2020-05-27T20:31:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Минчанка с коронавирусом родила дочку и 11 дней была на ИВЛ: «В коме видела мужа. Он просил подать руку!»

Бухгалтер из Минска Анастасия идет на поправку. А ее дочка появилась на свет раньше срока, но абсолютно здоровой
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Анастасия была настроена оптимистично и победила болезнь! Фото: МинздравАнастасия была настроена оптимистично и победила болезнь! Фото: Минздрав
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Эта история со счастливым концом произошла в Минске. 34-летняя многодетная мама Анастасия Ломпик заболела коронавирусом и двухсторонней пневмонией. В роддоме Анастасии срочно на 8-м месяце беременности сделали кесарево сечение. Затем перевели на аппарат ИВЛ, на котором она пробыла 11 дней.

Врачи боролись за ее жизнь, применяя различное лечение. Как сообщает Минздрав, Анастасия стала второй в Беларуси пациенткой, которой стали давать фавипиравир («Авиган»)». Получала она и плазму. Всего Анастасия провела 24 дня в реанимации 6-й клинической больницы.

«По анализам они видели - все плохо»

«Комсомолка» созвонилась с Анастасией, чтобы узнать, как она сейчас себя чувствует.

- Чувствую себя хорошо! Я уже в общей палате, просто нахожусь под наблюдением. Реанимация у меня, слава богу, закончилась, - рассказывает «Комсомолке» Анастасия.

Теперь, когда все позади, она может со спокойным сердцем рассказать, как боролась с болезнью.

- Все началось с того, что на 34-й неделе беременности у меня поднялась температура - 38 с небольшим. Я сразу вызвала скорую помощь, и меня госпитализировали в 6-й роддом. На следующий день мне сделали КТ, по которой было видно, что у меня сложная двухсторонняя пневмония. Стало понятно, что это COVID-19.

Анастасии назначили антибиотики. Но врачи видели, что организм беременной женщины не справляется, и было принято решение об экстренном кесаревом сечении. 6 мая у Анастасии родилась доченька. А через пару дней врачи сказали женщине, что ее надо вводить в искусственную кому и подключать к аппарату ИВЛ.

- По анализам они видели, что все совсем плохо. У меня был очень снижен уровень кислорода в крови. Я спросила, сколько у меня есть времени, чтобы сообщить об этом родным. Мне сказали: «Минут десять». Поняла, что звонить близким будет слишком эмоционально, и я написала смс родителям и мужу: «Меня будут вводить в искусственную кому и подключать к аппарату ИВЛ. Я всех люблю».

«В коме видела мужа»

- Вы мужественная женщина!

- Когда мне сообщили о необходимости ИВЛ, я не полезла в интернет читать про это. Но когда уже вышла из комы, я узнала, что не все выживают на аппарате ИВЛ... Мысли о том, что я могу не проснуться, у меня никогда не было - даже на секунду. Я была уверена на сто процентов, что выйду из комы и буду здоровой. Я знала, что дома меня ждет любимый муж, с которым я 17 лет вместе. А еще у меня два сына-подростка и новорожденная дочка.

Анастасия помнит, как ее вводили в искусственную кому.

- После укола в вену ты перестаешь чувствовать свое тело. Но осознание того, что я в коме, есть. А потом все было, как во сне: я увидела, что стою среди очень большого количества незнакомых людей. Все становились на эскалатор и ехали вверх, как в метро. По моим впечатлениям, подъем вверх был очень долгим - часа три, четыре. А потом я увидела мужа, который кричал мне: «Дай мне руку! Руку!» И как только я схватила его за руку, открыла глаза: надо мной стояли два врача. Оказалось, что я была в коме 11 дней.

Анастасия вышла из комы 19 мая. Фото: Минздрав

Анастасия вышла из комы 19 мая. Фото: Минздрав

Анастасия рассказывает, что после выхода из комы была растерянна.

- Я пыталась сделать вдох, но аппарат продолжал работать. Поняла и то, что не могу сжать руку в кулак. И сказать тоже ничего не могу - в горле стоит трубка. У моего врача был с собой телефон. И взглядом я стала показывать, что хочу связаться с мужем. Хотела узнать, как они, все ли хорошо.

Сыновья Анастасии переболели коронавирусом. А ее муж, к счастью, нет.

«Организм с вирусом не боролся»

- Есть предположения, как вы заразились?

- Нет мыслей на этот счет. Мы были на самоизоляции. Максимум я вечером спускалась вниз на улицу. Но иммунитет во время беременности снижен. А мой организм, как выяснилось, не боролся с коронавирусом.

Сейчас у Анастасии отрицательный тест на коронавирус. 27 мая у нее взяли еще один мазок.

- Я пока в больнице, потому что прошло немного времени с выхода из комы - это было 19 мая. Мне сказали, что я могу в этот день отмечать свой второй день рождения. Теперь я с нетерпением жду выписки домой! Очень хочу увидеть доченьку. Когда она родилась, ее сразу забрали от меня, чтобы минимизировать риски заражения. Я ее видела на расстоянии больше двух метров. Она здоровенькая. Ее на днях выписывают домой. Хочется сказать всем медикам спасибо! Всему медицинскому персоналу, а еще лечащему врачу Дмитрию Дмитренко и заведующей реанимацией Ольге Денисюк. А еще медикам, кто присылал мне фотографии и видео моей доченьки. Я хотя бы на экране телефона увидела ее первые дни жизни, как она зевает и трет глазки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Девушка, заболевшая COVIV-19: «Как беременную меня никто не наблюдает»

Жительница райцентра Брестской области Олеся находится на 8-м месяце беременности. В середине мая у нее и ее супруга подтвердился коронавирус. До этого ей диагностировали синусит и назначили антибиотики.

- К нам приходили врачи, у меня взяли повторный мазок, проверили сатурацию. Но меня, как беременную, никто не наблюдает. Видимо, я не нуждаюсь в контроле. Плановое УЗИ перенесли. Биохимический анализ крови мне не назначили, но я бы от него не отказалась: у нас с мужем конфликт резус-факторов. Сейчас мы ждем отрицательных результатов теста, - говорит Олеся. - К счастью, я чувствую себя хорошо. Жду родов, которые планируются в соседнем городе - в нашем райцентре родильное отделение закрыли в связи с коронавирусом.

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