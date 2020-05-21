2020-05-21T18:10:19+03:00
Спорт
КП Беларусь

В Бресте установили рекорд посещаемости сезона - 4320 зрителей

Но местное «Динамо» было бито БАТЭ
Владимир КРИУЛИН
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Тот самый ключевой момент: Савицкий не забил из выгодной позиции. Фото: ФК «Динамо-Брест»Тот самый ключевой момент: Савицкий не забил из выгодной позиции. Фото: ФК «Динамо-Брест»
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В воскресенье брестское «Динамо» и БАТЭ сыграют в финале Кубка Беларуси. А в среду, так совпало, они встретились в матче 10-го тура чемпионата. Борисовчане не скрывали, что жаждали реванша за прошлый год: брестчане прервали многолетнюю гегемонию БАТЭ. На стадион пришли 4320 зрителей - это рекорд сезона.

Первый тайм получился обоюдноострым (1:1). После перерыва ключевой момент случился на 72-й минуте: Павел Савицкий не попал в пустые ворота БАТЭ с убойной позиции.

- Этот эпизод был определяющим. Мы провели несколько хороших атак, были стопроцентные моменты, которые мы не реализовали. Получив гол в свои ворота, мы бы надломились эмоционально. Игра была на встречных курсах. Думаю, болельщикам понравилось, - сказал полузащитник БАТЭ Станислав Драгун в эфире канала «Беларусь 5» после игры.

Дальше игра развернулась, и БАТЭ забил дважды - 3:1. Один из мячей на счету Павла Нехайчика, он решил этому не радоваться. БАТЭ для него родной клуб, но в прошлом году он стал чемпионом в составе «Динамо».

Остальные матчи тура пройдут с четверга по субботу. БАТЭ укрепил позиции на первом месте. В отношении брестского «Динамо» все чаще говорят, что о чемпионстве им стоит забыть - сейчас команда на седьмом месте. До первого - 9 очков. В адрес главного тренера болельщики кричат «уходи!».

- Понятно, что это неприятно, - говорит Сергей Ковальчук. - Но от этого не уйдешь, такова судьба. Понятно, что ожидания были после чемпионского сезона высокие, и на сегодняшний день мы их не оправдываем. Скажем так, я осознанно в свое время сделал выбор. Поэтому сожалеть не о чем. Такова доля, надо выслушивать и критику.

У Бреста есть игровые проблемы, но это команда, которая может собраться на отдельно взятый матч. Мотивация на финал будет запредельная.

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