«Выставляет меня алкоголичкой, а сам не платит алименты больше года». Бывшая жена телеведущего Артема Рыбакина устроила скандал в интернете

Скандал в соцсети разгорелся поздно вечером 20 мая.

- Я молчала об этом больше года, но пришло время рассказать всю правду, - начала свой пост Ольга Рыбакина. - Я очень выдохлась эмоционально. Возможно, общественная огласка поможет мне остановить этот маразм. Этого поста могло бы и не быть, если бы мои бывший муж Рыбакин А. А. не перешел все границы. Для начала - он больше года не платит алименты на содержание дочери. Я не буду тут писать всю жесть, которая происходила за это время, расскажу лишь то, что подтверждено документально и в суде. По его инициативе мы заключили брачный договор, где он сам прописал сумму в размере $600 на содержание дочери. К слову, эта сумма была гораздо меньше 25% от его настоящих доходов. Но с января 2019 года он этих денег не заплатил ни разу. Я какое-то время ждала, что он сам начнет выплачивать алименты, но он сделал ход конем и подал в суд в декабре 2019 года на уменьшение суммы в брачном договоре, которую и так не платил. Мы с адвокатом выиграли все два суда. Его обязали выплачивать полную сумму алиментов, несмотря на то, что он специально пытался занизить свои доход… А сам летал в Доминикану, Египет, Таиланд и, судя по Инстаграму, вел образ жизни далеко не бедного человека. И я про все молчала, но последние несколько случаев повергли меня в шок.

Со слов модели и блогера Ольги Никифоровой, бывший муж не только не помогает растить дочь Еву, но и написал заявление в милицию, обвиняя Ольгу в оскорблениях его второй жены. Фото: Инстаграм

Дальше Ольга рассказывает, что Артем Рыбакин после того, как проиграл два суда, написал заявление в социальную службу, обвинив бывшую жену в аморальном образе жизни и выставив ее «бомжихой-алкоголичкой». Затем он написал еще одно заявление в милицию за то, что Ольга назвала вторую жену Рыбакина «бабой» в комментариях в Инстаграме.

- В период разгара пандемии из-за бывшего мужа и отца Евы мы с дочкой вынуждены ходить по соцопекам, УВД и судам. От этого мне очень обидно. Недавно я рассказала об этом в сториз, и на следующий день он почтовым переводом отправил 300 рублей на содержание Евы. Первый раз за 1,5 года! Совпадение? Не думаю! Он испугался, что я буду об этом говорить, - написала Ольга Никифорова.

Меньше чем за сутки пост Ольги собрал 16 тысяч лайков и 2200 комментариев - наверняка рекорд в ее блоге. Подписчики сочувствуют модели и пишут слова поддержки, а вот бывшему мужу достается несладко. За Ольгу заступились ведущая и ивент-менеджер Екатерина Раецкая, бывшая жена Дениса Курьяна телеведущая Юлия Курьян, модель Ольга Хижинкова и телеведущая Надежда Тимофеева.

«Бывшую я не устраивал по всем фронтам, и она сама меня выгнала»

Пока фолловеры Ольги раздавали Артему Рыбакину виртуальные оплеухи, он выкладывал веселые сториз со своей нынешней женой Таис Рыбакиной. Но спустя два часа ответил бывшей жене двумя постами, а также выложил видео, где дочь Таис София играет с Евой. Правда, отключил комментарии под постами.

- Я долго молчал и отказывался от комментариев на тему, о которой пойдет речь. Но всему есть предел. Сегодня от моих подписчиков мне, моей жене и членам моей семьи пришла сотня сообщении с обвинениями и ссылка на очередные гадости человека, который по странным причинам был мне когда-то близок. Для тех, кто не в теме, - моя бывшая вот уже два года поливает меня грязью, продает мне общего ребенка, подло используя его в своих грязных манипуляциях. Начнем с того, что бывшую я не устраивал по всем фронтам и она сама меня выгнала. Еще в браке на протяжении долгого времени наши отношения были фиктивными и нас ничего не связывало, кроме видимости, которая ей нужна была лишь для пиара. Я долго пытался сохранить семью! Верил и надеялся, что ради ребенка нужно действовать именно так! Но бывшая твердо попросила меня съехать, выставив за встречи с ребенком прайс в размере $600! Я ушел, как того потребовали. Платил по $600, как того требовали. Я подписал бумаги, что буду платить такие деньги всегда, как того требовали. И делал это 11 месяцев, как того требовали. Но бывшая неустанно врала, что я не помогаю. После чего я решил платить официальные алименты, основываясь на своем доходе, а не на ее желании, - рассказал свою версию событий Артем Рыбакин.

Телеведущий заявил, что бывшую жену погубила зависть. А также обвинил Ольгу в том, что она «лживый и подлый человек».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Телеведущий заявил, что бывшую жену погубила зависть. А также обвинил Ольгу в том, что она «лживый и подлый человек».

- Бывшая перестала давать мне дочь, как только по возвращении от нас Ева сказала, что моя жена ей как вторая мама, а ее дочь - сестричка. Естественно, ребенка никто этому не учил... На тему социальных служб поясню, что за помощью к ним я обратился после того, как бывшая поздно вечером потребовала привезти ребенка в отель, где находилась в нетрезвом состоянии. Также мои ребенок систематически ночует у незнакомых людей, а я почти год получаю отказ увидеться. Заявление в милицию было не за слово «баба», как выгодно и смешно преподносит бывшая, а за череду оскорблении , нанесенных членам моей семьи, клевету в социальных сетях и маниакальное преследование. Неужели есть те, которые поверят, что за слово «баба» приняли бы заявление и проводили бы проверку? Этот человек разводит всех вас, как идиотов! Как разводила меня три года!.. Я не буду выставлять здесь чеки перечислении и подарков за год своей дочке, с этим разберется суд…Я никогда не отказывался от помощи Еве и сделаю для нее все!

А как красиво все заканчивалось. В сентябре 2018 года Ольга опубликовала пост о том, что они с Артемом Рыбакиным расстались, но звучал он совсем по-другому.

- Иногда случается так, что два человека должны встретиться, чтобы сделать что-то прекрасное. Так случилось когда-то с нами. Мы встретились с Артемом, и на свет появилась Ева. Наше чудо и самое лучшее, что случилось в нашей жизни. Так бывает. Пройдя сложный этап непониманий, обид и разногласий, мы все же нашли в себе силы остаться в добрых отношениях ради нашей дочери и из уважения друг к другу и всему хорошему, что между нами было за годы совместной жизни. Мы давно поставили точку в наших отношениях и отпустили друг друга, чтобы стать по-настоящему счастливыми, - тогда тактично подписала совместное фото Ольга.

Телеведущий Артем Рыбакин знаком зрителям по программам «Трансформация», «Доверяй и проверяй», «Живи вкусно с Артемом Рыбакиным» и нескольким интернет-проектам. Ольга засветилась в конкурсе «Мисс Беларусь - 2012», где вошла в число финалисток. Встречалась они два года, а в 2014 году Артем и Ольга поженились. Воспитывают дочь Еву. В 2019-м году Артем Рыбакин женился второй раз.

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