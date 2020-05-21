2020-05-21T15:42:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Стыдно признаться себе и другим, что я устала. Ведь «я же не медик, это им плохо…»

Молодая женщина честно рассказала о том, что чувствует в ситуации, когда коронавирус то ли есть, то ли нет, а удаленка и семья отнимают все силы. А вокруг все такие вроде бы успешные
Минчанкачитатель kp.by
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Удаленная работа отнимает все силы.Удаленная работа отнимает все силы.Фото: Shutterstock
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Я устала и все чаще хочу сбежать в лес даже от собственного ребенка. Честно призналась себе в этом, когда поняла, что намеренно задерживаюсь в ванной, в туалете с книжкой, потому что хотя бы там я одна. Не люблю работать на удаленке - ну не могу я одновременно варить кашу ребенку, выполнять рабочие обязанности и концентрироваться на всем сразу.

В общем, получается, что я и не супермама и не суперпрофи. Мне стыдно, что я не справляюсь. И от того, что устала от всего происходящего вокруг, тоже стыдно… Хочется написать вот это девочкино «хочу на ручки», но уже слышу, как мне спешат рассказать всю правду обо мне же. «Не нравится сидеть с ребенком - не надо было рожать», «сейчас всем сложно», «а вот медикам намного хуже…»

Спасибо, люди добрые, все это слышала. Не в свой адрес, правда, но адресатам не завидовала, мысленно ставя себя на их место. Хотя сама всегда держалась - я ведь хорошая девочка, я не такая! Сильная… Все как папа с мамой учили: «не ной», «не жалуйся» и дальше по списку.

Вам не приходило в голову, почему часто люди с самыми счастливыми и завидными фейсбучными и инстаграм-лентами разводятся, выбрасываются из окон? А потом (о чудо!) выясняется, что семьи были совсем не счастливы, а сами люди - с кучей проблем и комплексов...

Всех не обобщаю. Но, может, хватит вот этого всего?

К чему это я.

Пандемия коронавируса, экономический кризис, вскрылась куча проблем, многих накрыла депрессия… Но загляните в Инстаграм и ленту Фейсбука. Тадам! Через одного - успешные, бодрые, стройные-подтянутые и неунывающие бизнесмены и бизнесвумен. У многих вообще все в одном флаконе: мама, жена, профи!

И вот иду я - 33-летняя, всего с одним ребенком, не потерявшая работу, но чувствующая себя тако-ой загнанной. А у меня даже коронавируса нет! И я должна быть сильной, не уставшей, радостной, держать себя в руках и не срываться...

Но нет, не так. Я не медик, но я тоже дико устала от происходящего. И от того, что в этом не принято признаваться, тоже. Мои физические и психические (чего уж!) резервы имеют свой предел.

Я не педагог по образованию, но по вечерам, уставшая и с чугунной после работы головой, я беру себя в руки и часа три играю в учителя, который, как оказалось, из меня плохой. Но я же мать, я сама оставила ребенка на домашнем обучении, школы-то открыты! В общем, сама выбрала - молчи.

Ближе к ночи начинаю готовить типа ужин и завтраки-обеды для того же ребенка, который днем дома останется один. Потом хватаюсь за все дела, которые не успеваю по дому каждый день. И много чего еще. Сплошное надо, надо, надо… И так изо дня в день. А потом, наконец, падаю в постель, открываю Фейсбук, а там все такие счастливые-красивые и незадолбанные. И вот это - «сложнее всего сейчас медикам».

Я не медик и их титанических усилий, особенно в наших условиях, ни в коем случае не умаляю. Но я тоже имею право уставать. Даже от быта, даже во время пандемии, когда мне не хуже, чем многим другим!

Все пройдет, завтра будет новый день, журналисты напишут очередную историю о том, как какая-то дама (не медик) оказалась слишком слабой и - боже мой! - попала в психушку или (ненормальная какая-то) бросилась под поезд. А потом я выслушаю и успокою рыдающую в трубку подружку с идеальными фоточками в Инстаграме.

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