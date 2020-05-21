2020-05-21T15:19:22+03:00
Политика
КП Беларусь

Валерий Цепкало: «Не надо главе государства заниматься коровами»

Претендент на кандидата в президенты Валерий Цепкало дал свою первую пресс-конференцию и ответил на основные вопросы о своем видении будущего
Геннадий МОЖЕЙКО
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Претендент на кандидата в президенты Валерий Цепкало дал свою первую пресс-конференциюПретендент на кандидата в президенты Валерий Цепкало дал свою первую пресс-конференциюФото: Геннадий МОЖЕЙКО
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55-летний Валерий Цепкало - выпускник МГИМО, юрист-международник, бывший посол Беларуси в США. Но лучше всего его знают как экс-директора белорусской Силиконовой долины - Парка высоких технологий. Цепкало собрался баллотироваться в президенты, в его инициативной группе зарегистрировано 884 человека. В четверг он дал свою первую пресс-конференцию. На встрече была его жена Вероника и члены инициативной группы. Все происходило в том же зале, где полтора года назад Цепкало впервые за много лет выступил с публичной лекцией о высоких технологиях. Сейчас в своем выступлении Цепкало много обращался к опыту Польши, Чехии, Китая, Малайзии, Сингапура, ОАЭ. Основной его посыл - стране нужна модернизация, и мы должны взять все самое лучшее, что есть в мировом опыте. Причем реформы нужны во всех областях. Основной упор предлагаемых реформ - разгосударствление. А государство должно играть роль ночного сторожа в отношениях с бизнесом: оберегать, но не вмешиваться в процесс. Лозунг его кампании - «Беларусь будущего». Также Валерий Цепкало рассказал...

…о том, кто виноват в нынешней ситуации, сложившейся в Беларуси

- Давайте смотреть в будущее, давайте не смотреть в прошлое. Давайте смотреть, как преобразовать страну. Даже если мы ответим на этот вопрос, он нам не даст ключ к тому, что делать.

…о своем отношении к действующему президенту страны Александру Лукашенко

- В 1994 году было огромное желание белорусского общества перемен, поменять курс, - сказал Цепкало. - И мы действительно ассоциировали движение вперед Беларуси с Александром Лукашенко. Была очень сильная команда: и Виктор Гончар, и Александр Федута, и Анатолий Лебедько, и другие. Но вы должны понимать, что тогда была Конституция, которая предусматривала нахождение у власти 10 лет, это нормальная практика. За 10 лет можно много сделать - например, за этот срок прошла Великая Отечественная война и после этого было полностью восстановлено хозяйство. А в 1994 году Лукашенко, например, был близок моей бабушке, потому что знал, сколько от свиноматки должно родиться поросят. Он понимал, сколько кур должен покрывать петух. Это на самом деле было очень близко, это импонировало. Но надо уходить от этого. Не надо главе государства заниматься коровами.

…о Союзном государстве

- Договор о создании Союзного государства - непростая тема. Потому что Беларусь на протяжении 20 лет требовала от России выполнения только экономического блока договора. Россия же исправно выполняла свои обязательства и давала нам низкие цены на нефть и на газ. Мы вместе с Россией при этом, естественно, не выполняли блок, который касался политической части этого договора. Тогда Россия сказала так: или давайте будем нефть и газ поставлять все равно дешевле, чем на границе с Польшей, но это не будет внутрироссийская цена, или давайте тогда выполнять и политическую часть договора о создании Союзного государства. Мне кажется, что такая постановка вопроса вполне справедлива. Мы должны соблюдать все договоры, которые были подписаны Республикой Беларусь. Но это не значит, что Россия - единственный внешнеполитический партнер. Надо развивать сотрудничество и с ЕС, и с США, и с Канадой, и с другими странами.

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