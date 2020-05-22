Коронавирус в Беларуси, последние новости на 22 мая 2020 года: больше 5 миллионов зараженных в мире, минус от Лукашенко и изоляция призывников

По данным, собранным Университетом Джонса Хопкинса, 21 мая в мире было зарегистрированное больше 5 миллионов 22 тысяч COVID-19. Больше всего в США (1 млн 552 тыс), России (317 тыс), Бразилии (291 тыс), Великобритании (250 тыс). Отметим, что на неделе Бразилия в этом печальном рейтинга обошла в Великобританию и уходит в отрыв.

В Беларуси по последним опубликованным данным Минздрава на 21 мая диагностирован коронавирус у 33 тысячи 371 человека. То есть за сутки в нашей стране было 945 новых пациентов с положительным тестом. За весь период умерли 185 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Получается, что за сутки, по официальным данным, умерли 6 человек.

Всего проведено 403 тыс. 236 тестов. На 21 мая выздоровели и выписаны 12 тыс. 57 пациентов.

Лукашенко заявил, что по коронавирусу мы идём на спад

21 мая президент Беларуси встречался с министром здравоохранения Владимиром Караником. Александр Лукашенко заявил, что мы начинаем потихоньку сходить с плато по коронавирусу вниз. И особенно это видно по Минску и Витебску, так как там раньше столкнулись с этой проблемой. Лукашенко сказал, что все те места в больницах и поликлиниках, которые зарезервированы для пациентов с пневмониями, нужно освобождать для «раковых и прочих больных», ведь было много отложенных операций.

- Мы не видим роста сейчас, даже уже в минус пошли. И это счастье, - сказал президент и добавил, что нельзя расслабляться.

Кстати, еще раз про определение «плато». Один из вариантов трактовки этого понятия - постоянный процент новых выявленных случаев (вне зависимости от количества проведенных тестов). Судя по всему, именно этого определения плато придерживается наш Минздрав. А что понимают под термином «плато» во Всемирной организации здравоохранения?

- Специального определения у Всемирной организации здравоохранения для термина «плато» не существует, - рассказал «Комсомолке» официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев. - Это скорее визуальное описание (описательная эпидемиология) эпидемической кривой на том уровне, где рост или снижение новых случаев незначительно или полностью отсутствует. Мы ссылаемся на эпидемическую кривую, статистическую диаграмму, используемую для визуализации количества новых случаев за определенный период во время вспышки заболевания. Пандемия развивается по-разному в каждой стране. Важно внимательно следить за количеством новых случаев. Если страна проводит достаточное количество тестов и наблюдается устойчивое снижение количества новых случаев, то у властей может быть некоторая уверенность, что пик пройден. Смертные случаи будут отставать примерно на неделю, поэтому уменьшатся, соответственно, позже. Однако важно сохранять качественный дозорный эпиднадзор для того, чтобы продолжать следить за развитием ситуации.

Министр прокомментировал ситуацию про допвыплаты медикам

В мае некоторые медики снова остались без надбавок и написали письмо президенту. Получается, что бухгалтеры сидят на корвалоле из-за неразберихи, а медики – без обещанных денег.

- За апрель надбавки получили только те бригады скорой, что перевозили подтвержденных больных и контакты 1-го уровня, - говорит врач скорой помощи из Гродно. - Я в мае не получила никаких надбавок. Руководство сначала сказало, что по указу получат все, а с выходом разъяснения сказали: надбавки только тем, кто перевозил подтвержденных пациентов. В профсоюзе и Минздраве нам подтвердили: надбавки положены только тем, кто работает с подтвержденными больными. Но нам обещали, что когда санстанция пришлет списки подтвержденных в апреле больных, за это начислят надбавки с майской зарплатой.

Бухгалтерам не легче:

- Сначала изменение схемы начисления зарплат бюджетникам, потом коронавирус… Выходят сырые указы, в которых все очень размыто, а разъяснения к ним - в лучшем случае в конце месяца, когда расчетники уже должны быть сформированы. А виновата потом бухгалтерия, которая неправильно считает!

В Минздраве отвечают максимально лаконично и сухо. Если попытаться объяснить это простым языком, то в поликлиниках конкретную сумму надбавки каждому работнику по итогам месяца устанавливает руководитель со специальной комиссией. А вот что конкретно понимать под участием в оказании медпомощи - вопрос открытый. Каждая больница понимает это по-своему.

21 мая Владимир Караник заявил, что еще никто не пожаловался, что заплатили меньше.

- Что касается персонала скорой медицинской помощи либо диагностических служб, которые по долгу службы занимаются либо транспортировкой пациентов с коронавирусной инфекцией, либо обследованием, функциональной, рентгенологической диагностикой. И здесь мы еще раз говорим о том, что, если в течение смены медицинский персонал контактировал с пациентом с коронавирусной инфекцией, оплата идет за всю смену. То есть не за те минуты, полчаса или час, пока они занимались оказанием медицинской помощи. Если таких смен в течение месяца было более 30%, оплата идет за весь месяц - то есть полная оплата, - подчеркнул министр. По его словам это социальная справедливость.

А как быть, когда привезли пациента с пневмонией, врачи с ним работают, и неизвестно, заражен он коронавирусом или нет?

- Все случаи оказания медицинской помощи пациентам данного профиля будут выявлены и оплачены, - заверил министр. Он также уточнил, что если есть нарушения по выплатам, то права медработников будут восстановлены, для этого есть установленный законом арбитраж.

Все призывники пройдут двухнедельную изоляцию

В Минобороны Беларуси рассказали о коронавирусе в армии. 16 апреля заболел солдат из учебного центра в Печах. Сейчас он почти здоров. В армии временно ограниченны увольнения, приезжать в гости к солдатам тоже пока нельзя.

- За последнее время количество военнослужащих с подтвердившимся COVID-19 значительно не изменилось, - говорит Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах. При этом общую цифру в ведомстве не называют. - Абсолютное большинство заразившихся находятся в удовлетворительном состоянии и идут на поправку. Многие уже выздоровели. Один офицер находится на ИВЛ. Среди военнослужащих срочной службы сейчас нет ни одного человека с тяжелым течением болезни.

Каждый день во время утреннего осмотра солдат опрашивают и при необходимости меряют температуру. Гражданский персонал проверяют на КПП воинских частей - там развернуты медпосты.

Организация работы призывных комиссий находится в ведении органов исполнительной и распорядительной власти.

- Со своей стороны военное ведомство ввело ряд дополнительных мер. Так, торжественные мероприятия, посвященные отправке нового пополнения в войска, в столице и областных центрах не проводились. По прибытии на призывные пункты призывники обеспечиваются масками и перчатками, им измеряют температуру бесконтактными термометрами. Повторно температура измеряется при прибытии на областные (Минской городской) сборные пункты. Прибыв к месту службы, все новое пополнение пройдет двухнедельную изоляцию, - сказал Леонид Касинский.

Ведущий «Калыханкі» Маляваныч попал в больницу с коронавирусом: «Вирус поменял мою жизнь еще до того, как я с ним встретился»

Актер Александр Жданович ушел на самоизоляцию, но все равно заразился. У его сына болезнь не заметили, но нашли антитела. Вот выдержки из его интервью:

- Вирус многое поменял в моей жизни еще до того, как я встретился с ним лично. Уже во второй половине марта отменили спектакли Русского драматического театра им. Горького, где я служу. А через некоторое время и репетиционный процесс перевели на дистанционку <…> Вынужденную домашнюю изоляцию я, человек достаточно активный, переносил непросто.

- Все равно контактировал. И ведь от момента получения вируса до первых проявлений проходит от 5 до 14 дней. У младшего сына тест отрицательный. У старшего антитела в крови. Получается, он переболел? Пока никто внятно не объяснил. Недавно сделали второй тест, результаты ждем.

- Находясь в больнице, я увидел самоотверженный (без преувеличения!) труд врачей и медперсонала. Они в сложных условиях достойно выполняют свой профессиональный и человеческий долг. Надо прислушиваться к мнению специалистов, врачей, а из личных историй людей, столкнувшихся с болезнью (часто высказанных эмоционально и не взвешенно), я бы не стал делать какие-то выводы...

В поликлиниках Минска появились экспресс-тесты на коронавирус

Но платно, по желанию, сдать анализ нельзя. Их используют для повторного обследования контактов первого уровня - на 10-й день от момента общения с заболевшим. Процедурная медсестра выезжает к пациентам домой, там она берет у них кровь из вены. В лаборатории результат оглашают через 20 минут. В случае если тест положительный, у пациента берут мазок для ПЦР-исследования, чтобы подтвердить результат.

Ранее медики говорили, что экспресс-тесты не запускают в открытый доступ, потому что «Люди могут сделать неверные выводы».

В России медсестра надела защитный костюм поверх купальника: одни ее осуждают, другие поддерживают

Вы же когда-нибудь говорили, мол, как тяжело ходить в медицинской маске больше 30 минут? А представьте, как врачам в респираторе и костюме? В Туле медсестра под защитным костюмом решила оставить только купальник – жарко же. Защитный костюм прозрачный. Это привлекло внимание. И вызвало споры.

Пациентов медсестра не смутила, такой внешний вид у них вызвал разве что улыбку и понимание – костюмы ведь и правда непроницаемые. А вот региональный минздрав дресс-код не оценил – к сотруднице применили дисциплинарное наказание. Девушке сделали замечание, заодно побеседовали и с остальными сотрудниками госпиталя на счет внешнего вида.

- Мы сами узнали об этом случае из СМИ и лично не видели ее в купальнике, - признались в разговоре с "КП" несколько сотрудников больницы, пожелавшие не называть своих имен. - Вероятно, она так проходила совсем недолго. Сейчас она переживает стресс из-за всей этой шумихи, можно сказать, находится в состоянии шока и боится вовсе лишиться работы.

Впрочем, большинство пользователей соцсетей девушку поддерживают. И даже предлагают обратиться в суд.