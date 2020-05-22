2020-05-22T17:56:57+03:00
Экономика
КП Беларусь

Всемирный банк выделил Беларуси на борьбу с коронавирусом 90 миллионов евро. На что они пойдут?

Переговоры о предоставлении республике $900 миллионов от МВФ все еще продолжаются
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Беларусь готова принять помощь от мировых финансовых институтовБеларусь готова принять помощь от мировых финансовых институтовФото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

Беларусь получит от Всемирного банка пакет финансовой помощи в размере 90 миллионов евро. Правление банка утвердило это решение, а средства выделяют под финансирование целевого проекта по реагированию на COVID-19 в Беларуси. «Проект поможет удовлетворить неотложные потребности системы здравоохранения в медицинском оборудовании, изделиях медицинского назначения и обучении персонала для ведения случаев инфекции COVID-19 тяжелой степени», - подчеркивается в сообщении Всемирного банка.

Отмечается, что 90 миллионов евро направят на покупку современных аппаратов ИВЛ, пополнение запасов обезболивающих и антибиотиков. Отдельная статья затрат - приобретение средств индивидуальной защиты для белорусских медиков.

Помимо этого для лабораторий Минздрава и служб эпидемиологического контроля закупят все необходимое для раннего выявления и регистрации случаев заболевания коронавирусом: тест-системы, лабораторные реагенты. Планируется содействие в приобретении новых машин скорой помощи, оснащенных передовым оборудованием.

Отметим, что выделение Всемирным банком 90 миллионов евро - это дополнительная помощь к той долгосрочной поддержке, которую оказывают Беларуси структуры банка.

КСТАТИ

На благотворительный счет Минздрава поступило 2,5 миллиона долларов

В конце марта здравоохранительное ведомство Беларуси открыло благотворительный счет для борьбы с COVID-19. В период с 25 марта по 20 мая на него поступило более 5,7 миллиона рублей и 171 тысяча евро. По курсу Нацбанка это в общей сложности 2,558 миллиона долларов.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, по состоянию на 20 мая потрачено без малого 5,5 миллиона рублей. 4,9 из них пошло на закупку экспресс-тестов, остальные деньги были направлены в адрес трех научных лабораторий, которые занимаются разработкой и производством тестов: РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, Национального антидопингового агентства и РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Сейчас на благотворительном счете лежит около 211 тысяч рублей и 171 тысячи евро.

ВОПРОС В ТЕМУ

У кого еще Беларусь попросила денег?

В апреле в правительстве сообщали о переговорах с Европейским банком реконструкции и развития. Первый вице-премьер Дмитрий Крутой подтвердил директору ЕБРР Алану Пию, что наша страна заинтересована в получении финансовой помощи в размере $1 миллиарда. Тогда же сообщалось, что Беларусь попросила кредит и у МВФ - 900 миллионов долларов.

Во время прошедшего 21 мая вебинара о влиянии коронавируса на экономику Беларуси старший постоянный представитель МВФ по региону Центральной и Восточной Европы Надим Илахи подчеркнул, что в настоящее время фонд продолжает обсуждать с правительственными кругами республики возможность и схему предоставление быстрого финансирования.

- Действительно, мы получили запрос со стороны белорусских властей по предоставлению экспресс, или быстрого, экономического инструмента. Мы до сих пор ведем обсуждение, оцениваем ситуацию в Беларуси и политику, которую проводят белорусские власти на данном этапе. Мы находимся в фазе дискуссии, - обобщил Надим Илахи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Есть павильоны, которые сдают на три месяца бесплатно»: как в Минске договариваются владельцы зданий и арендаторы
Указу «О поддержке экономики», который рекомендовал снижать ставки и делать отсрочку по аренде, уже три недели. Но пока одним предпринимателям делают скидки в 30-50%, других просят выехать
«Смотрю на друзей и радуюсь, что я в логистике: есть работа и деньги». Как белорусские логисты работают при закрытых границах
Из-за карантина в Италии прекратились поставки запчастей для автомобилей, а из-за падения спроса стали меньше возить строительных смесей и красок. Обещают, что скоро все изменится
Белорусский ресторатор: «Пожму руку тому, кто работал в ресторанном бизнесе и накопил существенную подушку безопасности. Пока таких не встречал»
Узнали у рестораторов, есть ли у них заначка, которой можно воспользоваться в условиях катастрофического падения спроса
Новости 24
Девушка в социальных сетях уговорила поклонника купить ей дорогой смартфон, а за долги решила не расплачиваться
Упс! Председатель общества анестезиологов-реаниматологов дал цифры по умершим от COVID-19 в Беларуси, которые сильно выше официальной статистики
При ДТП в Добрушском районе пострадал двухлетний ребенок. Он был не пристегнут ремнем безопасности
В Барановичском районе мужчина на своем участке выкопал артиллерийский снаряд времен ВОВ
Видеофакт! На окраине Сморгони фура въехала в легковушку. Погибла девушка
На торгах 22 мая евро и доллар подорожали
Австрия запретила полеты из Беларуси. «Белавиа» отменила рейсы в Вену
Мужчина проиграл деньги в столичном игорном клубе и со злости разбил автомат
Лукашенко снова полетал на новеньком «вертолете Гуцериева» за 14 миллионов долларов
Лукашенко - о России: "Наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет"
Минздрав 22 мая ответил на вопросы врачей о начислении надбавок за работу с COVID-19
Спас пожарный извещатель. В Ельском районе горел дом
Снял рюкзак, смарт-часы и ушел. В Гомеле пропал 13-летний подросток
«Прежний томограф вышел из строя еще в марте прошлого года». В Пинском онкодиспансере поставили новый аппарат
Новый рекорд пандемии коронавируса объявлен ВОЗ
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 мая 2020 года: уже 34 303 человека с COVID-19, 190 пациентов умерли
90 млн евро для борьбы с COVID-19 - Всемирный банк утвердил выделение Беларуси помощи
На пианино получается прекрасно. На бирже - не очень. Учитель музыки из Гродно перевела лжеброкерам крупную сумму денег
Не забудьте включить фары! С 25 мая ГАИ проводит спецоперацию «Внимание - дети»
Фотофакт: Лукашенко поставил автограф на первой белорусской ракете для модернизированного «Бука»
Спустя 11 лет в Скиделе узнали, кто обворовал квартиру горожанина
В реанимации умерла Любовь Земцова - режиссер, которая попала в тяжелое ДТП под Пуховичами
Фотофакт. В Толочинском районе «буханка» врезалась в столб и перевернулась - есть пострадавшие
«Вину в преступлении женщина не признала, не раскаялась». За убийство новорожденного мальчика 15 лет назад матери дали 10 лет
Лукашенко посетил ракетное производство в Мачулищах: «Войну никто не отменял»
Белорусы смогут открывать депозиты в заграничных банках, а предприятиям не придется больше отчитываться, зачем им нужна валюта
МВФ: «Находимся в фазе дискуссий с властями Беларуси по вопросу быстрого финансирования»