2020-05-22T23:50:51+03:00
Общество
КП Беларусь

«Если Таня Иванова всегда хорошо отвечала по физике, то что сейчас изменилось?»: министр образования о дистанционке, изменениях в ЦТ и экзаменах из-за коронавируса

Глава ведомства предложил некоторых школьников приглашать на очную аттестацию и рассказал, почему из-за коронавируса не отменили экзамены
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Централизованное тестирование в этом году начнется 25 июняЦентрализованное тестирование в этом году начнется 25 июняФото: Павел МАРТИНЧИК
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До конца учебного года школьников - около недели. Но некоторые родители до сих пор не знают точно, как аттестуют детей в последней четверти. Министр образования Игорь Карпенко в эфире программы ОНТ «Марков. Ничего личного» ответил на этот вопрос.

- Я думаю, что неаттестации не будет, потому что большинство школьников где-то и самостоятельно, где-то получают индивидуальные задания, где-то онлайн подключаются к образовательному процессу, - сказал министр. - Я буквально на прошлой неделе был в Березинском районе. Даже в сельской школе учитель объясняет тему по физике в режиме Skype-общения. Находятся несколько учеников, которые тоже присутствуют на уроке, из дома слушают эти объяснения, отвечают на вопросы. По аттестации ничего не изменилось. Мы готовы аттестовать всех, кто покажет определенные знания.

Министр вспомнил свои же слова: «Аттестуем всех тех, кого нужно».

- Я не ошибся. Потому что, например, первые-вторые классы вообще не аттестовываются. В третьих и четвертых классах есть ряд предметов, по которым не идет аттестация. В средней школе если Таня Иванова всегда хорошо отвечала по физике, то что сейчас изменилось от того, приходит она занятия или она из дома выполняет какие-то работы и с учителем общается?

Также глава Минобра напомнил, что любая аттестация - это индивидуальный подход.

- Мы знаем прекрасно, что каждый учитель ведет для себя какие-то еще определенные пометки, кому-то ставит оценку по совокупности нескольких уроков, а кого-то нужно позвать и на очную аттестацию. Это возможно, мы дали соответствующее указание.

Карпенко говорит, что не понимает «возгласов о том, что Минобр не дал четких указаний».

- Все четкие указания даны, - парировал Карпенко. - Я не могу за учителя принимать решение, кого и в какой форме аттестовать. Если ученик сегодня не присутствует на занятиях и находится дома, конечно, ему поставят в журнал «н», потому что он в данный момент находится под юрисдикцией своих родителей. Если он в школе, то она несет ответственность. Не значит, что рядом с этим «н» в журнале или вместо него не может быть поставлена оценка, потому что учащийся где-то ответил на какие-то вопросы учителя.

«ЦТ по русскому будет проходить два дня»

Карпенко рассказал и о том, как изменится из-за коронавируса вступительная кампания.

- Одно новшество есть: чтобы соблюсти все санитарно-эпидемиологические меры, которые от нас требует Минздрав, мы хотим русский язык и математику провести в два дня: кто-то попадет в первый день, кто-то - во второй день. Все остальное остается, как и прежде.

Запланировано три резервных дня, в которые тесты сдадут абитуриенты, которые не смогли по уважительным причинам быть на тестировании в основные дни.

- Мы не будем сосредотачивать дополнительные дни ЦТ исключительно в Минске, как было ранее. Мы хотим сделать в каждом областном центре. Определить пункт, чтобы все абитуриенты, которые не попали в основные дни на ЦТ, могли в пройти его в областных центрах. Это будет 7 точек.

Министр рассказал, как будут сдавать ЦТ школьники, если заразятся коронавирусом.

- Для этого мы определили дополнительные резервные дни, - сказал Карпенко.

«А кто гарантирует, что аттестаты справедливы?»

Карпенко прокомментировал предложения в этом году зачислять в вуз по рейтингу (как в других странах) или заменить ЦТ устным экзаменом, где не будет собираться целая аудитория абитуриентов.

- Нельзя сравнивать нашу систему образования с системой США [где отменили экзамены]. Там и ранее активно смотрели средний балл аттестата, - провел параллели Карпенко. - Но в США нет бюджетных мест, которые есть у нас.

Министр образования говорит, что читал в интернете предложение сделать в этом году поступление в вузы по конкурсу аттестатов.

- А кто может гарантировать, что в этих аттестатах по справедливости выставлен рейтинг и за бортом не останется тот, кто должен был поступить в первую очередь? Как соблюсти принцип социальной справедливости в этом вопросе? - задается вопросами Карпенко. - Ведь завтра же появится куча недовольных, которые будут рассказывать, что мы что-то тут несправедливо сделали.

Глава Минобразования приводит в пример еще одно предложение по поводу ЦТ.

- Кто-то предлагал: давайте не будем проводить ЦТ, а будем по одному приглашать в аудиторию, пусть комиссии сдает экзамен - устный или письменный. А абитуриенты к этому готовы? Если они год или два готовились к ЦТ. Наверное, мы не должны ставить абитуриента в такую ситуацию, которая для него будет шоком, - сказал Карпенко. - Поэтому мы ничего в этой кампании не меняем.

КСТАТИ

Карпенко: «Средняя зарплата учителя – тысяча рублей»

- По марту средняя зарплата учителей по республике составила Br1 тыс. 06. На сегодняшний день зарплата учителей составляет примерно 80-82% от средней по стране, - такие цифры Игорь Карпенко озвучил во время встречи с директорами учреждений образования Воложинского района, его цитирует БелТА. - Поставлена задача к 2025 году выйти на 100%. Для меня принципиально отстаивать позиции по зарплате и тем социальным выплатам, которые должны быть в системе образования.

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