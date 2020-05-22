2020-05-22T16:08:42+03:00
Общество
КП Беларусь

«Поблагодарил всех за работу и сказал, что сегодня у него последний день». Главврача Бобруйской скорой помощи сняли с должности

В последнюю неделю в медучреждении было неспокойно, работники скорой требовали объяснить им запутанную систему начисления надбавок и написали письмо президенту
Таисия ЧЕРНУХО
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Связано ли снятие главврача с должности с письмом в администрацию президента - пока не ясно.Связано ли снятие главврача с должности с письмом в администрацию президента - пока не ясно.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Главный врач Бобруйской станции скорой помощи Сергей Чудов 22 мая работает последний день на своей должности. Об этом сообщили «Комсомолке» врачи скорой.

- Сегодня утром он собрал представителей администрации, поблагодарил всех за работу и сказал, что сегодня у него последний день, - рассказывает один из фельдшеров. - Его обязанности будет исполнять начмед Наталья Вежновец. Точной причины увольнения неизвестно, но скорее всего, решили, что он не справился с должностными обязанностями, а может, из-за того, что «сор из избы вышел». Ведь по словам вышестоящего начальства, проверка у нас проводилась и выплаты произвели правильно. Тогда в чем виноват главврач? Хотя мы предполагали, что этим может закончится – у нас так обычно и реагируют на все.

Сергей Чудов проработал в своей должности пять лет.

По словам сотрудников скорой, 21 мая никто с проверками к ним не приезжал. В последний раз 20 мая на собрание приезжали мэр города, бывший главврач города, зампредседателя горисполкома.

- А вчера (21 мая. - прим. Авт.) на одном бобруйском телеканале вышел про нас обидный сюжет, который назвали «Бурей в стакане воды». Мало того, что взяли старые кадры, так еще и нас показали каким-то неграмотным стадом, которое пришло требовать деньги бунтом и забастовкой. Но во время собрания мы работали в штатном режиме, ездили на вызовы. И мы понимаем, что проблема в сыром указе, а не в тех, кто считает.

Напомним, работники бобруйской станции скорой помощи 13 мая написали письмо президенту с просьбой разобраться в начислении им надбавок за работу с коронавирусом. А 21 мая о доплатах медикам в Бобруйске высказался министр здравоохранения Владимир Караник.

- Из 290 работников, включая водителей, фельдшеров, врачей, доплаты за апрель получили 118 человек - те, кто действительно оказывал помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Там нарушений в доплатах выявлено не было, - приводит слова министра БелТА.

Вы медик и считаете, что не получили положенных надбавок? Пишите нам в любой мессенджер по номеру +375292229100 (если не хотите указывать свое имя, то мы гарантируем анонимность).

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