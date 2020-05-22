«Они ни на что не влияют!» Писательница Евгения Пастернак просит у Минобра отменить выпускные экзамены

- Здравствуйте, меня зовут Евгения Пастернак. Я живу в Минске. У меня есть дочь, и она учится в девятом классе. Всю четвертую четверть она учится дома, - обращается к министерству Евгения. - Мне очень жаль, что под действием коронавируса вместо вас в пространстве образовалась черная дыра. Ни одного вовремя принятого решения. Абсолютная беспомощность.

Евгения говорит, что Беларусь - единственная страна, которая не перешла на дистанционное обучение.

- Но не потому, что так лучше или так правильнее. Это произошло потому, что министерство не смогло ничего сделать. Вообще ничего. Сделать вид, что школы работают, - это не решение, это не выход. Это полное поражение. Это признание того, что попытка сойти с накатанных рельс приводит к параличу системы.

- Учителя работают с 3 - 5 учениками в школе, самые продвинутые выкладывают задания в электронный дневник. От остальных никакой обратной связи всю четверть, - описывает ситуацию Пастернак. - Вы сколько угодно можете рапортовать о том, что в школах находится 40% учеников, но родители же не идиоты. У нас есть знакомые и друзья, и дети учатся в разных школах.

И невозможно скрыть реальное положение дел, даже если очень сильно молчать. Потому что, когда десять учителей из одной школы лежат в больнице с воспалением легких, об этом неминуемо узнают все родители.

Евгения Пастернак говорит о выпускных экзаменах.

- Мы ведь живем здесь, в реальном мире, а не в ваших отчетах. И у нас тут, в реальном мире, вы не справитесь с безопасным проведением экзаменов, - обращается писательница. - Я считаю, что вы должны отменить школьные экзамены, потому что вы не в состоянии обеспечить:

- Отсутствие на экзамене контактов 1-го уровня среди учителей и учеников;

- Адекватное пандемии санитарное состояние помещений;

- Разделение потоков учащихся;

- Дистанцию между учащимися;

- Проверку здоровья учащихся.

Вы собираетесь согнать более ста детей и несколько десятков учителей в одно здание.

Сотрудники Министерства образования!

Вы забаррикадировались у себя в кабинетах и отгородились от посетителей столами!

А ведь вы лично должны отвечать за каждого учителя, который сейчас лежит с воспалением легких в больнице.

Евгения Пастернак говорит, что экзамены после 9-го класса ничего не решают, да и после 11-го тоже.

- Они ни на что не влияют. Коронавирус - это стихийное бедствие, это форс-мажор. Вы не виноваты в том, что пандемия случилась, но вы несете ответственность за сотни тысяч учеников по всей стране.

Так получилось, что сейчас вы несете ответственность за здоровье этих учеников, за здоровье их родителей, их бабушек и дедушек, за здоровье учителей и их семей. Неконтролируемая вспышка COVID-19 после экзаменов - слишком дорогая цена за то, что вы не можете принять решение. Завершите этот учебный год. Аттестуйте учеников по трем четвертям. Отмените школьные экзамены для девятых и одиннадцатых классов. Перенесите сроки вступительной кампании.

Будьте людьми! Оторвитесь от своих отчетов, вернитесь в реальную жизнь. У нас тут сложно, зато вокруг живые люди. Пока живые…

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