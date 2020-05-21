В виртуальный магазин А1 – за реальными покупками: как это работает и зачем нужно?

Сегодня мы много и активно пользуемся современными телекоммуникационными решениями – особенно в последние месяцы, когда сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы искать новые способы сохранять привычный темп и образ жизни.

В удаленном режиме или с помощью онлайн-инструментов абоненты А1 сегодня могут решить большинство возникающих у них вопросов. Например, вместо личного визита в офис или магазин и общения со специалистами воспользоваться звонком в круглосуточный контакт-центр по единому номеру 150 или обратиться к онлайн-консультанту на сайте А1. А управлять своим номером, добавлять и удалять услуги, менять тарифный план и т. д. позволяет Личный кабинет или мобильное приложение «А1». Кстати, здесь же можно подключить бесплатный мобильный интернет на скорости до 512 Кбит/сек до конца лета или до конца года в зависимости от вашего тарифного плана (или воспользоваться USSD-запросом *135*7#вызов).

В рамках инициативы #оставайсяонлайн А1 предоставляет пользователям и другие удобные сервисы: например, бесплатный доступ к полной библиотеке фильмов и сериалов видеосервиса VOKA и 30 самым популярным ТВ-каналам (достаточно лишь зайти на сайт voka.tv или в мобильное приложение VOKA и подключить подписку «Фильмы и сериалы» или после регистрации по номеру телефона выбрать канал для просмотра).

Но остаются еще такие вопросы, как подключение к сети А1 или приобретение необходимого оборудования. Раньше в таких случаях мы отправились бы в один из магазинов А1. Но не торопитесь вставать с дивана и выходить из дома. Ведь магазин может быть и виртуальным! Именно такой недавно открыла компания А1.

С помощью виртуального магазина вы можете своими глазами увидеть в работе любое устройство, представленное в ассортименте А1, на экране своего смартфона или компьютера (за исключением единичных гаджетов, которые остались в наличии в единственном экземпляре). Причем помогать в покупке вам будет реальный человек – продавец-консультант виртуального магазина.

Как это работает? Для начала нужно зайти в интернет-магазин А1 и выбрать интересующую модель. Рядом с ее описанием появится виджет «Видеоэксперт» – он-то нам и нужен! Нажимаем на него, в диалоговом окне отвечаем на пару уточняющих вопросов (они касаются, например, контактных данных для связи и информации о том, являетесь ли вы абонентом А1 или нет), получаем на указанный номер телефона и подтверждаем запрос на консультацию – и в браузере запускается сеанс односторонней видеосвязи: вы можете видеть и слышать своего собеседника, а он вас только слышит, но не видит.

Дальше все происходит точно так же, как если бы вы находились в самом обычном магазине: покупатель задает вопросы, разглядывает устройство со всех сторон, листает меню и тестирует нужные ему функции – разница лишь в том, что устройство находится в руках консультанта, который выполняет все необходимые манипуляции и делится интересующей клиента информацией.

Время консультации не ограничено: главное, чтобы вы успели получить полное представление об интересующем вас устройстве и принять решение о покупке. После чего специалист поможет с оформлением заказа, и он будет доставлен на указанный вами адрес. А если после общения с консультантом виртуального магазина у вас остались другие вопросы, не касающиеся непосредственно продаваемых устройств, вы сможете продолжить общение со специалистами контакт-центра А1, которым передадут ваш звонок.

Итак, виртуальный магазин – интересная и удобная возможность совместить преимущества сразу двух форматов: интернет-магазина и магазина в традиционном понимании этого слова.

Кстати, в режиме онлайн абоненты компании А1 могут решить не только вопрос покупки телефона, но и другие задачи. С полным списком инструментов можно ознакомиться в разделе #оставайсяонлайн А1.by