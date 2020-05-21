2020-05-21T18:16:16+03:00
Спорт
КП Беларусь

Гончаренко продлил контракт с ЦСКА: Благодарен нашему руководству за доверие

Рестарт РПЛ ожидается 21 июня
Владимир КРИУЛИН
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Виктор Гончаренко остается в ЦСКа. Фото: pfc-cska.comВиктор Гончаренко остается в ЦСКа. Фото: pfc-cska.com
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Ожидается, что российская Премьер-лига возобновится 21 июня. Пока же Виктор Гончаренко, работающий в ЦСКА с декабря 2016 года, продлил контракт до окончания сезона-2020/2021.

- Благодарен нашему руководству за доверие, которое мне оказывают. Это очередной большой вызов. У нас перспективная молодая команда, высокая конкуренция в лиге. Это по-своему заводит. Хочется, чтобы мы поднимались как можно выше, чтобы команда росла и игроки прогрессировали. Сделаем для этого все возможное, - сказал Гончаренко.

Если РПЛ будут доигрывать, то в дивизионе рангом ниже (ФНЛ) сезон завершили досрочно. «Ротор» и «Химки» в следующем сезоне сыграют в РПЛ. Интересно, что «Ротор» возглавляет белорус Александр Хацкевич, у руля он успел провести лишь два матча.

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