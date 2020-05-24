БАТЭ обыграл «Динамо» Брест и стал обладателем Кубка Беларуси: «Победу посвящаем Анатолию Капскому»
Борисовский БАТЭ и брестское «Динамо» 24 мая играли в финале Кубка Беларуси.
Основное время завершилось со счетом 0:0. На последней минуте дополнительного времени победу БАТЭ принес Захар Волков. В штрафной БАТЭ была суматоха, защитник сумел пробить точно по воротам. В оставшуюся минуту брестчане не смогли чем-то ответить – победа БАТЭ 1:0. Для борисовчан это четвертая победа в розыгрышах Кубка Беларуси. KP.BY провел текстовую трансляцию матча, где есть все подробности.
Захар Волков в эфире «Беларусь 5» сказал:
- Оказался в нужное время в нужном месте [и забил]. Жаль, что потеряли Филипенко, желаем, чтобы он быстрее вернулся в строй. Хорошо, что у нас большая скамейка, есть кому заменить. Верили в команду! Брест за последнее время много забрал у нас кубков, хотелось им ответить. И для меня, и для Кирилла Альшевского это первый трофей. Потом поговорим, как будем отмечать.
Захар Волков (за кадром) забил решающий мяч.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Шампанское для победителей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский:
- Перед игрой вспоминали Анатолия Анатольевича Капского и победу посвятили ему. Что касается игры, то было сложно восстановиться и ментально, и физически после матча с «Динамо» в среду. Рад, что все решили без серии 11-метровых ударов.
- Завтра с Кубком поедете на могли Анатолия Капского?
- Вполне возможно. Но про это еще не говорили. Поймите правильно, ехать на могилу - это слова. Главное, что мы выиграли трофей - это поступок. А в какой день мы съездим в дяде Толе - это решим.
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Финал Кубка Беларуси 2020. Игорь Стасевич и Александр Нойок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Финал Кубка Беларуси 2020. БАТЭ - Динамо Брест.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Финал Кубка Беларуси 2020.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Боян Настич с Кубком Беларуси.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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