2020-05-26T21:56:55+03:00
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Из-за коронавируса белорусский балет репетирует в масках, а солистам запрещено петь. Побывали на необычных репетициях

Большой театр оперы и балета отменил День открытых дверей и отметил свой 87-й день рождения онлайн [фото]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Многие артисты приходят на репетиции в масках.Многие артисты приходят на репетиции в масках.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси отпраздновал в понедельник 87 лет. Обычно в этот день тут устраивают День открытых дверей. Зрители могут увидеть, как устроен театр изнутри, были специальные фотозоны, проводили мастер-классы по гриму и многое другое. К сожалению, в этом году пришлось отказывать желающим заглянуть за кулисы - все мероприятия перевели в онлайн-формат.

Большому театру пришлось досрочно завершить сезон. Но творческая работа продолжается. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Большому театру пришлось досрочно завершить сезон. Но творческая работа продолжается.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

К опасностям коронавируса тут относятся со всей серьезностью - в штате Большого театра более тысячи человек. На входе проверяют температуру, обязательны маски, дезинфекция рук, сцену регулярно моют дезсредствами.

Все помещения, где проходят репетиции, регулярно проветривают и дезинфицируют. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Все помещения, где проходят репетиции, регулярно проветривают и дезинфицируют.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Мы заглянули в балетные классы, где идут репетиции. Многие артисты в масках, и не сказать, что это выглядит экзотикой - все уже привыкли к средствам защиты на улицах.

Среди артистов белорусского балета не было заболевших коронавирусом. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Среди артистов белорусского балета не было заболевших коронавирусом.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Очень хочется, чтобы проблемы, связанные с коронавирусом, остались в этом сезоне. Нам пришлось прервать его, сейчас не даем спектакли, чтобы не подвергать риску зрителей и артистов, - рассказал художественный руководитель театра, народный артист СССР Валентин Елизарев. - Но творческая работа не останавливается. Занимаемся подготовкой двух новых спектаклей к новому сезону - это балет «Пер Гюнт» молодого хореографа Сергея Микеля и опера «Виллисы. Фатум», которую ставят режиссер и наша певица Оксана Волкова. При этом стараемся массовых репетиций не проводить, особенно оперы. Бережем солистов, на репетициях они не поют как артисты, наиболее подверженные риску заражения. Да и музыканты оркестра учат свои партии на самоудалении. Скорее всего, в таком режиме театр будет вынужден работать и в июне.

Артисты стараются соблюдать все меры предосторожности даже во время растяжки. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Артисты стараются соблюдать все меры предосторожности даже во время растяжки.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Оркестр находится пока на самоизоляции. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Оркестр находится пока на самоизоляции.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Были ли заболевшие коронавирусом в театре?

- В балетной труппе - нет. Но было пару случаев у солистов и в хоре. Так что этот вирус чуть задел нашу оперу. Все заболевшие певцы выдержали карантин, сдали тесты, но все равно пока не репетируют.

Художественный руководитель театра Валентин Елизарьев на своем рабочем месте. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Художественный руководитель театра Валентин Елизарьев на своем рабочем месте.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Руководитель службы маркетинга и коммуникаций Татьяна Александрова рассказала, что в эти дни в театре отмечают еще одно событие - ровно 40 лет назад в честь 30-летия окончания Великой Отечественной войны и в память о погибших артистах у стен театра высадили аллею дубов. За это время они выросли в прекрасные большие деревья, которые могут видеть зрители. Через 11 лет после реконструкции театра нашли и установили бронзовые таблички, на которых указано, кто сажал дубочки - это народные артисты, и в их числе Валентин Елизарьев. Он говорит, что хорошо помнит то время, когда фронтовиков было много даже среди артистов театра.

Репетиции идут полным ходом. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Репетиции идут полным ходом.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Балерины перед служебным входом в театр. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Балерины перед служебным входом в театр.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Зал Большого театра ждет своих зрителей, наверное, не раньше осени. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Зал Большого театра ждет своих зрителей, наверное, не раньше осени.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Директор труппы, заслуженная артистка Беларуси Татьяна Шеметовец. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Директор труппы, заслуженная артистка Беларуси Татьяна Шеметовец.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Карантин карантином - а в форме себя держать нужно! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Карантин карантином - а в форме себя держать нужно!Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Солистка балета Татьяна Уласень. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Солистка балета Татьяна Уласень.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Балетмейстер-постановщик Сергей Микель на репетиции балета "Пер Гюнт". Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Балетмейстер-постановщик Сергей Микель на репетиции балета "Пер Гюнт".Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Минутка отдыха. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Минутка отдыха.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Репетиция оперы «Виллисы. Фатум». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Репетиция оперы «Виллисы. Фатум».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Какие театры начнут сезон в июне?

Из-за коронавируса, который сорвал планы на весну, некоторые театры решили начать новый сезон уже в июне. Тем более об этом просят заскучавшие без спектаклей зрители. Уже с 1 июня Театр-студия киноактера в Минске возобновляет показ спектаклей. Рассадка зрителей будет организована с учетом социального дистанцирования.

С 6 июня вернется к зрителям и Гродненский областной театр кукол, правда, в необычном месте - спектакли будут проходить на свежем воздухе во внутреннем дворике театра, где открывается летний амфитеатр. Зрителям будут вручать одноразовые маски. А на те немногие спектакли, которые пройдут на большой сцене, продается лишь 70 билетов из 242, чтобы соблюсти нормы дистанцирования.

В Могилевском драмтеатре начнут показывать спектакли уже с 10 июня. Билеты уже есть в кассах.

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