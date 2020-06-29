«Мужчин в отчаянии нельзя жалеть и пилить». Психолог о том, как сберечь семью во время коронавируса

Психолог говорит, что на фоне пандемии обостряются семейные проблемы

- Обращений в целом стало заметно больше, чем раньше, - говорит психолог. - Что сейчас происходит в парах: они в одном пространстве, но словно изолируются друг от друга. Особенно от этого страдают женщины. Женщина испытывает дискомфорт от того, что мужчина дома, но он не взаимодействует с ней. И женщина начинает дергать, дергать и снова дергать мужа. И он выдает реакцию: либо «отстань, достала», либо делает, но через недовольство и раздражение.

Особенно много советов сейчас я даю женщинам по поводу того, как вовлекать мужчин в совместную активность: предлагаю заниматься гимнастикой, играть в настолки, вместе смотреть футбол, устраивать домашние кинопросмотры. Здесь женщине важно идти не через упреки и давление, вовлекать через его интересы. Это одна категория запросов.

Вторая отдельная группа - это семьи, где начались проблемы с финансами. У многих сейчас сокращаются доходы, это вызывает тревожность. У мужчины из-за проблем с доходами может начаться депрессия, а женщина впадает из-за этого в тревожность. Женщина спокойна, когда мужчина в поле двигается. Когда же мужчина перестает двигаться, для нее непонятно, что делать. Тогда она начинает его дергать, чтобы он начал хоть что-то делать.

- То есть пандемия коронавируса, из-за которой многие ушли в самоизоляцию, негативно влияет на семейную жизнь?

- На фоне пандемии происходит ряд определенных изменений в жизни человека. Первое - это изменения в работе и в заработке, которые уже коснулись практически всех. Второй момент - это увеличение времени, которое люди проводят в семье. Ведь на фоне пандемии количество вариантов для отдыха вне дома уменьшилось. Это два ключевых фактора.

В связи с финансовыми изменениями люди чувствуют недовольство, страх, злость, обиду, панику - много дискомфортных и даже разрушительных эмоций. И так как многие люди не понимают, как безопасно для себя и окружающих отреагировать на эти эмоции, они начинают сливать их на всех, кто попадает под руку. Под руку, конечно, чаще всего и попадают близкие. Например, мужчина недоволен тем, что у него стало меньше работы, урезали зарплату. Его начинает носить, он начинает искать крайнего, кого-то, на ком можно сорвать свое недовольство. Срываются и женщины. Они копят обиды и недовольство, потом начинают выливать их на мужчину: «Ты ничего не можешь, ни на что не годишься».

И тогда два человека, которые не умеют правильно отреагировать на свои эмоции, как две заряженные частицы, соединяясь, делают взрыв. В таких случаях люди разрушают друг друга морально, физически или уходят от реальности в алкоголь. Но проблема в том, что, когда человек выпивает, у него перестает правильно работать сознание, которое его сдерживает. Человек не чувствует меры, не понимает ответственности за действия. И последствия такой потери контроля могут быть самыми трагичными.

По словам психолога, обращений в последнее время стало заметно больше

- А как правильно проживать свои эмоции?

- Будет ли человек копить в себе негативные эмоции, которые рано или поздно приведут к взрыву, зависит от человека. Взрыв может быть внешний в виде конфликтов или внутренний - болезни: простуды, боли в животе и так далее.

Поэтому негативные эмоции нельзя копить. Как от них избавляться? Очень хорошо помогает выписывание эмоции. Садиться и писать весь хлам, который есть в голове: «Я очень беспокоюсь за будущее, я не знаю, как я буду жить, если зарплату не поднимут, мне очень тяжело» и так далее. Когда человек испишет так несколько страниц, в какой-то момент наступит тишина в голове, от негативных мыслей не останется даже и следа.

В отношениях эмоции стоит учиться проговаривать в безобидной форме: когда ты говоришь со мной так, я чувствую боль или я очень расстроен из-за ситуации с деньгами и поэтому не могу сейчас уделить достаточно времени на общение. Нужно научиться направлять свою энергию в позитивное русло, научиться тому, о чем мечтали: шить или вязать. Разрядки через руки хорошо помогают, так как на пальцах у нас завязаны отделы мозга, которые отвечают за речь и мышление. Поэтому полезно месить тесто, что-то лепить из пластилина или глины, стирать постельное белье руками. Если пододеяльник постирать и выкрутить руками, в голове тоже станет чисто. Если совсем невмоготу, можно побить подушку или боксерскую грушу. Все это - правильный выход для этих эмоций. Если же человек не разгрузит эти эмоции, они выплеснутся сами в разрушительной форме.

Если есть нехватка внимания, а ее чаще всего испытывают женщины, нужно придумывать совместные активности, которые заинтересуют обоих. Некоторые пары даже в бадминтон дома играют. У нас, в отличие практически от всего мира, можно выходить на улицу. Никто не заставляет сидеть в четырех стенах. Надели масочку и пошли гулять, кататься на велике, заниматься спортом.

Стоит понимать, что эти советы не подходят для семей, где есть алкоголик. Потому что такие семьи состоят из зависимого и созависимого. Людям, которые живут своей зависимостью и созависимостью, нужна серьезная терапия.

- Как правильно себя вести женщине, когда у мужчины проблемы с доходом?

- Для начала я расскажу, что делать не стоит. Боже упаси жалеть, включать мамку и причитать. Нельзя и пилить мужчину. Потому что мужчины сами по себе очень ломкие, мужчину легко сломать психологически. Не бывает такого, чтобы женщина загнобила мужчину и осталась довольна результатом. Да, конечно, если женщина просто терпит бездействие, а мужчина на этом фоне расслабился и ничего не делает, то здесь важно обозначить ситуацию и заявить о том, что она не устраивает женщину. Но если мужчина в отчаянии и не знает, что делать, а женщина его добивает, он, возможно, сделает то, что она хочет, но затаит обиду, злость. Это никак не укрепит отношения в будущем. Такая эмоциональная сушка приводит к инфарктам, инсультам. Сейчас же сильно помолодел инфаркт и инсульт у мужчин. Это все от того, что женщина затравливает мужчину.

Возможно, жене стоит понять, что сейчас время для ее реализации, особенно если дела идут существенно лучше, чем у мужа. Может, стоит временно поменяться обязанностями, договорившись об этом, и заняться своей работой вместо того, чтобы гнобить мужа. Ведь именно от человека зависит, куда он направляет свою энергию: выплескивает негативом на близкого или вкладывает в самореализацию через конструктив.

Если у женщины постоянно много недовольства, то нужно разбираться с собой. Стоит понимать, что женщина получает ровно то, что она заслужила. Не бывает так, что у прекрасной женщины плохой муж. Как в сказке про Золотую Рыбку: женщина была всем недовольна и в итоге осталась у разбитого корыта. Очень метафорическая сказка. Не в муже дело, он, как в сказке, ей и то притащил, и это. Недовольство - это ее проблема. Если вы систематически недовольны мужем, то дело не в нем, а в вашей потребности проживать недовольство. Если не получится найти природу недовольства, то вам никто не мешает здесь и сейчас научиться быть довольной. Ведь во всем есть две стороны. Лежит он на диване - зато не где-то там шляется и не пьет, а с вами дома сидит. Он не моет посуду, зато может гвоздь прибить. И через это себя потихонечку трансформировать, чтобы отучать себя от разрушительного и приходить к созидательному.

Мы, женщины, создаем мужчину. Я не обвиняю женщин. Но женщине стоит понять, что мужчина ровно на том уровне, на котором женщина его поддерживает.

Поэтому нужно научиться правильно поддерживать мужчину, говорить: «Я в тебя верю, у всех сейчас так, ты сможешь найти выход, все это закончится». Можно подключиться к совместному поиску решений. Подумать вместе, как сферу можно закрутить на онлайн-услуги. Предлагать варианты и, несмотря ни на что, транслировать веру в него. Потому что для мужчины женская вера в него - как бензин для машины. Если женщина в мужчину верит, он найдет выход, достанет все что нужно из-под земли.

ВОПРОС В ТЕМУ

Стали ли белорусы чаще разводиться?

Во многих странах на фоне пандемии и введенного карантина увеличилось число разводов. В Китае, например, после завершения карантина офисы регистрации браков в городе Сиань, столице провинции Шэньси, не справлялись с потоком желающих развестись, зарегистрировав рекордное количество обращений.

В Беларуси же количество разводов по сравнению с прошлым годом начало расти еще до прихода вируса в страну: уже в первом квартале, всего пару дней которого выпали на период обнаружения в Беларуси первого пациента с коронавирусом, количество разводов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 5%, а новых семей белорусы за это же время создали на 14% меньше.

Как изменилась семейная жизнь белорусов уже во время пандемии, сказать сложно, так как в загсах, которые занимаются разводами пар без детей и не имеющих друг к другу претензий по разделу имущества, пояснили, что всплеска количества желающих разорвать семейные узы не отметили. Но и разводится через загс, по словам специалистов, крайне небольшой процент пар.

А вот суды, на которые и приходится основной поток разводящихся, статистику подводят только за полугодие. Так что узнать, ударила ли пандемия по семейному счастью белорусов, можно будет уже ближе к середине лета.

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