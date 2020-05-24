Болельщики «Ислочи» сделали баннер с Иваном Ургантом: «Я болею за «Ислочь»! А ты?»

В матче 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу «Ислочь» на стадионе «Трактор» принимала «Энергетик-БГУ». Гости смогли вырвать победу на последних минутах - 2:1. Для «Ислочи» это была драмма... Проблемы с составом (много травм, подозрения на коронавирус, одного игрока забрали в армию) да еще на последних минутах проигрываешь.

№7 Яхшибоев Джасурбек. ФК РЦОР БГУ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Вульф" - маскот волков всегда заводит болельщиков перед игрой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хотя по ходу матч было весело. На этой неделе Иван Ургант в своем шоу на российском Первом канале сказал (не будет писать слово «пошутил»), что болеет за «Ислочь».

Фан-сектор ФК "Ислочь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Было бы опрометчиво не использовать такой инфоповод. Болельщики «волков» за свои деньги сделали баннер с изображением Ивана Урганта и подписью «Я болею за «Ислочь»! А ты?»

Также они собрали ему сувениры: атрибутику клуба с автографами и готовят ее к отправке.

Тот самый известный баянист - Валерий Колонтай.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот после матча главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский заявил, что это его последний сезон у руля команды. С ней он прошел путь чуть ли ни от любительского футбола. Пока спишем такие слова на эмоции из-за результата и накопившихся кадровых проблем.

Виталий Жуковский на послематчевой пресс-конференции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№99 Момо Янсане. ФК "Ислочь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вратарь "студентов" Артур Лесько.Фото: Святослав ЗОРКИЙ