В Ивацевичах жена вскрыла измену мужа. А он пошел в суд, чтобы защитить свое право на частную жизнь

Конфликт, ставший предметом судебного разбирательства, возник в обычной семье из райцентра. Анна и Вадим (имена изменены – Ред.) прожили в браке больше 30 лет. Им обоим уже за 50, у них есть взрослые дети. Ссоры в семье начались после того, как Анна пролистала галерею фотографий в смартфоне мужа. На снимках рядом со своим супругом она увидела незнакомую женщину. Парочка вместе отдыхала на море.

На основании этих фотографий жена заподозрила мужа в измене. Вадим объяснений давать не стал, сказал только не лезть в его жизнь и его телефон. Женщина рассказала о случившемся детям, соседям. А потом провела целое расследование, чтобы идентифицировать и разоблачить соперницу. Так Анна выяснила, что любовница – гражданка Российской Федерации, а в Бресте живет ее бывшая невестка Мария (имя изменено – Ред.). Обманутая жена написала с фейковой страницы в соцсетях прислала те самые компрометирующие фотографии с комментарием: «Посмотри, как веселится ваша мама».

Марии дела до этого любовного треугольника не было. Но снимки она переслала своему уже бывшему мужу – сыну любовницы Вадима: «Зачем мне это прислали? Мне это не интересно». Тот пошел к матери разбираться, почему ее фотографии с каким-то мужчиной гуляют по интернету. В конце концов любовница связалась с Вадимом – спросила, как так получилось, что об их отношениях знает уже весь белый свет.

- Оскорбленный мужчина обратился в милицию с просьбой привлечь к ответственности жену, дочь, соседей, бывшую невестку своей российской подруги… Мол, они влезли в его личную жизнь, а он на это разрешения не давал, - делится деталями дела судья суда Ивацевичского района Артем Подолянец.

Дело по ч. 1 ст.179 Уголовного кодекса возбудили только в отношении невестки любовницы Марии – за незаконный сбор или распространение информации о частной жизни, которая составляет семейную тайну другого лица, без его согласия. Суд изучил материалы и решил оставить мужчину один на один с семейными разборками.

- Состава преступления в действиях женщины, которая отправила скриншот со снимками своему бывшему мужу, не усматривается. Ее вообще мало интересовала личная жизнь бывшей свекрови. Она сама удивлялась в зале суда: «В чем я виновата?». После рассмотрения этого дела я вынес оправдательный приговор, - заключает судья Артем Подолянец.