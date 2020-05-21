2020-05-21T22:45:07+03:00
Общество
КП Беларусь

В виртуальный магазин А1 – за реальными покупками: как это работает и зачем нужно?

Компания А1 запустила инициативу #оставайсяонлайн, чтобы показать, как легко можно перевести многие привычные процессы в онлайн: от смены тарифного плана до похода в магазин за новым смартфоном
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня мы много и активно пользуемся современными телекоммуникационными решениями – особенно в последние месяцы, когда сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы искать новые способы сохранять привычный темп и образ жизни.

В удаленном режиме или с помощью онлайн-инструментов абоненты А1 сегодня могут решить большинство возникающих у них вопросов. Например, вместо личного визита в офис или магазин и общения со специалистами воспользоваться звонком в круглосуточный контакт-центр по единому номеру 150 или обратиться к онлайн-консультанту на сайте А1. А управлять своим номером, добавлять и удалять услуги, менять тарифный план и т. д. позволяет Личный кабинет или мобильное приложение «А1». Кстати, здесь же можно подключить бесплатный мобильный интернет на скорости до 512 Кбит/сек до конца лета или до конца года в зависимости от вашего тарифного плана (или воспользоваться USSD-запросом *135*7#вызов).

В рамках инициативы #оставайсяонлайн А1 предоставляет пользователям и другие удобные сервисы: например, бесплатный доступ к полной библиотеке фильмов и сериалов видеосервиса VOKA и 30 самым популярным ТВ-каналам (достаточно лишь зайти на сайт voka.tv или в мобильное приложение VOKA и подключить подписку «Фильмы и сериалы» или после регистрации по номеру телефона выбрать канал для просмотра).

Но остаются еще такие вопросы, как подключение к сети А1 или приобретение необходимого оборудования. Раньше в таких случаях мы отправились бы в один из магазинов А1. Но не торопитесь вставать с дивана и выходить из дома. Ведь магазин может быть и виртуальным! Именно такой недавно открыла компания А1.

С помощью виртуального магазина вы можете своими глазами увидеть в работе любое устройство, представленное в ассортименте А1, на экране своего смартфона или компьютера (за исключением единичных гаджетов, которые остались в наличии в единственном экземпляре). Причем помогать в покупке вам будет реальный человек – продавец-консультант виртуального магазина.

Как это работает? Для начала нужно зайти в интернет-магазин А1 и выбрать интересующую модель. Рядом с ее описанием появится виджет «Видеоэксперт» – он-то нам и нужен! Нажимаем на него, в диалоговом окне отвечаем на пару уточняющих вопросов (они касаются, например, контактных данных для связи и информации о том, являетесь ли вы абонентом А1 или нет), получаем на указанный номер телефона и подтверждаем запрос на консультацию – и в браузере запускается сеанс односторонней видеосвязи: вы можете видеть и слышать своего собеседника, а он вас только слышит, но не видит.

Дальше все происходит точно так же, как если бы вы находились в самом обычном магазине: покупатель задает вопросы, разглядывает устройство со всех сторон, листает меню и тестирует нужные ему функции – разница лишь в том, что устройство находится в руках консультанта, который выполняет все необходимые манипуляции и делится интересующей клиента информацией.

Время консультации не ограничено: главное, чтобы вы успели получить полное представление об интересующем вас устройстве и принять решение о покупке. После чего специалист поможет с оформлением заказа, и он будет доставлен на указанный вами адрес. А если после общения с консультантом виртуального магазина у вас остались другие вопросы, не касающиеся непосредственно продаваемых устройств, вы сможете продолжить общение со специалистами контакт-центра А1, которым передадут ваш звонок.

Итак, виртуальный магазин – интересная и удобная возможность совместить преимущества сразу двух форматов: интернет-магазина и магазина в традиционном понимании этого слова.

Кстати, в режиме онлайн абоненты компании А1 могут решить не только вопрос покупки телефона, но и другие задачи. С полным списком инструментов можно ознакомиться в разделе #оставайсяонлайн А1.by

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Руководство испугалось, что мы тоже напишем президенту». Работники скорой помощи из Орши прижали начальство к стенке вслед за бобруйскими коллегами
Медики требуют объяснить логику начисления им надбавок за работу с заразившимися COVID-19. После получения расчетников вопросы возникают у многих медработников
В виртуальный магазин А1 – за реальными покупками: как это работает и зачем нужно?
Компания А1 запустила инициативу #оставайсяонлайн, чтобы показать, как легко можно перевести многие привычные процессы в онлайн: от смены тарифного плана до похода в магазин за новым смартфоном
Ведущий «Калыханкі» Маляваныч попал в больницу с коронавирусом и двухсторонней пневмонией: «Вирус поменял мою жизнь еще до того, как я с ним встретился»
Актер Александр Жданович ушел на самоизоляцию, но все равно заразился. У его сына болезнь не заметили, но антитела нашли
«Директор заставляет перейти на полставки, и моя зарплата становится 170 рублей. Это законно или нет?»
Во время пандемии у многих белорусов меняются условия работы. На вопросы читателей «Комсомолки» отвечает менеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Элеонора Рубанова
«Раньше обсуждали платья, а теперь – какие маски надеть на последний звонок»: как в 2020 году пройдет прощание со школой и выпускные
Последние звонки у школьников будут на улице, но некоторые планируют организовать «подпольные» выпускные. Обсуждают и вопрос, как всех сфотографировать и вести ли онлайн-трансляцию для родителей
«Тянули до последнего и не выдавали расчетники». В мае медики снова остались без обещанных надбавок и написали письмо президенту
Скупые разъяснения Минздрава каждая больница трактует по-своему, в итоге бухгалтеры сидят на корвалоле, а медики – без обещанных денег
«Приезжаю – лежат четыре мужика без сознания. Откачала, но это было страшно!»: будни белорусского сельского фельдшера
Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Докшицкого района Янина Барбашинская рассказала, как помогает сельчанам, почему не боится коронавируса и не уходит на пенсию. А также поделилась историями из своей практики
Новости 24
Министр образования рассказал, как будут сдавать ЦТ абитуриенты, которые заразятся коронавирусом
"Я знаком с тем, что там происходит". У министра образования спросили, есть ли он в школьном вайбер-чате
«Не понимаю возгласов, что Минобр не дал четких указаний! Все указания даны» Карпенко об аттестации школьников в четвертой четверти
Отопительный сезон завершается: в детских садах, школах и больницах Минска с 26 мая отключают отопление
Водитель микроавтобуса в Ганцевичах сбил насмерть велосипедиста
Житель Бреста похитил из фонда помощи больным детям более 10 тысяч белорусских рублей
Сразу пять легковых автомобилей пострадали при ДТП в Минске
В Гродно во время подготовки к строительным работам нашли старинные часы и монеты
В Минске трое молодых людей оформляли микрозаймы с чужих смартфонов, деньги переводили себе на счет и устраивали вечеринки
После того, как медикам запретили заезжать в «МакДональдс» за обедом, им решили привозить еду на работу
Водитель ехал без прав на легковом автомобиле под Вилейкой, не справился с управлением и погиб на месте
Дезинфекторы для… продуктовых тележек появились в «Евроопте»
СК рассказал о ДТП под Борисовом, где погибли 6 человек: еще двое в последний момент покинули авто