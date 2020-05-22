2020-05-22T18:14:42+03:00
Общество
КП Беларусь

У птиц в Беларуси появились номера телефонов. Чаще всего звонят соловью и неясыти

В некоторых странах люди платят, чтобы отвести душу в телефонных разговорах, а у нас в трубке птицы поют бесплатно. Но не для всех
Раиса ЮДИНА
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Птичье пение действует успокаивающе. Фото pixabay.com/Птичье пение действует успокаивающе. Фото pixabay.com/
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Вы слыхали, как поют дрозды, щеглы, зяблики и прочие птицы, обитающие в Беларуси? Возможно, да, но чаще всего их трели и щебет сливаются в многоголосом птичьем хоре, и трудно определить, кто есть кто. Зато теперь любой желающий может стать знатоком и на слух отличать лазоревку от зарянки - ведь у десяти белорусских птиц появились телефонные номера. Звонишь - и выбранный пернатый певец исполняет тебе по телефону свои песни. Особенно впечатляет, если включить громкую связь.

Такую возможность предоставили белорусам общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) и компания А1 (для абонентов этого мобильного оператора звонки птицам бесплатные в пределах Беларуси). В Беларуси птиц много - 332 вида, 70 из которых включены в национальную Красную книгу. А собственные телефонные номера первыми получили распространенные в Беларуси голосистые и узнаваемые птицы - вяхирь, зарянка, щегол, соловей, снегирь, черный дрозд, зяблик, лазоревка, крапивник и серая неясыть.

Кроме эффекта релакса, который сейчас так нужен людям, подуставшим от коронавируса и всего, что с ним связано, проект выполняет и образовательную роль.

- Птицы нуждаются в помощи, внимании и защите. Мы уверены, что этот сервис станет напоминанием о ценности дикой природы, - рассказала Наталья Сороковик, специалист по акциям и кампаниям АПБ. - Такие звонки будут интересны на уроках биологии в школах. Чтобы показать, как поют птицы, учитель может просто позвонить им.

Кстати, перед тем как исполнить свою партию, птицы представляются голосами актеров Купаловского театра Романа Подоляко и Кристины Дробыш. А по завершении концерта присылают смс с предложением продолжить знакомство.

В птичьем "телефонном справочнике" -10 номеров. Фото с сайта АПБ.

В птичьем "телефонном справочнике" -10 номеров. Фото с сайта АПБ.

В первый же день птицам поступило более 50 тысяч звонков. Больше всего звонили соловью (около 10 тыс. раз) и серой неясыти (почти 8 тыс. звонков). Если учесть среднюю продолжительность звонков - 27 секунд - то птицы по телефону белорусы слушали в общей сложности 373 часа.

Кстати, многие психологи и ученые уверены, что птичьи голоса могут лечить. Ведь на уровне подсознания поющая птица - это весна, а значит, позади зимний холод и мрак. В Голландии этот метод в качестве дополнительной терапии используется вполне официально.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Чтобы услышать что-то хорошее, люди ищут свободные уши и секс по телефону

Беларусь стала первой страной, где у птиц появились свои телефонные номера. А где еще можно услышать по телефону что-то заведомо хорошее, чтобы расслабиться и поднять настроение? Разве что от специалиста экстренной телефонной психологической помощи, которому можно позвонить в трудную минуту.

В Москве сейчас распространены услуги «Слушатель», «Собеседник на час», «Свободные уши». Тот, кому грустно и одиноко, может по телефону излить душу незнакомому человеку и услышать слова поддержки, заплатив за это примерно 8 рублей за полчаса разговора.

В Японии, где такая услуга появилась впервые, она оказалась настолько востребованной, что там сейчас арендуют не только телефонного собеседника, но и партнера для ужина или прогулок, а также людей, которые могут правдоподобно изобразить членов семьи.

Интим в этом виде сервиса исключен. Для этого существует секс по телефону, который, кстати, к занятиям проституцией не причисляется.

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