Школьные и детские оздоровительные лагеря в Беларуси в 2020 году: цены, когда откроются и как будут работать

Приближается лето, а значит, и период каникул у школьников. Каждый год многие родители отправляют детей в лагеря - школьные и летние оздоровительные. Ситуация этого года вызывает вопросы: многие школьники самоизолировались и не ходят в школы на занятия. Отправятся ли они в лагеря?

В этом году, по данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, школьников готовы принять более 6200 лагерей, в том числе 146 стационарных.

В одном из самых популярных оздоровительных лагерей - «Зубренке» - две даты заезда на первую смену: 27 и 28 мая. Окончание смены - 13 и 14 июня. Стоимость путевки зависит от возраста ребенка и колеблется в диапазоне от 1222,2 до 1240 рублей.

- Пока еще места есть, заканчиваем принимать заявления на первую смену 22 мая, - рассказали в отделе маркетинга «Зубренка». - Сейчас у нас больше 700 заявлений, всего мест - около 900. С учетом дополнительного заезда в палаточный лагерь, думаем, что все места будут заполнены.

- Какие-то дополнительные меры с учетом коронавируса планируются?

- Да, разумеется. У нас есть план дополнительных мероприятий, которые позволят защитить жизнь и здоровье детей, находящихся на отдыхе в центре. Во-первых, помимо обычной медицинской справки каждый ребенок, садясь в Минске в трансферный автобус, должен будет предъявить еще одну справку - от врача-инфекциониста. В ней должно быть отмечено, что ребенок с лицами, имеющими инфекционные заболевания, не контактировал. Во-вторых, перед посадкой в автобус каждому измерят температуру, а в самом автобусе будут ехать ребята, которые будут проживать в лагере на одном этаже. Если ребенка привезут в лагерь родители на своей машине, то его по приезде в обязательном порядке осмотрит дежурный врач.

Некоторые лагеря готовы принять отдыхающих только во второй летний месяц.

- У нас запланировано три смены. На первую (с 1 по 18 июля) и вторую (с 22 июля по 8 августа) мы принимает детей в возрасте от 6 до 14 лет, - поделились планами в лагере «Сузорье», расположенном в Гродненской области. - Третья смена запланирована в период с 12 по 29 августа, здесь ждем ребят постарше, от 6 до 17 лет. Каждая смена длится 18 дней. Цену путевки еще пока не просчитали до конца. По прибытии в лагерь достаточно иметь справку стандартной формы о состоянии здоровья и справку о прививках. Каждого ребенка по приезде осмотрит врач.

На Витебщине многие лагеря также начнут работать только с 1 июля. Например, в оздоровительном лагере «Березка», расположенном в Лидском районе, запланировано три смены, каждая по 18 дней.

- У нас три раза менялся график заезда детей. На сегодняшний день последние данные такие: первая смена, как планируется, начнется 1 июля, вторая - 22 июля, третья - 12 августа. Однако изменения возможны, о них мы сразу же сообщим на нашем сайте, - рассказала директор лагеря Алина Коргина.

Детский оздоровительный лагерь им. Марата Казея принадлежит «Белоруснефти» и находится в Речицком районе Гомельской области.

- Ориентир начала первой смены - 15 июня. Сначала мы планировали первую смену с 2 июня, но в связи с эпидемиологической ситуацией пришли вводные: смены в лагерях республики должны начаться с 15 июня, - сообщили в отделе бронирования. - Сейчас ждем окончательного решения. Стоимость путевки за наличный расчет зависит от возраста ребенка. Средняя цена путевки на 18 дней - около 1000 рублей. В связи с эпидемиологической обстановкой прием будет производиться исключительно при наличии справки об эпидокружении, в том числе в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19.

КСТАТИ

Школьные лагеря стартуют 1 июня

Первая смена в школьных лагерях начинается 1 июня, а количество мест будет зависеть от числа желающих. Как рассказали «Комсомолке» в нескольких столичных школах, заявления от родителей поступают, правда, в гораздо меньшем, чем обычно, количестве. Учебные заведения будут кооперироваться в зависимости от ситуации: учеников нескольких школ могут объединить, организовав лагерь на базе какой-то одной школы.