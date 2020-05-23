«Принес местный житель и спешно ушел». В Бобруйске нашли тысячелетний меч воина княжеской дружины

Бобруйск в последнее время стал главным поставщиком редких археологических находок: вслед за топорами, наконечником стрелы, фрагментом копья и уникальным, даже по мировым меркам, позолоченным шлемом, на днях нашли старинный меч длиной 58 см.

- Меч в наш музей принес житель Бобруйска, который не захотел назвать точного места находки, - рассказывает старший научный сотрудник Бобруйского краеведческого музея Инна Овсейчик. - Он отдал меч, сказал, что нашел где-то на левом берегу реки недалеко от моста, и спешно ушел. Если верить его словам, то это в нескольких километрах от того места, где был найден в прошлом году шлем. Есть ли между ними связь, пока сказать не могу. Как правило, такие мечи находят в курганах (захоронениях. - Ред.). По оценкам археолога Вадима Кошмана и специалиста по средневековому оружию Николая Плавинского, меч относится к периоду второй половины ХI - ХIII веку. Принадлежал он состоятельному воину, детали рукояти мечей такого типа, как правило, декорировались серебром.

Ранее в Беларуси находили фрагменты подобного оружия. Этот же артефакт сохранился значительно лучше. Утрачен лишь фрагмент клинка в нижней части и более значительный фрагмент вверху с острием. На территории Могилевской области подобного оружия романской эпохи до сих пор не было обнаружено, сообщили в музее.

- На фрагменте витебского меча подобного типа хорошо сохранился орнамент на рукояти, на гродненском - клейма. А вот что мы увидим на нашем - станет известно после реставрации.

Сейчас меч хранится в дистиллированной воде, потому что вода препятствует дальнейшему разрушению артефакта.

- Реставрацию будет проводить Василий Пчельников, заведующий отделом реставрации Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, который восстановил уже упоминавшийся нами шлем, доспехи и меч из Мстиславля и много других уникальных находок.

По словам специалистов, на наших землях могли сделать рукоять меча, а вот клинок, вероятно, привезен с германских земель. Надежда на то, что эту тайну раскроет клеймо на клинке и орнамент на навершии и перекрестии рукояти.

Первое упоминание Бобруйска в летописях относится к 1387 году. Меч и шлем появились на берегу Березины раньше, так что это еще одно подтверждение, что поселения были на этой земле и раньше.

Археологические раскопки на бобруйском берегу Березины, которые уже давно назрели, могут подарить нам еще много открытий.

А шлем после реставрации вернули в Бобруйск, но пока никак не могут выставить на всеобщее обозрение. Раритету нужна специальная витрина, подходящая ему по статусу.

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