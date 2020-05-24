2020-05-23T23:10:03+03:00
Спорт
КП Беларусь

БАТЭ Борисов - Динамо Брест 24 мая 2020: прямая онлайн-трансляция финала Кубка Беларуси по футболу

Футбол, матч БАТЭ Борисов - Динамо Брест 24 мая 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 24 мая 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на финал Кубка Беларуси по футболу
Владимир КРИУЛИН
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На этой неделе "Динамо" Брест и БАТЭ уже играли. Фото: ФК "Динамо" БрестНа этой неделе "Динамо" Брест и БАТЭ уже играли. Фото: ФК "Динамо" Брест
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Самые успешные команды Беларуси последних лет в очном противостоянии разыграют очередной трофей. Репетиция финала Кубка была в среду 20 мая - в матче 10-го тура чемпионата в Бресте БАТЭ уверенно по счету обыграл «Динамо» (3:1). Хотя в игре был ключевой эпизод при счете 1:1, когда Павел Савицкий упустил выгодную возможность вывести «Динамо» вперед. «КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи

Статистика личных встреч БАТЭ - Динамо Брест 24 мая 2020

В матчах Кубка команды играли 10 раз: БАТЭ побеждал три раза, «Динамо» - пять раз, еще было две ничьи, разница мячей 7:12 (в пользу «Динамо»).

БАТЭ в финале Кубка сыграет в девятый раз, но трофей выигрывал лишь трижды. Для брестского «Динамо» это четвертый финал, и ранее брестчане три раза поднимали Кубок над головой, причем, дважды в финале обыграли именно БАТЭ (в 2007 и 2018 годах).

Кто бы ни выиграл в финале, он станет рекордсменом по победам в Кубке страны: на данный момент кроме БАТЭ и Бреста три раза становились победителями минское «Динамо», бобруйская «Белшина», солигорский «Шахтер».

Прогнозы букмекеров на матч БАТЭ - Динамо Брест 24 мая 2020

Букмекеры отдают предпочтение БАТЭ.

Прогноз на матч БАТЭ - Динамо Брест 24 мая 2020

Победит БАТЭ, будет забито два или три мяча.

Составы команд на матч БАТЭ - Динамо Брест 24 мая 2020

Составы станут известны за час до стартового свистка. Ожидается, что вратарь БАТЭ Денис Щербицкий останется вне заявки на матч.

Время начала матча БАТЭ - Динамо Брест 24 мая 2020

Матч БАТЭ - Динамо Брест 24 мая 2020 начнется в 17:00 по белорусскому и московскому времени.

Где смотреть матч БАТЭ - Динамо Брест 24 мая 2020

Прямую видеотрансляцию матча БАТЭ - Динамо Брест 24 мая 2020 можно посмотреть с 16:30 на «Беларусь 5» и «Матч ТВ».

Трансляция матча БАТЭ - Динамо Брест 24 мая 2020

Трансляция матча БАТЭ - Динамо Брест 24 мая 2020 состоится в прямом эфире на «Матч ТВ» и «Беларусь 1» с 16:30 по белорусскому и московскому времени.

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