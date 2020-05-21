«Закончилось тем, что я скитался по вокзалам». Как мошенники обманывали людей, переселяя из минских квартир в заброшенные дома

Очередную преступную схему, связанную с работой так называемых черных риелторов, недавно раскрыли в Минске. Обвиняемые - трое мужчин 26, 37 и 40 лет и 45-летняя женщина - обманывали людей и присваивали себе их квартиры в Минске. Они находили в открытых источниках, например, в списке должников на стендах расчетно-справочных центров, информацию о людях, у которых есть задолженность за коммуналку и проблемы с алкоголем.

Покупали им спиртное, продукты, знакомились и пытались войти в доверие. Потом предлагали обменять свои квартиры в Минске на жилье якобы в столице или недалеко от города. Обвиняемые убеждали потерпевших, что помогут погасить задолженность, приватизировать квартиру и оформить сделку купли-продажи. Но когда квартиры в Минске были проданы, потерпевшие получали в лучшем случае непригодные для жизни дома в Стародорожском и Верхнедвинском районах. А в большинстве случаев люди и вовсе оставались без жилья. Деньги за проданные квартиры компания присваивала себе.

В некоторых случаях потерпевшим предлагали не только поменять жилье, но и жениться: обвиняемая предлагала оформить брак с ней. А потом, получив регистрацию в квартире, женщина могла распоряжаться частью жилья. В материалах дела описаны два таких случая.

- На то время я был прописан и проживал с отцом и братом. После смерти отца откуда ни возьмись начали появляться люди - каждый день разные, которые откуда-то узнали, что мы остались вдвоем с братом и нам нужна помощь, хотя я вроде ни к кому не обращался, - рассказывает следователю на камеру один из потерпевших. - Умирает брат, естественно, настроение плохое. Мне говорят: помогу обязательно, все ваши вопросы решу (речь идет об обвиняемой. - Ред.). Неделю мы общаемся, потом она говорит: ты одинок, я одинока, давай попробуем вместе, может, что-то получится. Ты не против, если трехкомнатную заменим на двухкомнатную? Все это оперативно решалось. Когда у меня появились деньги наличные, она говорит: мало ли что, давай я оставлю в сейфе у себя на фирме. Закончилось тем, что я скитался и где только не был: на вокзалах, у знакомых. Практически год прошел - крупных сумм не возвращала, только в районе разовых подачек.

Обвиняемые занимались не только мошенничеством. Во время расследования выяснилось, что одна из собственниц квартиры, узнав, что ее обманули, потребовала вернуть деньги после продажи жилья. Но ее вывезли в лес в багажнике машины. Там женщину избивали, угрожали и применяли насилие - в результате от денег она отказалась.

Потерпевшими признали 10 человек, общий ущерб по уголовному делу - более 520 тысяч рублей. Участникам преступной схемы предъявили обвинение по нескольким статьям УК, включая мошенничество и незаконное лишение свободы. Сейчас все четверо находятся под стражей. Расследование завершено, дело скоро поступит в суд.

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