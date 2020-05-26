«У пациентов после коронавируса - одышка, слабость и психологические травмы». Как под Гомелем долечивают тех, кто перенес пневмонию

В Гомельской области долечивают пневмонии, вызванные коронавирусом, в бывшем детском санатории «Живица» в Ченках. Здравница уже давно стала областной детской клинической больницей медицинской реабилитации, и обычно здесь помогают детям с дефектами здоровья. Но теперь она перепрофилирована, и с 30 апреля приняла первых пациентов, перенесших пневмонию, ассоциированную с COVID-19.

От главного входа по ступенькам спускается пожилой мужчина с пакетами, под руку его держит сын. Пенсионер уже прошел курс реабилитации, и только что его выписали домой.

- После инфекционной больницы сюда приехал - держался за стенки: не мог идти, такая была слабость. И у меня было неважно с горлом, я долго кашлял. В больнице сказали, что у них такое понятие - «два минуса», то есть выписывают после двух отрицательных тестов и направляют сюда. За две недели подняли на ноги. Очень хорошее, внимательное отношение врачей и персонала, располагающая обстановка, - говорит Арсений Юрас из Мозыря. На днях мужчине исполнится 90 лет! А до пенсии он много лет был директором школы.

«КОРОНАВИРУС УМНЕЕ ЧЕЛОВЕКА - ПОКА»

Главврач больницы Людмила Тортева рассказала «КП», что ее учреждение уже приняло около 170 пациентов, больше 80 выписаны, из них почти половина с выздоровлением, остальные - с улучшением. Свободных мест в больнице пока хватает.

- Мы занимаемся медреабилитацией уже 15 лет, имеем большой опыт работы. Привыкли работать с детьми, но когда к нам направили взрослых, все мы отнеслись к этому с пониманием. Не было растерянности. Ведь есть много методических рекомендаций, Минздрав утвердил клинические протоколы, которыми мы руководствуемся, - говорит главврач.

Людмила Тортева и весь персонал заботятся о взрослых пациентах, как о детяхФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В основе работы больницы: лечебная физкультура, физиотерапия и массаж. Плюс ко всему - обязательная психологическая коррекция:

- Первое, с чего мы начинаем реабилитацию, - консультация психолога. Нам нужно понять отношение пациента к болезни, его мотивацию на активное участие в реабилитации, на желание выздороветь. Пациенты получили тяжелые психологические травмы, заболев коронавирусом, поэтому почти у всех есть и личностная тревожность, и ситуационная тревожность. Ведь мы - не первый стационар, в который они попадают, для некоторых - уже третий. Есть психо-эмоциальный настрой, когда людей раздражает все. Хотят домой, устали от больничной койки. Но особенность нашего коллектива в том, что мы работаем с детьми. У нас в лексиконе не руки, а ручки, не глаза, а глазки, не спина, а спинка, не мужчины и женщины, а мальчики и девочки. И некоторые пациенты говорят, что мы действительно относимся к ним как к детям.

После психолога с пациентом начинает работать врач-реабилитолог, который определяет, какая ведущая функция организма нарушена из-за болезни:

- Мы лечим последствия. Чаще всего нарушены функции дыхания. Это выражается в одышке, которая остается еще какое-то время после лечения, например, трудно дышать при ходьбе. Может периодически появляться кашель. Снижена толерантность к физической нагрузке, то есть, люди не могут долго ходить или заниматься физическими упражнениями, - объясняет главврач. - Еще учитываем, что сердечно-сосудистая система долго находилась в состоянии гипоксии, то есть испытывала недостаточность кислорода. Значит, нужно и здесь оказать помощь, заняться тренировкой.

Пациенты в больнице разделены на два потокаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Курс реабилитации - 14-18 дней. Сюда отправляют пациентов в том случае, когда есть заметная положительная динамика на рентгенограмме или КТ, «два минуса» либо один минус и диагностика экспресс-тестом. «Один минус» и «два минуса» разделяют по разным отделениям.

Людмила Тортева призывает спокойно относиться к коронавирусу:

- Он не приводит к инвалидности. Не стоит думать, что он может как-то катастрофически подорвать здоровье. Как и любая другая вирусная пневмония, может дать осложнения. Даже бактериальная пневмония лечится три недели. Часть легочной ткани была поражена, ее надо восстановить. Да, мы не знаем, что будет потом. Вирус коварен своей изменчивостью. Он умнее человека - пока. Его самосохранение высоко развито. Мы все сейчас выработаем иммунитет к коронавирусу, а что будет потом, на следующий сезон? Эти вопросы пока остаются.

«ВПАДАЮ ЗДЕСЬ В ДЕТСТВО!»

Нынешние пациенты отмечают, что очень довольны реабилитацией. Александр из Гомеля здесь уже десять дней:

- Как заболел - без понятия. Может, в транспорте, в магазине. Взял деньги в руки, вытер глаза - и все. При этом я носил маску, регулярно мыл руки. Но однажды пришлось вызывать скорую - высокая температура поднялась. После лечения в больнице настоятельно предложили пройти восстановительный процесс. Здесь очень хороший массаж, ингаляции, прогревание, впервые здесь попробовал настоящее иглоукалывание. Остаточный кашель был, но уже почти все прошло. Я очень доволен! С утра процедуры, потом прогуливаемся по территории, после обеда ЛФК. Отлично кормят. Вот сегодня на обед давали рассольник очень вкусный, макароны с большущей котлетой, хороший салат, настоящий компот из сухофруктов - как в детском садике, только увеличенные порции, конечно. Поэтому иногда впадаю в детство!

Владимир и Александр вместе лечились от пневмонии, сейчас оба на реабилитацииФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Владимир тоже перенес двустороннее воспаление, оставался кашель:

- Самое главное - отношение врачей и персонала очень приятное. Если делают массаж - значит, это настоящий массаж. А вот система выявления коронавируса у нас хромает. Когда у меня поднялась температура, появился кашель и пропал вкус, я вызвал врача на дом. Доктор с нашей поликлиники приехал. Я говорю: чувствую, что заболел коронавирусом, надо бы взять мазок. Врач промолчал, выписал антибиотики и сказал приходить на прием. А ведь своевременное выявление очень многое значит. Кашель не пропадал, поэтому я пошел в поликлинику и сделал флюорографию, просто, без направления. Через пять минут стало известно, что у меня пневмония. Из поликлиники меня сразу отправили в больницу. Если бы сразу меня проверили и положили, думаю, последствий было бы меньше. Жене сделали тест - положительный. Второй - тоже положительный. Третий тест сделали - уже дней 15 ждет результата. Период самоизоляции закончился - значит, можно выходить из дома и заражать других? У нас переболело уже очень много народу, которые сами об этом не знают.

Мужчины сдружились за время реабилитацииФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Читайте также:

Ниже отметки в 900 новых случаев коронавируса в день Беларусь не спускается уже месяц

«Улучшения начались после введения плазмы»: уникальная история минчанина, который пришел в себя после 39 дней под ИВЛ