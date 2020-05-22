Курорты Албании и Черногории открываются для туристов из Беларуси с середины июня 2020 года

Белорусы смогут улететь на берег Адриатического моря в Албанию с 12 июня, а в Черногорию - с 16 июня. Возобновление полетов согласовали принимающие страны. Власти Албании официально подтвердили, что готовы работать с белорусами. Чартеры начнут летать с 12 июня каждый вторник и четверг в аэропорт столицы Албании Тираны, как это и планировалась раньше. Хотя туристический сезон в стране начнется уже 1 июня для граждан соседних государств и Украины.

О том, что Черногория открывается для белорусских туристов, официально заявил министр туризма страны. Правда, для стран-соседок границы Черногории откроются также с 1 июня, а для белорусов только с 15 июня. Первые рейсы запланированы на 16, 19 и 20 июня.

Как сообщает Республиканский союз туристических организаций, Албания и Черногория не планируют требовать дополнительные соглашения с Беларусью, а также тесты на коронавирус у въезжающих туристов.

- Мы не ожидали, что Албания и Черногория так быстро откроются для белорусов - это приятная новость, - рассказывает «Комсомолке» редактор сайта Республиканского союза туристических организаций Лилия Кобзик. - Сейчас ждем конкретных решений по Греции. Греция официально подтвердила, что откроется для туристов с 1 июля, и тесты на коронавирус путешественникам не нужно будет предъявлять. Но пока нет списка стран, откуда будут принимать туристов. Здесь важна эпидемиологическая обстановка в стране. Мы вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, и наших партнеров не пугает обстановка в Беларуси.

Греция пока решает пускать ли белорусов на свои курорты.Фото: Эвика ОТТО

Однако если Албания и Черногория не входят в состав ЕС и могут самостоятельно принимать решение, то Греция - часть ЕС, поэтому многое будет зависеть от того, что скажет Евросоюз.

- Радует, что страны выходят из жесткого карантина с опережением графика. Если раньше Италия заявляла, что до конца года границы страны могут быть закрыты, то сейчас они уже открываются в начале июня для граждан Евросоюза, - продолжает Лилия Кобзик. - Белорусский турбизнес надеется, что с июля откроются для нас Болгария и Кипр, Тунис - возможно, даже в конце мая. С новостями о начале туристического сезона пока затягивают Египет и Украина, а это два самых востребованных направления среди белорусских туристов. Но надо делать поправку, что все может измениться в любой момент: коронавирус может накрыть мир второй волной. Ситуация на самом деле непредсказуемая. Но пока все идет по более оптимистичному сценарию, чем мы думали!

ЧТО ПОЧЕМ

По словам эксперта по туризму Александра Дикевича, путевка на двоих в Черногорию на 7-10 ночей из Минска обойдется 600-700 евро (это вилла и без питания), на 14 дней - 1200 евро. В отель, где все включено, а таких в Черногории немного, тур обойдется 1800-2000 евро на двоих. В Албании примерно такой же порядок цен, но можно найти предложения чуть дешевле: например, путевка на двоих на 10 ночей будет стоить 1500-1600 евро.