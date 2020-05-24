Болельщики «Ислочи» сделали баннер с Иваном Ургантом: «Я болею за «Ислочь»! А ты?»
В матче 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу «Ислочь» на стадионе «Трактор» принимала «Энергетик-БГУ». Гости смогли вырвать победу на последних минутах - 2:1. Для «Ислочи» это была драмма... Проблемы с составом (много травм, подозрения на коронавирус, одного игрока забрали в армию) да еще на последних минутах проигрываешь.
№7 Яхшибоев Джасурбек. ФК РЦОР БГУ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
"Вульф" - маскот волков всегда заводит болельщиков перед игрой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Хотя по ходу матч было весело. На этой неделе Иван Ургант в своем шоу на российском Первом канале сказал (не будет писать слово «пошутил»), что болеет за «Ислочь».
Фан-сектор ФК "Ислочь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фан-сектор "волков".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Было бы опрометчиво не использовать такой инфоповод. Болельщики «волков» за свои деньги сделали баннер с изображением Ивана Урганта и подписью «Я болею за «Ислочь»! А ты?»
Также они собрали ему сувениры: атрибутику клуба с автографами и готовят ее к отправке.
Тот самый известный баянист - Валерий Колонтай.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
А вот после матча главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский заявил, что это его последний сезон у руля команды. С ней он прошел путь чуть ли ни от любительского футбола. Пока спишем такие слова на эмоции из-за результата и накопившихся кадровых проблем.
Виталий Жуковский на послематчевой пресс-конференции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
№99 Момо Янсане. ФК "Ислочь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Подкат.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Вратарь "студентов" Артур Лесько.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ФК "Ислочь" - ФК РЦОР БГУ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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