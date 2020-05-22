«Три соседки собираются - и покупают у нас все оптом, ящиками!»: как живет рынок в Таборах, где яблоки и помидоры - от 2 рублей, а виноград и черешня - от 5

Популярный рынок «Лебяжий» в Ждановичах перестал существовать в середине февраля - пал жертвой застройщиков, которые на его площадях (а это ни много ни мало 16 гектаров) будут строить элитное жилье. Торговый городок фактически распался: часть вещевых рядов переехала на другую сторону улицы Тимирязева и расселилась между многочисленными «Мирами моды».

Плодоовощной рынок (в том числе и оптовый), киоски с хозяйственной утварью, бытовой химией и некоторая часть боксов с кроссовками-джинсами перенесли за 8 км от МКАД. Там, около деревни Таборы, на асфальтированной площадке в чистом поле произошла реинкарнация - возник рынок «Новый Лебяжий».

На рынке «Новый Лебяжий» - фрукты и овощи по ценам, которые в других местах не найти.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Добираться до него удобно, особенно на своей машине. Так мы и поступили. По пути обгоняем маршрутку яркой раскраски, которую специально пустили от станции метро «Каменная Горка» в Таборы. Маршрутка целиком заполнена - погода и открытые пространства рынка, видимо, многих влекут за овощами-фруктами именно на ряды «Нового Лебяжьего».

«ЛЮДИ КООПЕРИРУЮТСЯ И ПОКУПАЮТ ОПТОМ»

Несмотря на рабочий полдень, народа на рынке немало, в большинстве своем это люди средних лет. Пенсионеров, родителей с детьми - единицы. Подавляющее большинство без масок, но видно, что социальную дистанцию пытаются (хоть и не все) выдерживать: в промежутках между людьми гуляет холодный ветер. Продавцы все как один утеплились - многие, несмотря на двадцатые числа мая, работают в зимней одежде.

- Да, здесь такое расположение, что ветер то с одной стороны, то с другой, - говорит бойкая продавец овощей и фруктов Марина. - Мы, в принципе, привыкли. Только здесь вот, видите, какая высота крыш, - указывает она на навес, возвышающийся над ней на уровне примерно 6 метров. - Как только дождь начинается, нас заливает, крыша эта совсем не спасает. Напишите, чтобы нам здесь сделали какую-то стенку, хоть из поликарбоната.

Обещаем выполнить ее просьбу и интересуемся, как идет торговля.

- Людей - море! В особенности в выходные дни. Поток начинается с вечера пятницы. Люди едут на дачи и заезжают к нам. Суббота, воскресенье - вал народа! Специально едут и машинами, и своим ходом на маршрутках. Это и понятно: цены - сами видите какие. Ниже не найти! - Марина жестом профессионального конферансье обводит рукой прилавки вокруг себя.

Изобилие томатов, цены разнятсяФото: Павел МАРТИНЧИК

Действительно, ценники в большинстве своем ощутимо ниже, чем на других рынках в черте города и торговых сетях. Идеального вида морковь и свекла - от 80 копеек, лимоны - от 3 рублей за кило, яблоки - от 2, молоденькие кабачки и баклажаны - 3,5 и 6 рублей соответственно. Изобилие помидоров: чуть примятые («Берите, вечерком сделаете салатик») - от 2 рублей, яркие черри - от 4, польские томаты стартуют от 5 рублей за килограмм. Редиска - 2 рубля за кило, свежая капуста - от 1 рубля 20 копеек.

Покупателей с детьми немногоФото: Павел МАРТИНЧИК

- Кажется, что дешево. Но людям хочется еще дешевле. Я вот что заметила: многие сейчас покупают оптом, ящиками. Причем это не перекупщики, а обычные люди, - делится своими наблюдениями продавец Наталья. - Разговорилась как-то с тремя женщинами-покупательницами. Оказалось, что это три соседки скооперировались. Они вечером составляют список, утром приезжают и покупают все в больших объемах. Хватает их семьям на неделю-две, а оптовая цена, понятное дело, ниже розницы. Вот и выходит у них экономия. Раньше люди тоже так поступали, но гораздо реже.

Двигаемся дальше вдоль рядов, обращаем внимание на элегантно одетую женщину с сумками из экоматериалов на плече. Вместе с сыном она выбирает авокадо.

Авокадо по 2,9 рубля за штучкуФото: Павел МАРТИНЧИК

- Приезжаем сюда с сыном Владом примерно раз в неделю. Мы живем в Сухарево, я сама за рулем, нам тут совсем близко и быстро. Берем зелень, фрукты, овощи. Сегодня вот взяли авокадо, 2 рубля 90 копеек за штуку. В магазине такой цены нет и быть не может, - рассказывает Ирина.

- Не боитесь без маски?

- Мы носим маски: в городе, в магазинах. Опасаемся вируса, конечно. А здесь вроде воздух, солнце, все продувается со всех сторон.

Продавцы уверяют, что майские арбузы сладкие, как медФото: Павел МАРТИНЧИК

«ВСЕ НЕ ТАК СКВЕРНО, КАК МЫ ДУМАЛИ. НАДО ВРЕМЯ И ТРАНСПОРТ»

- Вообще, как кажется, понемногу рынок начинает завоевывать (или возвращать) своего покупателя, - рассказывает улыбчивая продавец овощей Ольга. - Но день на день не приходится: иногда покупателей много, иногда - гораздо слабее. Как-то крутимся. У меня вот появился интересный заказчик: молодые ребята ведут страницу в Инстаграме, рекламируют свежие фрукты, овощи, зелень, шампиньоны. Люди у них заказывают, они звонят мне, передают список заказов. Я быстренько формирую заказы, складывают по пакетам. Они приезжают ко мне, все это забирают и дальше развозят людям по Минску. Вчера (19 мая. - Авт.) вот было 27 заказов за день. Так что, если в какой-то день с покупателями не ахти, переключаемся на онлайн-сервис доставки.

- А нам не нужна доставка, мы гордые и смелые, - говорят на это покупатели Екатерина и Юрий. В руках у парня ящик с помидорами.

Покупать ящиками - дешевлеФото: Павел МАРТИНЧИК

- Приезжаем сюда по необходимости. Что заставляет? Цены, конечно! Большинство продуктов здесь в полтора раза дешевле, чем везде. Мы живем на проспекте Дзержинского, покупаем на «покушать», но берем продукты, что называется, мелким оптом. На ящике уже выходит экономия, а если взять не только огурцы-помидоры, но и пару ящиков фруктов, то бензин, который тратишь, чтобы доехать, более чем окупается.

Соглашаемся с рассудительностью Юрия и отправляемся на соседний сектор рынка, где скомпонованы боксы с одеждой и обувью. Здесь такого аншлага нет: часть торговых точек закрыта, покупателей чуть больше, чем продавцов. Ветровки, детские вещи, кепки, солнцезащитные очки - ассортимент «Нового Лебяжьего» - перифраз старого.

Интересуемся ассортиментом кроссовок: цена за пару стартует с 25 рублей.

Недалеко от рядов с продуктами продают одежду и обувь. Кроссовки можно купить по цене от 25 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы переехали сюда, конечно, с опаской, ведь на рынке работаем больше 10 лет, а тут - место новое, - говорит предприниматель Владимир. - Опасения не были напрасны: покупателей здесь в разы меньше, но ситуация выравнивается. В мае покупателей стало больше, чем было в марте - апреле. Основная проблема - транспорт. Надо больше маршруток, в идеале - городской автобус. Думаю, это решится. Вообще, все не так плохо, как думалось. Надо две вещи: время и транспорт.

«ПОКА ОСМАТРИВАЕМСЯ»

Неподалеку от вещевого сектора разместили боксы, торгующие бытовой химией, хозяйственной мелочовкой, крупами и макаронами. Цены радуют: например, за 6-килограммовый пакет хорошего стирального порошка просят 21 рубль.

Улавливаем в одном из рядов яркий аромат специй. Не пойти на этот запах невозможно.

- Это наш семейный бизнес, торгуем специями уже много лет. Есть все: от куркумы и сушеного чеснока до смесей перцев для плова, супа, мяса, цены - от 2,5 рубля за 100 граммов, - рассказывает о своем ассортименте продавец со звучным именем Грант. - Раньше торговали на «Лебяжьем», наработали клиентскую базу. Люди к нам специально приезжали. Бывали такие дни, что я с десяти утра до четырех вечера не то что поесть не мог - присесть минутки не было. Сейчас вот, видите, с вами могу поговорить.

Признается, не знает, что отразилось больше - новое место или коронавирус, из-за которого люди стараются избегать толпы.

Торговля специями - многолетний семейный бизнес ГрантаФото: Павел МАРТИНЧИК

- Спрос упал. Но пока осматриваемся, - не унывает Грант. - Мы переехали в феврале, на полгода нам предоставили скидку на аренду: платим половину обычной суммы. Но это не компенсирует снижение спроса. Ищем варианты. У нас есть неплохой сайт, там открыли опцию доставки специй. Минимальный заказ - от 35 рублей. И люди заказывают, вечером после работы на рынке садимся за руль и развозим. Много постоянных клиентов, которых мы потеряли при переезде, нашли нас именно в интернете - уезжая с «Лебяжьего», каждому покупателю давали визитку с адресом сайта. Жизнь такая: теряешь, находишь.

На выходе с территории рынка обращаем внимание на рассаду цветов. Разговорились с продавцом. Татьяна живет в Пинском районе, земли - 40 соток.

По словам Татьяны, в выходные она продала все саженцыФото: Павел МАРТИНЧИК

- Саженцами цветов начинам заниматься еще в феврале. У нас сегодня в продаже саженцы петунии, лоберии, бегонии, вербены, калибрахоа. Мы приезжаем только на выходные, в прошлые - не поверите - продали все! Не осталось ни одного цветочка! Дочь учится в Минске в университете, сейчас на удаленке, сегодня у нее экзамен. Вот, привезли ее в Минск. Пока она там знания демонстрирует, мы здесь торгуем. Цветы покупают. Видимо, люди так устали от всего этого коронавируса, что радуют себя, берут саженцы, кто на даче посадит, кто подоконник украсит. Мы недорого отдаем: 1,5 - 2 рубля за цветочек. Сейчас закончится сезон цветов, посадим в наши теплицы помидоры, вырастут - тоже сюда продавать приедем.

Покидаем «Новый Лебяжий» не с пустыми руками - и овощей прикупили, и приправ, и саженцев. На машине не проблема увезти увесистые сумки. А вот тех, кто с сумками ждет на колючем ветру маршрутку, стало жалко. С транспортом действительно надо что-то решать, и тогда дорогу в Таборы смогут осилить все желающие.

БУДЬ В КУРСЕ

Добраться до «Нового Лебяжего» в Таборах на своей машине можно проехав 8 км по Гродненской трассе.

Организованы бесплатные маршрутки.

Одни отправляются от торгового дома «Ждановичи». Вторые - от станции метро «Каменная горка». Курсируют с 7.40 утра до 20.00 с периодичностью один раз в 15 - 20 минут.

Кроме того, есть два пригородных автобуса - № 200 и № 268. Они стартуют от диспетчерской станции «Запад-3» и проезжают через Таборы. Правда, в день они совершают всего около 6 рейсов.