«Было очень больно и обидно». У борисовского фермера все же забрали найденного медвежонка Василису

Месяц назад мы писали о том, как к фермеру Николаю Терлецкому из леса вышел голодный медвежонок. Цирки и зоопарки от животного отказались, поэтому мужчина приютил трехмесячного медведя и начал строить для него временное жилище, чтобы потом отпустить его в просторный вольер в лесу.

А 23 мая на странице Николая в соцсетях появился пост прощания с Василисой. Мы связались с фермером, чтобы узнать, что произошло.

- 14 мая ко мне приехала комиссия, составила протокол и акт о том, что вольер не достроен и содержать медведя негде. Я очень сильно расстроился, но ничего не мог сделать: по закону они правы. У нас дается месяц на строительство вольера, ведь в 4 месяца она считается опасной для окружающих и не может жить в доме. Хотя она с детьми и внуками моими играла, совсем ручная еще, - голос Николая дрожит. - Я просил дать мне месяц на то, чтобы все достроить: у меня уже и крыша была готова, и решетки сварены. Не хватило буквально чуть-чуть... Я уже нашел спонсоров на строительство и ждал, что мне дадут разрешение содержать ее в неволе. А оказалось, мне нужно было сначала все построить, а потом просить разрешение. Но как возможно сразу найти и вложить 3 тысячи долларов в стройку, если нет гарантии, что тебе потом оставят животное? Я подозреваю, никто и не собирался мне ее оставлять: я так, подрастил ее, выходил, а ее потом отняли. Ведь на природе она никому не нужна была - усыплять хотели! В общем, было очень больно и обидно.

Николай рассказывает, что Василису забрали в Березинский заповедник в пятницу, 22 мая.

- Приехали сразу 15 человек на четырех машинах, попросили меня подписать протокол, - продолжает фермер. - Было заметно, что к ней относятся как к животному, а не как к ребенку. Надо же уважение какое-то иметь! Не дали мне толком попрощаться, а ей - в туалет сходить. Не взяли ее любимую игрушку - резиновую курицу-пищалку. Я приготовил ей две сумки с едой, но и их не взяли: сказали, я ее этой едой убиваю, она должна питаться медвежьей едой. Но я же консультировался с дрессировщиками об этом!

Теперь с Василисой фотографируются туристы заповедника. Фото: соцсети Николая.

Николай приводит пример: у одного из знакомых фермеров в клетке живет медведь, ему разрешение дали. А вот на то, чтобы содержать медведя в огороженных гектарах леса, чиновники смотрят с недоверием.

- Меня беспокоят условия, в которых она будет содержаться. Я видел клетки для медведей: ну точно клетка для Кинг-Конга из фильма! В одной такой клетке, сваренной будто еще в Советском Союзе, сейчас живет озлобленная медведица. Когда Ваську посадили в клетку, зоологи очень радовались тому, что она теперь в клетке будет жить. А мне очень больно было на это смотреть…

Несмотря на то, что уже успевшую стать родной Василису у него отняли, Николай намерен завершить строительство вольера. Не для медведя, так для других потеряшек.

- Сейчас я дострою вольер - пусть и не для медведя, но вокруг много животных, которые нуждаются в помощи. Ведь у нас диких зверей обычно или усыпляют, или сажают в тесную клетку, - вздыхает он.

"Наша звезда", - говорят в заповеднике. Фото автора.

Заповедник: «Василиса очень активный и веселый медвежонок»

В заповеднике рассказали, что медвежонок пока содержится в небольшой клетке, но это временно: когда вырастет - ее заменят на более просторную.

- У нас в заповеднике уже живет медведица Умка, ей 6 лет. Она поступила к нам в таком же возрасте, как Василиса, тоже осталась без мамы, - рассказывает замдиректора по туризму Березинского биосферного заповедника Виктория Каминская. - Пересекаться медведицы не будут - они живут в разных вольерах. Сейчас у маленькой Василисы чуть меньше вольер, его уже обустроили - поставили деревья, по которым она вовсю лазит, положили ей поленья, колеса. Она очень активный и веселый медвежонок! У нее хороший уход и специальный рацион: кашки три раза в день ей готовят. Когда Василиса подрастет, ей построят вольер побольше, на природу ее выпускать не планируем: она все равно не сможет там выжить. На нее уже в выходные посмотрело большое количество посетителей заповедника, все туристы фотографировались с ней. Наша звезда!

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