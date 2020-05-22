Купить квартиру? Легко! Всего 1% ее стоимости – и вы становитесь покупателем престижного жилья в центре Минска!

Свое жилье в престижном комплексе в центре Минска теперь вполне доступно!

Это не фантастика и не шутка. Квартирный вопрос действительно решаем! Да притом на самом лучшем уровне – ведь теперь квартиры в престижных столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» можно купить в длительную рассрочку на 100 месяцев и без первоначального взноса!

Установленные 100 месяцев – это почти 8,5 лет Каждый месяц вы будете оплачивать ровно 1% стоимости своей квартиры! За 100 месяцев – 100%! Ваш первый платеж и станет вашим первым взносом за собственную квартиру!

Еще раз напомним: времени для решения остается не так и много – акция продлится лишь до 30 июня!

Самое удивительное, что невероятные условия установлены не на квартиры эконом-класса где-нибудь в полях за МКАДом, а на жилье в престижных комплексах в самом центре города!

Давайте присмотримся, где и в каких домах можно купить собственную квартиру прямо сейчас.

Невероятный, роскошный, красивый, современный… Эпитетов к элитному жилому комплексу «Парк Челюскинцев» придумать можно множество, ведь он обладает всеми преимуществами престижного комплекса комфорт-класса в самом центре города.

Комплекс «Парк Челюскинцев».

Но самая главная его отличительная особенность и одновременно потрясающее преимущество – месторасположение! Комплекс расположен у самых границ парка имени Челюскинцев. Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад.

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» строится у самых границ огромного паркового массива в центре города.

Комплекс строится с выходом на главный проспект столицы. Рядом – сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Неподалеку, через парк, расположены спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» с несколькими бассейнами и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом.

В комплексе «Парк Челюскинцев» квартиры можно приобрести в двух домах, строительство которых вышло на финишную прямую.

В доме №1, срок сдачи которого февраль 2021 года, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте.

Дом №1.

Лобби дома №1.

Еще одно удобное решение — в здание будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией.

В этом доме можно приобрести и коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — они расположены на первых двух этажах. Все с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Можно реализовать практически любую бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

В доме №2, который сдается в ноябре нынешнего года, первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. Здесь можно купить и квартиры с открытыми террасами!

Дом №2.

Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем – дом с видом на парк обладает всеми атрибутами жилья премиум-класса!

Лобби дома №2.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

И еще одна интереснейшая новость из комплекса «Парк Челюскинцев». Здесь недавно был сдан в эксплуатацию новый жилой дом! Здание в 25 этажей построено в глубине площадки застройки, у самого края огромного парка, и виды из окон отсюда открываются просто восхитительные. Дом построен полностью на средства застройщика, без долевого участия покупателей, и в ближайшие дни поступит в продажу. Этого момента с нетерпением ожидают многие потенциальные покупатели, которые отлично знают, что такое готовое жилье элитного уровня в таком престижном месте!

В комплексе «Парк Челюскинцев» недавно сдан в эксплуатацию новый жилой дом.

Еще один минский адрес, где можно приобрести квартиру в рассрочку на 100 месяцев без первого взноса – знаменитый на всю страну комплекс «Маяк Минска». За несколько лет он вырос у Национальной библиотеки и преобразил целый район столицы. Теперь люди приезжают не на Восток, а в «Маяк»!

Комплекс построен по соседству с обширной лесопарковой зоной, что уже подразумевает особый уровень комфорта. Но главное, впервые в белорусской столице он возводился по принципу «город в городе». Это значит, что все необходимое для счастливой и комфортной жизни у его жителей – рядом, в шаговой доступности.

Комплекс «Маяк Минска».

Здесь отличное транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро «Восток», рядом – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.

Школа и детский сад.

Важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси «Дана Молл». Еще одно место активной городской жизни – красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо с мультимедийным фонтаном «Дана Танец».

Торгово-развлекательный центр Dana Mall.

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо.

Мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска.

Комплекс «Маяк Минска» очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения, а также возведен бизнес-центр «Дана Центр».

Бизнес-центр «Дана Центр».

В комплексе «Маяк Минска» в рассрочку на 100 месяцев можно приобрести квартиры в домах «Микеланджело», «Гоген» и «Рафаэль». Это жилье премиум-класса в уже готовых зданиях! Покупателям не нужно ждать окончания строительства – можно просто осмотреть свою будущую квартиру, приобрести ее и сразу же приступать к ремонту, а вскоре – и к заселению!

В доме «Микеланджело», который состоит из двух секций, переменная этажность — от 9 до 13 этажей. Его отличительная особенность — открытые террасы с изумительными видами!

Дом «Микеланджело».

Фасад, который обращен к Национальной библиотеке, полностью выполнен с панорамным остеклением и имеет наклонную геометрию – верхние этажи будто нависают над нижними. Это обеспечивает наилучшую обзорность и одновременно приватность жилого пространства.

Светлое лобби с отделкой под белый мрамор и пурпурный с золотом декор стен, а также красивые светильники напоминают дворцовый стиль музеев, в которых хранятся полотна великого мастера.

Лобби дома «Микеланджело».

Санитарная комната с пеленальным столиком.

На первых этажах дома размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно спуститься прямо на лифте.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело».

Этот дом дарит невероятное чувство дорогого европейского отеля – ты выходишь из квартиры и спускаешься прямо в торговый центр! Здесь же – кафе и рестораны, еще ниже – паркинг. И все построено и оформлено с великолепным вкусом в современном европейском стиле!

Дома «Гоген» и «Рафаэль» высотой 25 этажей составляют единый ансамбль. Их объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.

Дома «Гоген» и «Рафаэль».

Дизайнерского лобби.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Квартиры свободной планировки, панорамное остекление и застекленные лоджии – это не только много света и солнца, но и чудесный вид, который открывается из окон. Очень стильные здания!

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы.

Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов уже построен детский сад!

Детский сад построен прямо во дворе домов.

Детская площадка.

Для молодых родителей в комплексе «Маяк Минска» плюсов множество, от игровых площадок и развлечений в «Дана Молл» до ярких праздников на бульваре Пикассо. Но детский сад буквально во дворе – пожалуй, главный аргумент!

К слову, свободными в комплексе «Маяк Минска» осталось всего несколько десятков квартир, и это последняя возможность приобрести здесь уже готовое жилье напрямую от застройщика. Теперь – в рассрочку на 100 месяцев без первого взноса!

Все, кто слышал об уникальной длительной рассрочке на 100 месяцев, удивляются, как такое стало возможным. Ведь в обоих комплексах покупателям предлагаются квартиры в готовых или почти готовых домах! За многие годы мы привыкли совсем к другому алгоритму работы строительных организаций: мол, сначала нам за все заплатите, а потом мы построим. Может быть… Крупнейший застройщик столицы работает принципиально иначе! Его стратегическая цель – сделать покупку квартиры доступной для большинства белорусских семей со стабильным доходом, и в строительство, а также в финансовые инструменты для покупки направляются огромные собственные инвестиции. Эта позиция – самый главный ответ на наш извечный квартирный вопрос!

Рассрочка на 100 месяцев – это не только доступно для многих семей, но и менее хлопотно! Без процентов, без поручителей, без сбора различных справок о заработке и с места работы – рассрочка позволяет приобрести квартиру быстро, на самых выгодных условиях и без лишних забот. Покупателю не придется проходить процедуру скоринга – оценки его платежеспособности. Для оформления договора достаточно предъявить паспорт! И по сути, вашим первым взносом в стоимость вашей квартиры станет первый ежемесячный платеж – их останется уже 99!

К слову, если покупатель готов оплатить первый взнос в размере 10%, 20%, 30% и более, ему будет предоставлена скидка от цены рассрочки на сайте. Снизится цена от стоимости квартиры в рассрочку и при желании использовать условия рассрочки меньше чем за 100 месяцев.

Выбирайте вашу квартиру и покупайте ее на условиях, которые нравятся именно вам!

Тем, кто готов при покупке в рассрочку выплатить от 30% стоимости квартиры – «Платежные каникулы» на шесть месяцев! И первый ежемесячный взнос вы уплатите только через полгода – успеете накопить на предстоящий ремонт.

Кроме того, при покупке квартиры онлайн ваша экономия составит 4 тысячи рублей! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

А для тех, кому удобнее банковское кредитование, понравится невероятно выгодный партнерский кредит «Беларусбанка» «Ипотека с нами»! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%, 14,09% – в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%!

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Офис по продаже квартир в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 («Дана Молл», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Один процент стоимости квартиры – и вы становитесь покупателем!

ООО «Эмирейтс Блю Скай», УНП 191061449.