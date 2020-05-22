«Брат не успел пожить, дайте хотя бы ему шанс!» Верховный суд оставил в силе приговор братьям Костевым, которые убили учительницу – их ждет расстрел

В пятницу, 22 мая в Верховном суде рассмотрели апелляцию по громкому делу об убийстве 47-летней учительницы из Черикова Натальи Кострицы. 21-летнего Илью и 19-летнего Стаса Костевых за это преступление Могилевский областной суд приговорил к смертной казни. Они подали апелляцию, сестра парней, Анна, составила петицию в интернете, в которой просила президента помиловать Илью и Стаса, ее подписали 800 человек.

Напомним, убийство произошло 10 апреля прошлого года в Черикове, небольшом райцентре Могилевской области. Дом учительницы подожгли, оттуда пропали продукты и компьютер. Эти вещи нашли в сарае у соседей погибшей - семьи Костевых. Там вместе с сестрой, племянниками и старшим братом жили Илья и Станислав. Братья рассказали следствию, что к учительнице они шли, чтобы поговорить и защитить сестру: незадолго до этого Наталья сообщила в милицию, что дети Анны находятся без присмотра - семью поставили на учет. В день убийства Илья и Стас выпивали, а в 23.30 отправились домой к учительнице и стали ее избивать. В материалах дела сказано, что в ее доме они провели 4 часа - вышли оттуда в 3.30 ночи. Чтобы скрыть следы преступления, братья подожгли дом, а нож выбросили в Сож.

Мама и муж убитой женщины – потерпевшие, вместе с другими родственниками они сидят на первой скамейке. В другой стороне зала – сестра обвиняемых, Анна. Их маме приехать на суд не разрешили – она отбывает наказание за неуплату алиментов.

Мама убитой, Вера Петровна Гордиевич (на переднем плане), говорит, что ее жизнь разделилась на две части после смерти дочери.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С чем не согласились Илья и Станислав? В их апелляционных жалобах сказано, что убивать учительницу они не собирались и пришли к ней в ответ на оскорбления и крики, которые она допускала в адрес их сестры. Наказание обвиняемые считают слишком суровым и несправедливым, просят заменить его на пожизненное заключение.

В деле сказано, что Илья Костев наутро после убийства украл телефон у своей знакомой. Но обвиняемый настаивает на том, что телефон не воровал – девушка якобы сама передала ему мобильный, он обещал вернуть его к часу дня, но не успел – его задержали.

Родственники убитой учительницы просят строгого и справедливого наказания для обвиняемых.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Если вы дадите мне смертный приговор, дайте Стасу право на жизнь»

Илья Костев выступает в суде первым. Речь он подготовил заранее, и большую часть читает с листа. Молодой человек не отрицает свою вину и много раз просит суд дать шанс на жизнь хотя бы младшему брату, «которому я своими руками сломал судьбу».

- Я раскаиваюсь всей душой и телом, каждой частичкой. Я каждый день просыпаюсь и хочу вернуться в тот день, чтобы все изменить. Прошу суд быть более справедливым даже не по отношению ко мне, а к моему брату, ведь он даже еще не успел пожить. Он заслуживает второй шанс. Я мог оставить Стаса дома, от меня тогда зависело больше, чем в данный момент. У меня не укладывается в голове та мысль, что я убил человека. Я был веселым, добрым отзывчивым человеком, я никогда никому не желал зла, особенно смерти.

Илье Костеву 21 год.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Илья Костев обратился к родным убитой женщины и попросил прощения за страдания, которые они испытали по его вине.

- Простить – это не значит забыть, а дать человеку шанс на искупление. Я хотел написать письмо со словами извинения, и только мысль о том, что мои слова вам могут принести невыносимую боль, повергала меня в ужас. Вам мои извинения не нужны, ведь они ничем не помогут и не вернут вашу дочь.

Обвиняемый эмоционально рассказывает о своей жизни: когда Илье было три года, умер его старший брат, потом отец. Мать осталась одна с четырьмя детьми – семью не раз ставили на учет, детей забирали в детдом. Но мать Илья ни в чем не винит:

- Ей было тяжело одеть и прокормить нас. В 11 лет я уже зарабатывал свои личные деньги. Не крал, не обманывал, а именно своим трудом. Эти трудности нас не обозлили, а научили нас ценить друг друга, любить. Я закончил лицей, получил образование, попросился в 17 лет поехать в Россию заработать денег. Я стремился к лучшей жизни. Не пытаюсь вызвать жалость, я хочу, чтобы вы поняли - мы абсолютно нормальные люди. Я вас прошу - будьте мягче к Стасу, не судите его строго. Мы готовы понести наказание, но я надеюсь, что оно будет справедливым. Прошу вас дать нам шанс на жизнь, на освобождение, на нормальное развитие. Высокий суд, если вы дадите мне смертный приговор, дайте Стасу право на жизнь, ведь он еще ребенок.

Речь Станислава была короткой. Он признал себя виновным в убийстве, сказал, что раскаивается. Он, как и брат, поблагодарил сестру и маму, всех, кто желал им лучшей жизни.

- Хочу попросить прощения у потерпевшей стороны. Если можете простить, дайте нам хоть маленький шанс на жизнь и свободу. Я до сих пор не могу понять, как с моим участием могла произойти такая ужасная трагедия. Я обращаюсь к священнослужителю, чтобы очистить свою грешную душу. Не лишайте нас жизни - лишите нас свободы на тот срок, который вы считаете нужным.

Станиславу Костеву 19 лет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Несвоевременный комментарий высшего должностного лица решил судьбу обвиняемых»

Адвокат Ильи Костева еще раз обратила внимание на то, в каких условиях он рос: три года провел в приюте, потом стал жить с сестрой и братьями – родителей в его жизни практически не было. Мать какое-то время была на заработках в России, когда вернулась – попала на «химию» за неуплату алиментов.

- Давайте будем объективны – сколько и какой этой жизни он увидел? Да, он был дважды судим: за кражу на 126 рублей ему присудили 240 часов общественных работ, а после за кражу 10 рублей он получил 2 месяца ареста.

Она отметила, что во время суда в Могилеве у Ильи не было постоянного защитника, адвокаты постоянно менялись и формально относились к своим обязанностям. Так, одна из консультаций адвоката заняла три минуты.

- На процессе потерпевшая называла обвиняемых уродами, убийцами, маньяками, биомусором – суд не принял никаких мер. Приговор в зале встретили аплодисментами, что я считаю недопустимым. По сути, это вчерашние дети, в биографии которых нет сведений об общественной опасности, - на этом моменте защитник не сдержала слез. - Они заслуживают шанс на жизнь и искупление.

- Конечно, дети! – громко возразила потерпевшая.

Анна называет братьев «мои дети».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Защитник Станислава Костева обратила внимание на то, что смертный приговор обычно выносят за убийство двух и более человек, убийство ребенка. Ситуация, в которой расстрельный приговор выносят за убийство одного человека молодым людям – редкость.

- Потерпевшие и жители Черикова обратились к президенту с просьбой назначить обвиняемым максимальное наказание. В ответ на это требование последовала реакция высшего должностного лица, который своим несвоевременным комментарием решил дальнейшую судьбу обвиняемых. Независимость и беспристрастность суда перечеркнуло интервью главы государства журналисту «Эха Москвы», которое было растиражировано почти всеми СМИ.

- Два подонка, иначе их не назовешь - уже и разбои были, и наказывали их - убили свою учительницу. За то, что она защитила двоих детей их сестры. Сестра никакая, асоциальный элемент. А учительница защитила их и потребовала забрать из семьи. Они ее резали всю ночь. Она умоляла, просила, и в конце концов они ее к утру добили, - так передал свое видение ситуации президент, обсуждая с журналистом необходимость применения смертной казни, - сказал тогда президент.

Адвокат заметила, что в этом высказывании есть фразы, аналогичные тем, которые были в обращении президенту от жителей Черикова.

- Мы все знаем примеры по громким уголовным делам, результаты по которым были слишком очевидны после того, как оно оказывалось на контроле президента. Вовсе не исключительная опасность обвиняемых для общества стали определяющими для суда по избранию меры наказания.

Адвокаты обвиняемых считают приговор чрезмерно суровым.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Она очень хотела жить, убегала, но вы ее догоняли»

Мама Натальи Кострицы, Вера Петровна Гордиевич выходит к трибуне с документами – она зачитает подробный список всех травм, которые получила ее дочь.

- Мне очень больно и обидно было выслушивать защитника Ильи. Не дай бог такое случилось в ваших семьях, какие бы вы оды пели здесь? Вы ничего про убийство не сказали. Вы жить хотите? - поворачивается она к обвиняемым. - А она жить не хотела? Она очень хотела жить, просила вас, убегала от вас, но вы ее догоняли. 155 травматических воздействий. Мертвой перерезали горло, а потом пошли убирать все следы преступления. Продукты собрали, даже уксус. Моя дочь несколько раз неоднократно спасала жизнь детям Анны. Они должны спасибо говорить! Один ребенок ходил по крыше, второй – по краю ямки с водой. Ей надо было пройти мимо, а потом себя корить за то, что не спасла детей? Нестерпимо больно осознавать, что ее нет, и никогда больше не будет рядом с нами. Вместе с Наташей эти нелюди убили всю нашу семью.

Прокурор Метельский ответил на доводы защиты. По его мнению, не имеет значения, кто из обвиняемых наносил больше ударов – это не влияет на квалификацию преступлений.

- Серьезных нарушений в процессе судебного следствия не установлено. А давление на суд законно: сторона состязаются перед судом и давят, пытаясь доказать свою правоту.

Анна, сестра Ильи и Станислава, обращалась к президенту с просьбой помиловать братьев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прокурор добавил, что и Илья, и Станислав в тот вечер выпили по три литра пива.

- Костев Илья страдает хроническим алкоголизмом. Официально нигде не трудоустроен, живет за счет случайных заработков. Станислав состоит на учете у нарколога, склонен к бродяжничеству. Обвиняемые представляют исключительную опасность для общества.

Верховный суд оставил без изменений приговор Могилевского областного суда – Илья и Станислав Костевы приговорены к смертной казни. У осуждённых есть право в течение 10 суток обратиться к президенту с просьбой о помиловании

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