислили интернам по максимуму, а многие коллеги не начисляли им вообще ничего или делили на отработанные с COVID-19 часы. Говорят, лучше мы меньше начислим, чтоб потом не получить по шапке. Потом из разъяснений мы прочитали, что нужно платить за разовые контакты, а как и кому считать эти разовые контакты - поди пойми.

«Взяла 15 мазков у контактных за смену, но это все равно считается как один»

Действительно, указ №131 вышел 16 апреля, а пояснения к нему - 30 апреля и 7 мая, когда вопросов накопилось критически много, а зарплаты большинству медиков уже насчитали. Мы попытались понять, как начислять надбавки за работу с коронавирусными пациентами: исходя из отработанного времени или же это фиксированная сумма.

- В амбулаторно-поликлинических организациях надбавка устанавливается всем работникам, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с инфекциями и лицам, отнесенным к контактам первого уровня, - поясняет Минздрав. - Руководитель организации с учетом мнения комиссии по определению условий оплаты труда и (или) установлению стимулирующих и компенсирующих выплат работникам принимает решение об установлении надбавки в зависимости от конкретных условий и сложившейся ситуации в данной организации (структурных подразделениях).

Если попытаться объяснить это понятным языком, то в поликлиниках конкретную сумму надбавки каждому работнику по итогам месяца устанавливает руководитель со специальной комиссией. А вот что конкретно понимать под участием в оказании медпомощи - вопрос открытый. Каждая больница понимает это по-своему.

- В указе о материальном стимулировании работников здравоохранения четко написано, что надбавка устанавливается обязательно. И не написано, что руководителю учреждения здравоохранения предоставляются какие-то права по изменению размера надбавки. Но теоретически ее можно изменить тем, кто работает больше или меньше, чем на одну ставку. В остальных случаях руководитель просто должен издать приказ и перечислить в нем должности с фиксированным размером надбавки по указу, - считает юрист Александр Жук.

Английский художник Бэнкси показал свою новую картину Game Changer («Меняющий игру»). Фото: Instagram.

Также Минздрав пояснил, что если у медработника был разовый контакт с инфицированным COVID-19 пациентом, то ему выплачивается надбавка за один рабочий день или смену по табелю. А если таких контактов за смену было пять, то платить за один день или за пять?

- За работу в марте мне вообще ничего не доплатили, а доплата за апрель составила 19 рублей. Одной моей коллеге-медсестре начислили 70 рублей, а другой - 35 рублей, - возмущена медсестра Боровлянской МЦРБ. - Терапевты и педиатры получили 100 рублей надбавок по указу, фельдшеры - 200 рублей, а санитаркам и водителям вообще ничего не дали! Нам в конце апреля прислали табличку, куда нужно было вписать данные людей, номера их карточек и дату взятия мазка на коронавирус. А потом нам сказали, что это мы неправильно составили отчет за месяц. Мол, неважно, что я взяла 15 мазков у контактных за смену, это все равно считается одним днем. А какие там прейскуранты - я понятия не имею. Мы обращались к руководству, но нам сказали, что мы не ухаживаем за зараженными, так что «не ждите больших надбавок - каждого будут рассматривать под микроскопом». Санитаркам, которые обрабатывают костюмы и помещения после больных, сказали, что им никаких надбавок не положено - у нас же не инфекционная больница. При этом всем моим знакомым санитаркам и водителям в других поликлиниках дали надбавки, хотя они даже никаких отчетов не составляли. У нас все в шоке от происходящего.

До сих пор не ясно, как начислять надбавки заболевшим работникам, которые совмещают работу в нескольких медучреждениях.

- Я работаю психологом в госучреждении и параллельно подрабатываю на скорой помощи, - говорит медработник Минской городской станции скорой помощи. - В апреле у всех работников скорой брали мазок, и оказалось, что у меня бессимптомный коронавирус. Я не знаю, где заразилась: на обеих работах были зараженные, но я всегда имела средства индивидуальной защиты и пользовалась антисептиком. В скорой помощи мне сразу начислили 210 рублей надбавки за то, что я перенесла болезнь. И еще мы писали заявление в республиканский профсоюз, там должны рассмотреть каждое заявление и могут тоже дать надбавку. А вот по основной работе не уверены, что мне положена надбавка: я же психолог, а не медработник. Сказали, что, возможно, выплатят 100 рублей, но прошел уже месяц, а они до сих пор не уверены, надо платить или нет.

Вы медик и считаете, что не получили положенных надбавок? Пишите нам в любой мессенджер по номеру +375292229100 (если не хотите указывать свое имя, то мы гарантируем анонимность).

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