«Все призывники пройдут двухнедельную изоляцию». В Минобороны Беларуси рассказали о коронавирусе в армии

О первом случае коронавируса в армии сообщили 16 апреля - тогда заболел солдат из учебного центра в Печах. Сейчас, говорят в Минобороны, он почти здоров. Солдата выписали из главного военного клинического медицинского центра, он дома на реабилитации. Планируется, что через несколько недель он вернется к службе. Сейчас в армии временно ограниченны увольнения, приезжать в гости к солдатам тоже пока нельзя. О том, какие еще меры безопасности приняты в армии, как сейчас проверяют призывников и есть ли среди участников парада заразившиеся коронавирусом, мы узнали в Министерстве обороны.

- Сколько человек всего заразились коронавирусом в армии? Сколько из них в тяжелом состоянии, на ИВЛ?

- За последнее время количество военнослужащих с подтвердившимся COVID-19 значительно не изменилось, - говорит Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах. При этом общую цифру в ведомстве не называют. - Абсолютное большинство заразившихся находятся в удовлетворительном состоянии и идут на поправку. Многие уже выздоровели. Один офицер находится на ИВЛ. Среди военнослужащих срочной службы сейчас нет ни одного человека с тяжелым течением болезни.

Леонид Касинский говорит, что каждый день во время утреннего осмотра солдат опрашивают и при необходимости меряют температуру. Гражданский персонал проверяют на КПП воинских частей - там развернуты медпосты.

- Недавно коронавирус выявили у курсантов Суворовского училища. Сколько человек заразились, какие меры безопасности приняты для остальных? Сколько человек изолировано?

- После возвращения с каникул у двух суворовцев первого и пятого курсов, а впоследствии еще у двух воспитанников этих же курсов подтвержден диагноз COVID-19. Трое из них находятся на лечении в больнице, один - дома. Состояние удовлетворительное. Сейчас в медпункте училища изолированы три суворовца, которые относятся к контактам первого уровня. Остальные по желанию родителей находятся на самоизоляции дома.

Те суворовцы, которые изолированы в училище, чувствуют себя нормально. Состояние здоровья ребят, которые находятся дома, командиры уточняют каждый день по телефону.

- По желанию родителей остальные суворовцы переведены на дистанционное обучение, что позволит снизить риск заражения в коллективе и освоить программы по учебным предметам в полном объеме.

«Никто из участников парада не заразился коронавирусом»

Леонид Касинский рассказал, что те военнослужащие, которые были задействованы в параде, весь период подготовки находились под наблюдением врачей.

- Они получали дополнительное питание и соблюдали питьевой режим (получали дополнительно питьевую воду на период тренировок). Также они были максимально изолированы от контактов с другими военнослужащими. В том числе благодаря принимаемым мерам никто из участников парада не заразился коронавирусной инфекцией.

- Скорректирована ли работа призывной комиссии из-за эпидобстановки? Проверяют ли призывников более тщательно?

- Организация работы призывных комиссий находится в ведении органов исполнительной и распорядительной власти. Со своей стороны военное ведомство ввело ряд дополнительных мер. Так, торжественные мероприятия, посвященные отправке нового пополнения в войска, в столице и областных центрах не проводились. По прибытии на призывные пункты призывники обеспечиваются масками и перчатками, им измеряют температуру бесконтактными термометрами. Повторно температура измеряется при прибытии на областные (Минской городской) сборные пункты. Прибыв к месту службы, все новое пополнение пройдет двухнедельную изоляцию.

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