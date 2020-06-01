Отпуск, больничные и работа во время коронавируса: отдыхать придется по графику, а об уменьшении зарплаты должны предупредить за месяц

Отпуск за свой счет могут не дать

Далеко не всех, кто обратился к руководителю с просьбой об отпуске за свой счет для самоизоляции, в этот отпуск отпустили. И не помогло, что ты в зоне риска или детей не на кого оставить…

Действительно, когда предоставляется социальный отпуск за свой счет по семейно-бытовым и другим уважительным причинам, предусмотренный статьей 190 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее - ТК), уважительность причины оценивает наниматель, если другое не указано в коллективном договоре. Поэтому начальник может посчитать вашу причину неуважительной и не отпустить вас.

Продолжительность этого отпуска - не более 30 дней в течение календарного года. Хотя в коллективном договоре может быть указана и большая продолжительность. Кроме того, сам наниматель имеет право принять решение отпустить работника на более длительный срок. Для этого нужно ваше заявление и приказ руководителя.

Но ряду категорий наниматель обязан предоставить отпуск за свой счет. Например, если вы осуществляете уход за больным членом семьи в соответствии с медицинской справкой о состоянии здоровья или у вас двое и более детей в возрасте до 14 лет или ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет и др. В вашем коллективном договоре могут быть предусмотрены и прочие случаи. Продолжительность этого отпуска - до 14 календарных дней (статья 189 ТК).

Эти социальные отпуска не обязательно брать сразу полностью, можно оформить и на неделю, и даже на один день. Ограничение их продолжительности - это суммарно за текущий календарный год. Но если полностью социальный отпуск не используете, то на следующий год он не перенесется.

Все социальные отпуска предоставляются сверх трудового отпуска. Они заранее не планируются и в графике отпусков не указываются, а предоставляются при возникновении определенных обстоятельств (например, необходимость ухода за больным членом семьи, посещения врача, сдачи экзаменационной сессии и т. д.). Поэтому, если вы были недавно в трудовом отпуске, то смело можете обращаться за социальным отпуском без сохранения заработной платы.

Несмотря на пандемию, трудовой отпуск никто не отменял

Составленный еще в начале года график обязателен для исполнения как работником, так и нанимателем. Конечно, по обоюдному согласию отпуск можно перенести. Но если вы в связи с пандемией коронавируса захотели взять отпуск досрочно или, наоборот, перенести на более поздний срок, начальник имеет право в этом отказать.

Статьей 171 ТК предусмотрены случаи переноса трудового отпуска. Например, при временной нетрудоспособности, при наступлении срока отпуска по беременности и родам; или если трудовой отпуск совпадет с отпуском в связи с учебой и др. В вашем коллективном договоре могут быть и другие случаи. Срок переноса отпуска определяется по договоренности между работником и нанимателем.

Но может быть и другая ситуация, когда руководство отправляет всех в отпуск за свой счет, а у вас по графику - трудовой оплачиваемый отпуск. Если на отпуск за свой счет уговорить вас не удалось, начальнику придется оформить трудовой и выплатить отпускные. Поэтому заявление пишите с просьбой о предоставлении трудового отпуска в соответствии с утвержденным графиком, а не на отпуск за свой счет, как просит начальник.

Но в ряде случаев наниматель имеет право предоставить трудовой отпуск досрочно, не в соответствии с графиком отпусков. Например, при неожиданной приостановке работы в связи с аварией, стихийным бедствием, необеспеченностью энергоресурсами, сырьем и по другим исключительным и заранее не предвиденным обстоятельствам (статья 172 ТК).

В исключительных случаях, когда предоставление полного трудового отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальной деятельности организации, допускается перенос части отпуска на следующий рабочий год. Но и на это должно быть согласие работника. Кроме того, как минимум 14 дней в текущем году вам все равно надо будет взять (статья 170 ТК).

Если из-за пандемии вы не знаете, как свой отпуск использовать, для получения компенсации все равно как минимум 21 день придется отдохнуть. Кстати, этот кусочек можно разбить на две части, если иное не предусмотрено коллективным договором. Например: 14 дней (одна из частей должна быть не меньше 14 дней), 7 дней, а остаток - компенсация.

Заболел в отпуске за свой счет - больничный не оплатят

Больничный оплатят, только если заболел сам работник. Но важен и вид отпуска, в котором вы находитесь.

Если это трудовой отпуск, то больничный оплатят за все дни нетрудоспособности. Да и сам отпуск не пропадет. Он может быть продлен на соответствующее число дней болезни, или по вашему желанию неиспользованную часть можно перенести на другой срок текущего рабочего года. Даты переноса надо согласовать с руководителем (статья 171 ТК).

Совсем по-другому будет, если вы заболели во время отпуска без сохранения заработной платы. Листок нетрудоспособности вам выдадут, но дни больничного, что попадут на отпуск, не оплатят, а отпуск не продлят.

Для удаленной работы устного распоряжения недостаточно

Многие наниматели в связи с эпидемией отправили своих сотрудников работать удаленно (дистанционная работа, надомный труд). Кого-то перевели на удаленку на длительный срок, кто-то работает в офисе лишь по определенным дням.

Но устной договоренности здесь недостаточно. Чтобы избежать спорных моментов, нанимателю придется оформить ряд документов. Если инициатива исходит от нанимателя, то надо соблюсти требования законодательства об изменении существенных условий труда (см. НА ЗАМЕТКУ!).. Если же инициатива исходит от работника - то здесь все просто: достаточно заявления работника и согласия нанимателя, и новые условия могут начать действовать прямо в этот же день.

Независимо от того, по чьей инициативе устанавливается удаленная работа, должен быть издан приказ, с которым работника ознакамливают под роспись. И необходимо подписать дополнительное соглашение к трудовому договору (контракту).

Для дистнационщиков в допсоглашении прописывается, что работа является дистанционной, указывается порядок обмена электронными документами, когда и как предоставляются отчеты; каким способом и как часто надо контактировать с руководством и т. д.

Все нюансы удаленной работы можно предусмотреть в отдельном локальном нормативном правовом акте.

НА ЗАМЕТКУ!

Об уменьшении зарплаты должны предупредить за месяц

Все работающие сталкивались с изменением существенных условий труда (статья 32 ТК). Когда в связи с обоснованными производственными, организационными или экономическими причинами вам устанавливали неполный рабочий день, дистанционную работу, изменяли систему оплаты труда или уменьшали зарплату и др., вас предупреждали об этом минимум за месяц.

С 26 апреля действует Указ президента Республики Беларусь от 24.04.2020 №143 «О поддержке экономики» (далее - указ), где предусмотрен ряд мер, минимизирующих влияние на экономику Беларуси мировой эпидемиологической ситуации.

Теперь существенные условия труда, за исключением уменьшения зарплаты, можно изменить и в связи с обоснованными причинами неблагоприятного воздействия эпидемиологической ситуации на деятельность нанимателя. В этом случае работника достаточно предупредить письменно не позднее чем за 1 календарный день (пункт 14 Указа).

Например, для создания здоровых и безопасных условий труда и недопущения распространения коронавируса наниматель принял решение организовать работу по графику. То есть таким образом, что в один день в офисе одна группа работников, в другой день - другая, эти группы зафиксированы и между собой никак не контактируют. Если работника предупредят об этом в понедельник, то новый график начнет действовать уже в среду.

По-прежнему в силе правило, если работник откажется от продолжения работы с изменившимися существенными условиями труда, то трудовой договор с ним прекратят по пункту 5 части 2 статьи 35 ТК. При этом выплачивается выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка. Но в случае перевода меньше чем на 0,5 ставки (то есть менее половины нормальной продолжительности рабочего времени) выходное пособие будет равно как минимум среднемесячному заработку (ч. 4 ст. 48 ТК).