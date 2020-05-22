2020-05-22T19:14:08+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белорусам разрешили открывать вклады в иностранных банках. Эксперт объясняет, можно ли на них заработать

Для большинства из нас это мало что меняет. А вот предприятиям жить станет немного проще
Таисия ЧЕРНУХО
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Если вы получили от иностранного вклада прибыль, придется подать налоговую декларацию и заплатить подоходный налог.Если вы получили от иностранного вклада прибыль, придется подать налоговую декларацию и заплатить подоходный налог.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Палата представителей 21 мая во втором чтении (первое было осенью) приняла законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле». Если его одобрит Совет Республики и президент, то белорусы смогут открывать вклады в иностранных банках (а юрлица - счета в зарубежных банках) без разрешения на это Нацбанка.

- Представители Национального банка (разработчики законопроекта) уверены, что документ позволит бизнесу более свободно приходить в Беларусь и созданные условия позволят вкладывать инвестиции с большей выгодой, чем в сопредельных государствах, - подчеркнул зампредседателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Петр Вабищевич, отвечая на вопросы БелаПАН.

Стоит отметить, что жесткие ограничения на валютном рынке у нас были еще со времен Советского союза. Например, долго существовала обязанность предприятий продавать часть валютной выручки, для покупки валюты на бирже нужно было указывать цель и просить разрешения Нацбанка (а гражданам – предъявлять паспорт в обменнике), также были серьезные ограничения и по выводу валюты из страны. Но, как известно, административно установленный курс ни к чему хорошему не приводит. С 2015 года валютное регулирование стало либерализовываться: Нацбанк перешел на плавающий курс, и рубль перестал нуждаться в поддержании его административными «костылями». Например, в прошлом году белорусам разрешили без ведома Нацбанка открывать счета в иностранных банках и перечислять на них деньги, а сейчас разрешили еще и депозиты открывать.

- Новые изменения подразумевают, что можно не только открыть иностранный депозит, но и покупать иностранные акции и работать на рынке ценных бумаг. Раньше это означало разрешение Нацбанка, сейчас его отменили, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Правда, заработать на депозите в зарубежном банке удастся, только если у вас миллиард долларов на счету. Если у нас вклады - это способ заработка, то на Западе - это способ сохранить деньги. Причем ставки там не всегда превышают инфляцию. У нас ставки по валюте низкие (около 2%), а в Европе и США они вообще около 0%.

На таком вкладе (опять же, если у вас не миллиард на счету) вы не просто не заработаете, а можете уйти в минус по сравнению с условиями для вкладов в белорусских банках. Так, средняя стоимость обслуживания счета в Европе - от 20 до 300 евро в год, в Беларуси - примерно в 10 раз ниже. Но и это еще не все: за доход от вклада будьте добры заплатить налог.

- В Беларуси от уплаты подоходного налога освобождены долгосрочные вклады, а вот для дохода от заграничного вклада такой льготы нет. Если вы получили от него прибыль, придется подать налоговую декларацию и заплатить налог, - уточняет Вадим Иосуб.

Кроме того, законопроект внесет одно важное изменение для экспортеров в условиях коронакризиса - уберут обязательные сроки возврата валютной выручки в страну.

- Многие наши экспортеры работали с товарами длительного срока реализации и отсрочкой платежа. То есть они продавали товар, а деньги за него получали позже установленного в законе срока. Надо было продлевать сроки поступления выручки, или это считалось нарушением валютного законодательства. Сейчас с этим вопросом будет попроще, - подытожил аналитик.

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