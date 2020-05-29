2020-05-29T20:10:42+03:00
Общество
КП Беларусь

В Свислочи 62-летний сварщик спас женщину, на которую напал муж с ножом: «Увидел удары и бросился на помощь»

Чеслав Сегень уложил мужчину на асфальт и отобрал нож. А после разговора со стражами порядка сел на велосипед и поехал домой - к жене
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Чеслав Иванович человек скромный. Героем он себя не считает.Чеслав Иванович человек скромный. Героем он себя не считает.Фото: Из личного архива
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- Ну какой я герой? Просто дело случая, - скромно говорит Чеслав Иванович, который спас женщину от напавшего на нее мужа.

ЧП произошло в городе Свислочь, что в Гродненской области, в шестом часу вечера 27 мая: 32-летняя женщина возвращалась домой с работы. 40-летний муж подкараулил ее на улице. Он повалил жену на землю и ножом стал наносить ей удары. Женщина сопротивлялась и хватала лезвие ножа руками.

В этот момент ей на помощь пришел прохожий - 62-летний сварщик Чеслав Иванович Сегень. Он ехал с работы домой на велосипеде.

Сперва Чеслав Сегень принял супругов за подростков, которые обнялись и упали.

- Думал: может, они балуются? То ли смеются, то ли кричат. Но когда я подъехал ближе, то увидел столовый нож в руках мужчины. Направился к ним. Но пока я слазил с велосипеда, он ударил женщину в грудь - один раз, второй... Я подбежал и схватил его за руку, когда мужчина хотел нанести третий удар, - рассказывает "Комсомолке" Чеслав Иванович. - И тогда он встал в стойку с ножом. Я двумя руками схватился за его руку, в которой был нож, и сделал подсечку - уложил его на асфальт, забрал нож. А он, как я понял, сказал жене: "Я тебя все равно убью".

Житель Свислочи несколько раз ударил ножом свою жену. Фото: СК

Житель Свислочи несколько раз ударил ножом свою жену. Фото: СК

Чеслав Иванович вызвал плачущей женщине скорую помощь.

- Нападавший пошел в сторону парка. А я ждал скорую и милицию. У женщины руки были порезаны. У меня рука была в крови от окровавленного ножа.

После того как его опросили правоохранители, Чеслав Иванович сел на велосипед и поехал домой - его уже заждалась жена, в доме была намечена уборка.

Как говорит свислочский герой, ему было не до страха.

- Когда я увидел нож и первые удары, я не думал ни о чем. Быстрее бросил велосипед и помчался к ним.

Кстати, это не первый случай, когда Чеслав Сегень спас человека.

- Еще был подростком, когда мы с ребятами вытащили из воды тонущего человека, - вспоминает Чеслав Иванович.

К счастью, жизни пострадавшей женщине, которая работает уборщицей в детском саду, ничего не угрожает.

- Ей все необходимые процедуры сделали - зашили все раны. В том числе в области грудной клетки и сердца. Она может находиться дома, вот только ей сейчас тяжело приходится - все руки изрезаны, - рассказали "Комсомолке" коллеги пострадавшей. - Доктор сказал, что недели две она стабильно будет находиться на больничном.

Что же стало мотивом такого поведения мужчины, следствию еще предстоит выяснить. Как выяснилось, он был нетрезв.

- Скрывшийся с места происшествия мужчина задержан сотрудниками милиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство», - сообщает Следственный комитет.

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