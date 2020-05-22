Продавать заложенное имущество теперь можно без согласия клиента

Новшество, предусмотренное декретом, затрагивает юридических лиц, имеющих право на выдачу микрозаймов под залог движимого имущества. Как сообщается, им предоставлена возможность в случае невозврата микрозайма в срок самостоятельно обращать взыскание на обеспеченное обязательством имущество, если сумма его оценки не превышает 100 базовых величин.

- Как этот механизм будет работать на практике и как это может изменить практику деятельности микрофинансовых организаций? - поинтересовалась «Комсомолка» у председателя Республиканской ассоциации микрофинансовых организаций Ивана Радюкевича.

- Декрет упорядочил уже существующий порядок реализации невыкупленного имущества. Самостоятельно МФО могли осуществлять реализацию движимого имущества и ранее - на основании постановления №315. Теперь нет устаревшей нормы о необходимости получать нотариально заверенные соглашения с клиентом о самостоятельной реализации невыкупленного изделия оценочной стоимостью до 100 базовых. Это не касается имущества из драгметаллов. Изделия из драгоценных металлов, как и ранее, сдаются только в государственное хранилище Минфина.

- То есть теперь МФО, в частности ломбарды, могут продавать заложенное имущество (стоимостью до 100 базовых), не получая нотариально заверенного согласия клиента?

- Это новая норма только для комбинатов бытового обслуживания, которые без включения в реестр осуществляют микрофинансовую деятельность. Аналогичная норма для ломбардов действует уже несколько лет, - подчеркнул Иван Радюкевич.