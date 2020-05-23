2020-05-23T00:40:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 23 мая 2020 года: почти 35 тысяч зараженных, новый антирекорд в мире, увольнение главврача и недовольные медики

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на субботу, 23 мая 2020 года
Захар ПЛАТОНОВ
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Пока в Беларуси стабильный прирост +900 случаев COVID-19 за сутки.Пока в Беларуси стабильный прирост +900 случаев COVID-19 за сутки.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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По данным, собранным Университетом Джонса Хопкинса, 22 мая в мире было зарегистрированное больше 5 миллионов 128 тысяч COVID-19.

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало 22 мая новую статистику по распространению коронавируса в стране. По официальным данным, зарегистрированы 34 303 человека с положительным тестом на COVID-19 (за сутки прирост составил 932 новых случая). Для сравнения: 21 мая прирост за сутки составил 945 человек. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 190 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией (за сутки, по официальным данным, умерли 6 человек). Всего проведено 419 004 теста. На 22 мая выздоровели и выписаны 12 833 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Главврача Бобруйской больницы скорой помощи сняли с должности

За последнюю неделю в этом медучреждении было неспокойно, сотрудники требовали объяснить им запутанную систему начисления надбавок и написали письмо президенту. 21 мая о доплатах медикам в Бобруйске высказался министр здравоохранения Владимир Караник.

Утром 22 мая уже экс-главврач Сергей Чудов собрал представителей администрации, поблагодарил всех за работу и сказал, что у него последний день. Его обязанности будет исполнять начмед Наталья Вежновец.

- Точной причины увольнения неизвестно, но скорее всего, решили, что он не справился с должностными обязанностями, а может, из-за того, что «сор из избы вышел». Ведь по словам вышестоящего начальства, проверка у нас проводилась и выплаты произвели правильно. Тогда в чем виноват главврач? Хотя мы предполагали, что этим может закончится – у нас так обычно и реагируют на все, - рассказал нам один из фельдшеров.

Минздрав еще раз ответил на вопросы врачей о начислении надбавок за работу с COVID-19

22 мая на сайте ведомства разъяснил, как применяются указ №131 о материальном стимулировании работников здравоохранения. По нему медикам и другому персоналу медучреждений полагаются надбавки за работу с коронавирусом: от 300 до 4000 рублей в зависимости от должности и условий работы. До сих пор много разночтений. В итоге медперсонал, выполняющий идентичные функции, по всей стране получает совершенно разные суммы. Пересказываем то, что рассказал Минздрав.

Почему одни работники (например, рентгенологи) получают надбавки за COVID-19, а другие - нет?

Это решает специальная комиссия бюджетной организации, ориентируясь на приложение к указу. Она должна составить отдельный перечень структурных подразделений (отделений, кабинетов), работа в которых дает право на установление ежемесячной надбавки, а также перечень должностей (профессий) сотрудников, которым положена ежемесячная надбавка.

Время контакта медика с больным считается по минутам, часам или сменам/дням?

Если персонал скорой либо диагностических служб, которые занимаются транспортировкой зараженных пациентов, их обследованием, функциональной, рентгенологической диагностикой, в течение смены контактировал с пациентом с коронавирусной инфекцией, оплата идет не за минуты контакта, а за всю смену. Если таких смен в течение месяца накопится более 30%, оплата идет за весь месяц.

- Данные подходы применяются в отношении медицинских и иных работников (водитель) выездной службы скорой медицинской помощи, - уточняет Минздрав.

Другие ответы и подробности читайте здесь.

Новый антирекорд пандемии коронавируса объявлен ВОЗ

Мы уже писали о мировом антирекорде пандемии коронавируса. К сожалению, 22 мая он был побит, и цифры значительно выше. На первом месте по количеству инфицированных продолжает оставаться США. По состоянию на 22 мая у них зафиксировано 1 620 922 случая, а умерло 96 354 человека. Это исходя из того, что жертвы пандемии только за вчера составили 1418 американцев. У соседней России зафиксировано 317,5 тысяч случаев коронавируса, 127 человек умерли вчера. После США и Бразилии наибольшее количество умерших за 21 мая в Мексике 424 случая и в Великобритании – 338.

90 млн евро для борьбы с COVID-19 в Беларуси от Всемирного банка

Мы уже писали, что 1,7 млн долларов Беларусь получит от США для борьбы с коронавирусом. Вот-вот подоспеет помощь от Всемирного банка на 90 млн евро. Деньги уйдут на современные аппараты ИВЛ, СИЗ для медиков, тест-системы и современные автомобили скорой помощи.

Появились фото тульской «медсестры в купальнике» без маски и защитного костюма

Мы рассказывали, как в России медсестра надела защитный костюм поверх купальника: одни ее осуждали, другие поддерживали. Но региональный минздрав дресс-код не оценил – к сотруднице применили дисциплинарное наказание. Стала известна личность «Гюльчатай», покорившей большую аудиторию. Это очень миловидная девушка. Кликайте сюда, смотрите фото и читайте подробности.

Белорусский боец UFC в США: «Я готов поджарить COVID-19!»

У бойца UFC Андрея Орловского хороший период. Недавно он одержал победу на ринге. А на днях показал, как тестирует огнемет.

- Теперь я знаю, что попросить у жены на день рождения. Кроме того, это отличный девайс для сохранения социальной дистанции. Если любимая жена купит эту игрушку , тогда я смогу поджарить COVID-19, — подписал Андрей свой шуточный пост в Инстаграме. И извинился за истерический смех его друга за кадром. Видео смотрите тут.

Бьорндален на карантине и в 15-метровом коридоре пробегает 10-километровый кросс

Если кто не в курсе, Оле-Эйнар Бьорндален второй год тренирует сборную Китая по биатлону. Недавно он отправился в Китай. Тут всем въезжающим надо выдержать двухнедельный карантин – профилактика ввоза коронавируса. Так норвежец на две недели оказался в комнате отеля. Что он делает в такой ситуации? За 50 минут по 15-метровую коридору пробегает 10-километровый кросс. Есть видеодоказательство. Дарья Домрачева и дочка Ксения присоединятся к нему скоро.

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