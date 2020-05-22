Белорусский боец Андрей Орловский в США: «Я готов поджарить COVID-19!»

У бойца UFC Андрея Орловского хороший период. Недавно он одержал победу на ринге. А на днях показал, как тестирует огнемет.

- Теперь я знаю, что попросить у жены на день рождения. Кроме того, это отличный девайс для сохранения социальной дистанции. Если любимая жена купит эту игрушку , тогда я смогу поджарить COVID-19, — подписал Андрей свой шуточный пост в Инстаграме. И извинился за истерический смех его друга за кадром.

Андрей Орловский родился в Бобруйске. Уже несколько лет живет в США. Становился чемпионом UFC в тяжелом весе, обладатель премии «Лучший бой вечера», лидер по количеству побед нокаутом в тяжёлом весе UFC (9).

Недавно он одержал победу над Филипе Линсом на турнире UFC Fight Night 171, который прошел в Джексонвилле (штат Флорида). За победу белорус заработал больше всех – 325 тысяч долларов.