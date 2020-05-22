2020-05-22T17:44:48+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому будем зависеть от других стран

Президент ознакомился с военными разработками на опытно-испытательном участке в Мачулищах
Алексей БЕЛОУСОВ
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Фото: БелТАФото: БелТА
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Александру Лукашенко на опытно-испытательном участке в Мачулищах показали новейшее белорусское вооружение и доложили о выполнении госпрограммы развития ракетного производства в Беларуси на 2017 - 2020 годы.

- Войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом, - сказал президент.

По мнению Александра Лукашенко, самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день - это ракеты, высокоточное оружие.

Президенту рассказали, что сейчас в стране освоена сборка китайских ракет, идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 км. Пока сроки по созданию этих ракет не выдерживаются, сообщает БелТА.

- Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно, - поставил задачу Александр Лукашенко.

Первый опытный образец «трехсотки» рассчитывают изготовить к сентябрю, а для испытания ракеты рассматривают полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии. Президенту сообщили, что российская сторона пока не хочет предоставлять свои полигоны для испытаний.

- Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет... Слушайте, это вопрос, - сказал президент.

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко обратил внимание на то, что затраты на ракетостроение окупились за счет поставок вооружения за границу.

- Это не те деньги, о которых, может, кто-то говорит или пишет. В масштабах не только национальной экономики, но даже нашего оборонного сектора это очень разумные деньги. К тому же затраты государства многократно окупились за счет реализации контрактов по этому направлению. Поэтому можно точно сказать, что это абсолютно не затратная для государства отрасль.

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