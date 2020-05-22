Бьорндален на карантине и в 15-метровом коридоре пробегает 10-километровый кросс

Оле-Эйнар Бьорндален серьезно взялся на китайский биатлон, сборную этой страны он будет готовить уже второй сезон. Недавно он прилетел в Поднебесную, но вынужден провести две недели на карантине - таковы требования для всех въезжающих. Норвежец хоть и закончил карьеру биатлониста, все равно фанатично поддерживает форму даже в четырех стенах отеля.

- Повезло, что мне досталась длинная и узкая комната. Так что я могу пробежать 15 метров в одну сторону, коснуться стены, развернуться и пробежать обратно еще 15 метров. Получается, у меня есть 30 метров, и когда я повторяю маршрут 670 раз, то пробегаю около 10 км. Я потратил на это 50 минут. Бег в помещении - это особенное упражнение, но можно делать и его. Если пробегу больше 150 км (за две недели), то, думаю, есть риск получить много небольших травм из-за частых поворотов. Но, мне кажется, все идет отлично, и я с нетерпением жду следующей тренировки, - сказал Бьорндален норвежскому TV2. Еще он в номере прыгает на скакалке. Интересно, в номере этажом ниже кто-то живет?

Его коллега и соотечественник Йоханнес Бо удивился:

- Это правда или прикол какой-то? О, пожалуйста! Успокойся уже. Можно же хотя бы купить велосипед, сидеть перед телевизором и смотреть что-нибудь веселое. Это слишком глупо, Оле, незачет. Я был впечатлен безумием Оле-Эйнара в течение 20 лет, но сейчас, к сожалению, его занесло. Разница между мной и Оле в том, что я никогда не попал бы в такую ситуацию, никогда не поехал бы в Китай, чтобы провести две недели в номере отеля.

Его брат Тарьей Бо такого же мнения:

- Только Оле-Эйнар способен пробежать три с половиной марафона на карантине, а он уже завершил карьеру. Я бы не стал. Единственный и неповторимый. Он сумасшедший. Это не он повесил изображение котенка на стену для мотивации?

13 мая Бьорндален рассказывал, что в Китай летит через Вену и будет там 16-го числа. Дарья Домрачева и дочка Ксения к нему присоединятся позже. В Китае он пробудет 2 - 3 месяца.

- Я перебрал много вариантов, как добраться до Китая. Я мог бы просто доехать на машине за 6 - 7 дней или просидеть 10 дней в поезде. Я должен быть там, им нужен тренер. Так что теперь я очень рад, хотя с этим нужно быть осторожным, пока я не добрался. Я держу пальцы крестиком. (…) У меня уже есть запасной план подготовки. Мы должны были провести сборы в Норвегии, Минске и Германии. Теперь мы должны оставаться в Китае, - отметил Бьорндален.

Бьорндален показал, как на карантине бегает 10-километровый кросс в 15-метровом коридоре китайского отеля.Источник: tv2.no

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