2020-05-25T15:23:39+03:00
Общество
КП Беларусь

«Улучшения начались после введения плазмы»: уникальная история минчанина, который пришел в себя после 39 дней под ИВЛ

Сейчас свое самочувствие Виктор оценивает как хорошее. Но был момент, когда доктора не давали никаких прогнозов
Виктор ПАЖИТОК
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Виктор остается под наблюдением опытных врачей. Фото: скриншот эфира телеканала Беларусь 1Виктор остается под наблюдением опытных врачей. Фото: скриншот эфира телеканала Беларусь 1
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Виктор работает инженером на одном из столичных производственных предприятий. Молодой, здоровый мужчина - ему 40 с небольшим. В марте 2020 года у Виктора диагностировали COVID-19 и он оказался под аппаратом искусственной вентиляции легких. Более четырех недель мужчина пролежал в 10-й столичной клинике, потом его перевели в Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. Доктора не давали родственникам никаких обнадеживающих прогнозов, у больного длительное время держалась высокая температура, сбить которую не удавалось.

В конечном счете было принято решение перелить Виктору плазму крови от уже переболевших пациентов. Как рассказали нам знакомые Виктора, это стало переломным моментом - врачи с большой осторожностью начали отмечать небольшие постепенные улучшения.

Фото: соцсети. Редакция "Комсомолки" желает Виктору скорейшего выздоровления

Фото: соцсети. Редакция "Комсомолки" желает Виктору скорейшего выздоровления

На фотографии в профиле Виктора в мессенджере - высокий крепкий мужчина, пышущий здоровьем. Знакомые говорят, что за время болезни Виктор сильно похудел - не меньше, чем на десяток, а то и два десятка килограммов, осунулся. Это видно и по фотографиям. Долго общаться ему пока сложно.

Мы связались с Виктором в одном из мессенджеров и пожелали скорейшего полного выздоровления.

- Как вы себя чувствуете?

- Спасибо, сейчас хорошо. Извините, но сейчас я не могу давать никаких комментариев, - ответил Виктор.

Несмотря на положительные тенденции, он по-прежнему находится в отделении реанимации под постоянным контролем врачей. Врачи отмечают, что COVID-19 постепенно отступает, но полного выздоровления надо еще подождать. Потом будет реабилитация.

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