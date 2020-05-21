2020-05-21T12:15:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Посол Грузии в Беларуси: «Я все сделаю, чтобы наша страна открылась для белорусов с 1 июля»

А с 1 июня Грузия открывается для трех стран - Израиля, Греции и Австрии
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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На улицах Минска в конце августа снова пройдет фестиваль грузинской культуры Тбилисоба.На улицах Минска в конце августа снова пройдет фестиваль грузинской культуры Тбилисоба.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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На онлайн-конференция в Национальном пресс-центре на вопросы журналистов ответил посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия. Он заметил, что в плане борьбы с коронавирусом наши страны пошли по совершенно разному пути:

- В Грузии, как вы знаете, ввели карантин, с 9 вечера до 6 утра нельзя было выходить на улицу. С завтрашнего дня (22 мая - авт.) он уже снимается. Мы получили неплохой результат, на данном этапе мы справились с этим вирусом. В день у нас заболевает коронавирусом сейчас от 3 до 6 человек. А выздоравливающих людей намного больше. Грузия - безопасная страна, к нам можно ездить.

С 1 июня Грузия открывается для трех стран - Израиля, Греции и Австрии. Приняты рекомендации, которые должны соблюдать люди, которые приезжают к нам. С 15 июня еще для нескольких стран откроется Грузия. Я сделаю все, чтобы с 1 июля открыли страну и для Беларуси. Надеюсь, к этому времени у вас уже не будет таких скачков по заболеваемости коронавирусом. Конечно, издалека может показаться, что в Беларуси с эпидемией происходит что-то не так. У каждого государства свой путь. Я, как человек, который долгое время работал в медицине, могу сказать – пока органы здравоохранения выдерживают, такие высокие показатели – около 1000 заболевших в день – можно идти и по такому пути. Никто не отменял необходимость выработать коллективный иммунитет к этой болезни. Я это говорю и всем моим друзьям в Грузии. Очень надеюсь, что все это скоро закончится, и на улицах Минска в конце августа снова пройдет фестиваль грузинской культуры Тбилисоба.

Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Каковы были показатели посещаемости Грузии белорусами до того, как начался карантин?

- Первые два месяца этого года в Грузию приехали 48 тысяч туристов – это был рекорд посещаемости. Ну а сейчас, вы понимаете, туризма нет. Очень хочу поблагодарить всех наших друзей, чтобы в это тяжелое время наши отношения не заморозились. Особенная благодарность «Белавиа», которая помогла вернуться домой 2700 грузин на время карантина.

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