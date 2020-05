Коронавирус в Беларуси, последние новости на 25 мая 2020 года: у каждого 260-го белоруса есть или был COVID-19, Россия заявила о плато, в Иерусалиме открылся Храм Гроба Господня

По последним официальным данным, опубликованным 24 мая, в Беларуси общее число пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус за все время составило 36 тысяч 198 тысяч человек, сообщает Минздрав. В пересчете на всех жителей страны (а их на 1 января 2020 года насчитывалось 4 408 400 человек) выходит, что уже переболел или еще болеет каждый 260-й белорус. Каждый день их число увеличивается без малого на тысячу человек, в последний раз за сутки прибавилось 954 инфицированных.

Данные были получены после проведения 450 тысяч 627 тестов – именно такое количество было сделано в стране с начала пандемии. За все время скончалось 199 человек «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», сообщают в Минздраве.

Пока, увы, инфекция продолжает распространяться. Так, стало известно, что коронавирус дигностирован больше чем у половины проживающих в Кобринском доме милосердия. Его постояльцы – наиболее уязвимые к вирусу люди: престарелые и инвалиды, которым нужен постоянный уход. Дом милосердия просит о помощи всех неравнодушных (подробности).

На 24 мая в мире зарегистрировано около 5,2 млн человек с COVID-19, из них 342 тысячи человек умерли, а 2,1 млн - выздоровели. При этом пик эпидемии переместился сначала из Европы в США, а теперь из США в Латинскую Америку, где зафиксировали рекордный прирост зараженных.

О том, как за сухой статистикой с цифрами скрываются разные люди и судьбы, показала The New York Times. Первая полоса газеты 24 мая вышла с заголовком «Число смертей в США около 100 000, неисчислимые потери», а под ним по именам и с кратким некрологом перечислила тысячу человек, умерших от COVID-19. «Это не просто имена в списке, они были одними из нас», - пишет The New York Times.

Так же 24 мая 2020 года впервые за три недели на публике появился Ким Чен Ын, опровергнув слухи о своей болезни и смерти.

Но есть и хорошие новости. Так, в Иране от коронавируса вылечилась женщина 107 лет от роду. В Иерусалиме 24 мая открылся для посетителей после двухмесячного карантина Храм Гроба Господня. А в России 24 мая выявили минимальное за три недели число новых случаев. В Роспотребнадзоре заявили, что Россия вышла на плато, а текущая эпидситуация «достаточно стабильная».

Кроме того, ученые приблизились к разгадке одной из тайн коронавируса: могут ли простуды повышать защиту от новой инфекции. Сразу в нескольких научных исследованиях у людей, не заражавшихся нынешним коронавирусом, обнаружены чувствительные к нему иммунные клетки (читать далее...)

