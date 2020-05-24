Коронавирус в Беларуси, последние новости на 24 мая 2020 года: в Беларуси по-прежнему 900+ новых случаев, в Дании и Швеции уже считают количество людей с антителам

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире - более 5 миллионов 213 тысяч. Умерло 328 225 человек. Количество выздоровевших превысило 2 миллиона. Отмечается, что основной эпицентр заражения в настоящее время - страны Южной Америки.

Актуальные цифры, обнародованные Минздравом Беларуси, следующие. В республике зарегистрировано 35 244 человека с положительным тестом на коронавирус. Суточный прирост - плюс 941 человек.

– За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 190 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, - отмечено в сообщении здравоохранительного ведомства страны. За сутки умерло 4 человека.

Всего проведено 434 618 тестов. На 23 мая выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 13 528 пациентов, у которых ранее диагностирован COVID-19.

Умер главный патологоанатом Гродненской области. Ранее у него был диагностирован коронавирус

Стало известно о смерти Михала Зубрицкого, который работал в должности главного патологоанатома Гродненской области с 2009 года. Ему было 51 год, последнюю неделю он находился в коме. Зубрицкий активно занимался наукой: им опубликовано 141 научная работа, в том числе 1 монография.Основное направление его деятельности - выявление морфологических изменений в организме человека при различных вирусных инфекциях.

Компания Wargaming передала белорусским медиками 100 тысяч одноразовых комбинезонов

Минский центр разработки Wargaming безвозмездно передал 100 тысяч одноразовых комбинезонов организации ПТП «Белмедтехника». Эти средства индивидуальной защиты были отшиты по специальному заказу на производственных мощностях компании Mark Formelle. Помимо этого, Wargaming совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) передали в Центр экстренного реагирования Минздрава 91 тысячу фильтрующих масок классификации FFP3. Их распространят среди медицинских учреждений по всей территории Беларуси. Сообщается, что 20% масок направят в учреждения здравоохранения г. Минска, по 12,5% - в Минскую, Гомельскую и Брестскую области, по 10% - в Гродненскую, Могилевскую, Витебскую области и подведомственные РНПЦ, а также 2,5% в медучреждения других ведомств.

В Дании сейчас 1% населения приобрел антитела, в Швеции - 7%

В странах Евросоюза активно проводят исследования, которые могут показать реальные масштабы пандемии. Так в Дании ученые из Института здравоохранения отобрали случайным образом для изучения 2600 человек. Из них 1071 уже сдали тест на антитела к COVID-19. Оказалось, что только у 12 человек результат оказался положительным: они переболели коронавирусом (возможно, бессимптомно) и приобрели антитела. Предварительные выводы ученых таковы: около 1% всего населения Дании могло переболеть коронавирусной инфекцией. Из этого следует, что большинство жителей королевства в случае второй волны пандемии могут оказаться под угрозой.

Такое же исследование Шведского управления общественного здравоохранения обнаружило антитела только у 7,3% жителей Стокгольма. Шведские показатели интересны научному миру сейчас потому, что Стокгольм не вводил жесткий карантин и пошел своим путем в борьбе с коронавирусом. Хотя главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл уточняет, что пока все полученные реультаты, по большому счету, совпадают с расчетами (подробнее тут).

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