2020-05-22T18:47:15+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске на китайские деньги строят бассейн международного стандарта: вот каким он будет

Китай выделил средства на бассейн в благодарность за возможность ведения в Беларуси крупных экономических проектов [фото]
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Бассейн будет построен на средства КитаяБассейн будет построен на средства Китая
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На эти же деньги в столице возводят национальный футбольный стадион. Сколько именно будет стоить каждый из проектов - не сообщается, известна лишь общая цифра - 235 млн долларов.

- Бассейн будет возводиться за собственные деньги Китайской Народной Республики. Это своего рода благодарность за право реализации на территории Республики Беларусь крупных экономических проектов, - рассказала «Комсомолке» Елена Суходолова, первый зампред комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Подобные объекты Китай строит в Беларуси впервые. Как заявлялось ранее, к строительству он подойдет крайне серьезно.

- Китай считает, что эти объекты будут его лицом в Европе, поэтому они очень серьезно к ним относятся. Это будут действительно знаковые спортивные сооружения, аналогов которых не очень много в нашем регионе, - говорил ранее тогда еще министр экономики Дмитрий Крутой.

Новый объект полностью соответствует международным стандартам

Новый объект полностью соответствует международным стандартам

Новострой расположится на улице Кальварийской и станет бассейном международного стандарта. Это значит, он будет соответствовать всем требованиям и стандартам международной федерации FINA, что позволит проводить здесь соревнования международного уровня по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло.

- Изначально были представлены несколько вариантов архитектурного облика данного объекта. Правительство сделало свой выбор в пользу концепции, использующей национальную символику Республики Беларусь и Китая, что будет символизировать дружбу двух народов, - сказала Елена Суходолова.

Фасад здания выполнят с использованием белорусской и китайской национальной символики

Фасад здания выполнят с использованием белорусской и китайской национальной символики

По ее словам, основной фасад здания сформирован из пяти соединенных ромбов, которые объединят в себе белорусские узоры и китайские узлы. Изнутри пространство здания разделено на три основные зоны: для соревнований, отдыха, а также разминки и тренировки.

Всего же строящийся бассейн вместит пять чаш. Кроме чаши для основных состязаний и прыжков воду здесь создадут чаши для разминки, обучения детей и отдельную чашу для спа-центра, который также откроется при бассейне.

Внутри бассейн состоит из трех зон

Внутри бассейн состоит из трех зон

Здание бассейна высотой 30 метров будет весьма внушительным и по площади - около 40 000 квадратных метров. Всего же общая площадь застройки проекта - около 6 гектаров. Вокруг здания планируют высадить деревья и кустарники, проложить дорожки для прогулок, также здесь расположится спортивный парк. Возле здания построят и парковку вместимостью около 400 мест.

- На данный момент на площадке идут подготовительные работы, территория освобождена, прокладываются инженерные сети. К строительству приступим в следующем или даже, возможно, в этом году, - пояснила Елена Суходолова.

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