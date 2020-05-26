Из-за коронавируса белорусский балет репетирует в масках, а солистам запрещено петь. Побывали на необычных репетициях

Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси отпраздновал в понедельник 87 лет. Обычно в этот день тут устраивают День открытых дверей. Зрители могут увидеть, как устроен театр изнутри, были специальные фотозоны, проводили мастер-классы по гриму и многое другое. К сожалению, в этом году пришлось отказывать желающим заглянуть за кулисы - все мероприятия перевели в онлайн-формат.

Большому театру пришлось досрочно завершить сезон. Но творческая работа продолжается.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

К опасностям коронавируса тут относятся со всей серьезностью - в штате Большого театра более тысячи человек. На входе проверяют температуру, обязательны маски, дезинфекция рук, сцену регулярно моют дезсредствами.

Все помещения, где проходят репетиции, регулярно проветривают и дезинфицируют.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Мы заглянули в балетные классы, где идут репетиции. Многие артисты в масках, и не сказать, что это выглядит экзотикой - все уже привыкли к средствам защиты на улицах.

Среди артистов белорусского балета не было заболевших коронавирусом.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Очень хочется, чтобы проблемы, связанные с коронавирусом, остались в этом сезоне. Нам пришлось прервать его, сейчас не даем спектакли, чтобы не подвергать риску зрителей и артистов, - рассказал художественный руководитель театра, народный артист СССР Валентин Елизарев. - Но творческая работа не останавливается. Занимаемся подготовкой двух новых спектаклей к новому сезону - это балет «Пер Гюнт» молодого хореографа Сергея Микеля и опера «Виллисы. Фатум», которую ставят режиссер и наша певица Оксана Волкова. При этом стараемся массовых репетиций не проводить, особенно оперы. Бережем солистов, на репетициях они не поют как артисты, наиболее подверженные риску заражения. Да и музыканты оркестра учат свои партии на самоудалении. Скорее всего, в таком режиме театр будет вынужден работать и в июне.

Артисты стараются соблюдать все меры предосторожности даже во время растяжки.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Оркестр находится пока на самоизоляции.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Были ли заболевшие коронавирусом в театре?

- В балетной труппе - нет. Но было пару случаев у солистов и в хоре. Так что этот вирус чуть задел нашу оперу. Все заболевшие певцы выдержали карантин, сдали тесты, но все равно пока не репетируют.

Художественный руководитель театра Валентин Елизарьев на своем рабочем месте.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Руководитель службы маркетинга и коммуникаций Татьяна Александрова рассказала, что в эти дни в театре отмечают еще одно событие - ровно 40 лет назад в честь 30-летия окончания Великой Отечественной войны и в память о погибших артистах у стен театра высадили аллею дубов. За это время они выросли в прекрасные большие деревья, которые могут видеть зрители. Через 11 лет после реконструкции театра нашли и установили бронзовые таблички, на которых указано, кто сажал дубочки - это народные артисты, и в их числе Валентин Елизарьев. Он говорит, что хорошо помнит то время, когда фронтовиков было много даже среди артистов театра.

Репетиции идут полным ходом.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Балерины перед служебным входом в театр.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Зал Большого театра ждет своих зрителей, наверное, не раньше осени.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Директор труппы, заслуженная артистка Беларуси Татьяна Шеметовец.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Карантин карантином - а в форме себя держать нужно!Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Солистка балета Татьяна Уласень.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Балетмейстер-постановщик Сергей Микель на репетиции балета "Пер Гюнт".Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Минутка отдыха.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Репетиция оперы «Виллисы. Фатум».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Какие театры начнут сезон в июне?

Из-за коронавируса, который сорвал планы на весну, некоторые театры решили начать новый сезон уже в июне. Тем более об этом просят заскучавшие без спектаклей зрители. Уже с 1 июня Театр-студия киноактера в Минске возобновляет показ спектаклей. Рассадка зрителей будет организована с учетом социального дистанцирования.

С 6 июня вернется к зрителям и Гродненский областной театр кукол, правда, в необычном месте - спектакли будут проходить на свежем воздухе во внутреннем дворике театра, где открывается летний амфитеатр. Зрителям будут вручать одноразовые маски. А на те немногие спектакли, которые пройдут на большой сцене, продается лишь 70 билетов из 242, чтобы соблюсти нормы дистанцирования.

В Могилевском драмтеатре начнут показывать спектакли уже с 10 июня. Билеты уже есть в кассах.