Всемирный банк выделил Беларуси на борьбу с коронавирусом 90 миллионов евро. На что они пойдут?

Беларусь получит от Всемирного банка пакет финансовой помощи в размере 90 миллионов евро. Правление банка утвердило это решение, а средства выделяют под финансирование целевого проекта по реагированию на COVID-19 в Беларуси. «Проект поможет удовлетворить неотложные потребности системы здравоохранения в медицинском оборудовании, изделиях медицинского назначения и обучении персонала для ведения случаев инфекции COVID-19 тяжелой степени», - подчеркивается в сообщении Всемирного банка.

Отмечается, что 90 миллионов евро направят на покупку современных аппаратов ИВЛ, пополнение запасов обезболивающих и антибиотиков. Отдельная статья затрат - приобретение средств индивидуальной защиты для белорусских медиков.

Помимо этого для лабораторий Минздрава и служб эпидемиологического контроля закупят все необходимое для раннего выявления и регистрации случаев заболевания коронавирусом: тест-системы, лабораторные реагенты. Планируется содействие в приобретении новых машин скорой помощи, оснащенных передовым оборудованием.

Отметим, что выделение Всемирным банком 90 миллионов евро - это дополнительная помощь к той долгосрочной поддержке, которую оказывают Беларуси структуры банка.

КСТАТИ

На благотворительный счет Минздрава поступило 2,5 миллиона долларов

В конце марта здравоохранительное ведомство Беларуси открыло благотворительный счет для борьбы с COVID-19. В период с 25 марта по 20 мая на него поступило более 5,7 миллиона рублей и 171 тысяча евро. По курсу Нацбанка это в общей сложности 2,558 миллиона долларов.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, по состоянию на 20 мая потрачено без малого 5,5 миллиона рублей. 4,9 из них пошло на закупку экспресс-тестов, остальные деньги были направлены в адрес трех научных лабораторий, которые занимаются разработкой и производством тестов: РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, Национального антидопингового агентства и РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Сейчас на благотворительном счете лежит около 211 тысяч рублей и 171 тысячи евро.

ВОПРОС В ТЕМУ

У кого еще Беларусь попросила денег?

В апреле в правительстве сообщали о переговорах с Европейским банком реконструкции и развития. Первый вице-премьер Дмитрий Крутой подтвердил директору ЕБРР Алану Пию, что наша страна заинтересована в получении финансовой помощи в размере $1 миллиарда. Тогда же сообщалось, что Беларусь попросила кредит и у МВФ - 900 миллионов долларов.

Во время прошедшего 21 мая вебинара о влиянии коронавируса на экономику Беларуси старший постоянный представитель МВФ по региону Центральной и Восточной Европы Надим Илахи подчеркнул, что в настоящее время фонд продолжает обсуждать с правительственными кругами республики возможность и схему предоставление быстрого финансирования.

- Действительно, мы получили запрос со стороны белорусских властей по предоставлению экспресс, или быстрого, экономического инструмента. Мы до сих пор ведем обсуждение, оцениваем ситуацию в Беларуси и политику, которую проводят белорусские власти на данном этапе. Мы находимся в фазе дискуссии, - обобщил Надим Илахи.