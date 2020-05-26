В Беларуси заработала доставка лекарств: «Заказывают средства для потенции и тесты на беременность»

В середине мая Минздрав опубликовал список 29 сайтов аптечных структур, которым разрешили осуществлять доставку лекарств на дом. Как оказалось, на самом деле многие аптечные структуры связаны между собой, фактически право доставки получили около 10 крупных игроков белорусского фармацевтического рынка.

Однако эксперты и участники рынка отмечали, что доставка вряд ли заработает по ряду причинам. Срок, в течение которого Минздрав разрешил доставку, ограничен 1 июля. Организовать транспорт, выстроить логистику, запустить сам механизм передачи лекарств, чтобы он был безопасен в сегодняшних непростых эпидемиологических условиях - все это требует и денег, и кадров. Насколько это рационально с учетом того, что после 1 июля доставку могут вновь отменить, большой вопрос. Однако доставка заработала, правда, пока только всего в нескольких сетях.

Доставку осуществляют лишь некоторые сетиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы запустили доставку, в настоящее время она работает в Минске, Витебске, Гродно и Гомеле, - рассказала руководитель направления PR и коммуникаций управляющей компании холдинга «Аптека групп» Юлия Шпак. - Заказать на дом можно все лекарственные средства, исключение - рецептурные и некоторые препараты, транспортировка которых требует специальных условий. Можно оформить в заказ косметические товары, средства гигиены, медицинские товары и технику. Доставка осуществляется по принципу «сегодня на завтра» и работает с понедельника по субботу. Оплата производится непосредственно при доставке, курьеру. Пока можно заплатить только наличными, но скоро будет доступна оплата по карте.

- Есть ли какая-то минимальная сумма заказа и платная ли сама доставка?

- Да, минимальный заказ - 30 рублей, а стоимость курьерской услуги составит 3 рубля. В случае если вы частичного отказываетесь от товара и сумма заказа становится менее 30 рублей, то стоимость доставки - 6 рублей.

- И насколько востребован сервис доставки?

- Сейчас система фиксирует стабильный рост числа новых заказов примерно на 30 - 40% каждые сутки. Уже в пятницу, на третий рабочий день службы аптечной доставки, была достигнута цель первой недели по числу заказов на доставку. Среднее количество товаров в заказе - от 3 до 6. Максимальное количество товаров с момента старта было в заказе жительницы Минска в субботу - 13 наименований. Несмотря на то, что заказывать с доставкой из аптеки можно не только лекарственные средства, но и косметику, средства гигиены и прочее, более 57% всех доставленных товаров составляют именно лекарственные препараты.

- Что заказывают чаще всего?

- Особый спрос на сезонные препараты. Это антигистаминные (противоаллергические средства), веностабилизирующие средства. Безрецептурные препараты, которые применяются в комплексной терапии хронических заболеваний, жаропонижающие препараты. Кроме того, в числе заказанных и препараты, повышающие потенцию, а также тесты на беременность. Высоким спросом пользуется аптечная косметика, особенно солнцезащитные средства. Высокий спрос также на товары для ухода за детьми. Самыми активными пользователями сервиса на сегодня являются минчане. С небольшим отставанием второе место делят жители Витебска и Гомеля.

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