2020-05-24T21:14:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Родители шестилетнего Дениса из Слуцка: «Живем в страхе, что сын снова вернется в мир глухих»

Открыт сбор на операцию Денису Стаценко
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Родители Дениса просят неравнодушных людей помочь их сыну.Родители Дениса просят неравнодушных людей помочь их сыну.Фото: из личного архива
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В год и 8 месяцев врачи поставили Денису тугоухость. Но благодаря кохлеарной имплантации мальчик стал слышать одним ушком.

- После четырех лет реабилитации Денис научился хорошо говорить. Сейчас он ходит в садик, общается с детками, танцует, поет. Сын не чувствует, что отличается от обычных деток. Когда мы снимаем ему аппарат перед сном, он читает по губам, - рассказывает Светлана, мама Дениса.

Родители мальчика решились на еще одну операцию, после которой ребенок будет слышать не только правым, но и левым ушком.

- Эта операция нужна нам по нескольким причинам. Во-первых, имплант на правом ушке Дениса работает не всегда корректно. И мы живем в страхе, что если он выйдет из строя, то наш сын снова вернется в мир глухих, в котором он был до операции. А если ему провести еще одну кохлеарную имплантацию, то он будет слышать всегда, - говорит Светлана. - Во-вторых, возможность слышать двумя ушками позволит Денису все понимать в шумной обстановке - например, в школе, куда он скоро пойдет.

Дениса прооперируют в Польше.

- Почему мы едем именно туда? В польской клинике нам настраивают аппарат. И после операции там у нас будет три бесплатные настройки. Мы надеемся, что в Польше нам установят имплант, который будет работать без помех. К тому же в Беларуси за систему кохлеарной имплантации на второе ухо нам тоже бы пришлось платить.

На операцию семья собирается ехать летом, но все будет зависеть от того, соберется ли нужная сумма и будут ли открыты границы.

- У нас собрано чуть больше 9600 евро, а клиника выставила нам счет в 29 500 евро. К сожалению, из-за коронавируса сбор идет очень тяжело. Многие сейчас помогают медикам. Поэтому мы обращаемся к читателям газеты, - говорит Светлана. - Помогите, пожалуйста, нашему сыну слышать всегда и полноценно!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 615 Беларусбанка - г. Слуцк, ул. Чехова, 22; УНП: 100325912; МФО: AKBBBY2X.

Белорусские рубли: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY23AKBB31340000002170070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба.

Евро: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY78AKBB31342000001160070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба.

Назначение платежа: на имя Стаценко Светлана Викторовна на лечение сына Стаценко Дениса Юрьевича.

Можно перечислить деньги на банковские карты. Получатель: SVIATLANA STATSENKA.

Карта Беларусбанка: 5470 8740 4726 6133. Срок действия: до 03/23.

Карта МТБанка: 5351 0410 2873 0925. Срок действия: до 12/22.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (+375 29) 230-77-88.

Контакты:

Светлана, мама Дениса: (+375 33) 904-82-83.

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